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Чешские работники не хотят быть трудоголиками. Чем меньше ответственности, тем лучше
18 января 2024
18:00
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Чешские работники предпочитают личную жизнь работе и меньше заинтересованы в карьерном росте, чем это принято за рубежом. Баланс между работой и личной жизнью для них так же важен, как и размер зарплаты, при принятии решения о трудоустройстве. Это показал опрос, проведенный компанией по управлению персоналом Randstad Czech Republic.
Личную жизнь считают более важной, чем работу, 63% чешских работников. В ходе опроса 42% респондентов заявили, что уволились бы с работы, если бы она мешала им наслаждаться жизнью.
«Интересно, что только четверть работников хотят брать на себя больше управленческой ответственности, что значительно меньше, чем в среднем по миру — 47%. Эта тенденция свидетельствует об изменении ценностей работников, которые предпочитают личную жизнь и психическое здоровье карьерному росту и не хотят брать на себя большую ответственность на работе», — сказал Мартин Янский, генеральный директор Randstad CR.
Опрос также показал, что гибкость на работе важна для чешских сотрудников. Для четверти чехов обязательным условием является то, чтобы работодатель позволял им работать из дома, а 30% рассмотрели бы возможность смены работы, если бы им пришлось проводить больше времени в офисе.
По сравнению с прошлым годом число чехов, которые беспокоятся о своей работе, увеличилось. «В настоящее время 45% работающих чехов беспокоятся о том, что могут потерять работу, что на 7% больше, чем в прошлом году. Поэтому гарантия занятости является для них самым важным фактором, когда они думают о текущем или будущем трудоустройстве», — сказал Янский. По данным опроса, 92% респондентов придают большое значение гарантии занятости, затем следует размер заработной платы — 90% и баланс между работой и личной жизнью — 89%.
Опрос был проведен в конце прошлого года, в нем приняли участие 27 000 работников в возрасте от 18 до 67 лет в 34 странах. В чешской части опроса приняли участие 500 респондентов.
«Интересно, что только четверть работников хотят брать на себя больше управленческой ответственности, что значительно меньше, чем в среднем по миру — 47%. Эта тенденция свидетельствует об изменении ценностей работников, которые предпочитают личную жизнь и психическое здоровье карьерному росту и не хотят брать на себя большую ответственность на работе», — сказал Мартин Янский, генеральный директор Randstad CR.
Опрос также показал, что гибкость на работе важна для чешских сотрудников. Для четверти чехов обязательным условием является то, чтобы работодатель позволял им работать из дома, а 30% рассмотрели бы возможность смены работы, если бы им пришлось проводить больше времени в офисе.
По сравнению с прошлым годом число чехов, которые беспокоятся о своей работе, увеличилось. «В настоящее время 45% работающих чехов беспокоятся о том, что могут потерять работу, что на 7% больше, чем в прошлом году. Поэтому гарантия занятости является для них самым важным фактором, когда они думают о текущем или будущем трудоустройстве», — сказал Янский. По данным опроса, 92% респондентов придают большое значение гарантии занятости, затем следует размер заработной платы — 90% и баланс между работой и личной жизнью — 89%.
Опрос был проведен в конце прошлого года, в нем приняли участие 27 000 работников в возрасте от 18 до 67 лет в 34 странах. В чешской части опроса приняли участие 500 респондентов.
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