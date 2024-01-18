Чем грозит трудоустройство по «шварцсистеме» в Чехии и как ее искоренить. Отвечают эксперты

С точки зрения чешского законодательства шварцсистема воспринимается как нелегальная занятость в виде прикрытия фактических трудовых отношений другим договором. Если нарушение будет доказано властями, что очень сложно, работодателю грозит штраф от 250 000 до 10 миллионов крон, а физическому лицу, осуществляющему зависимую деятельность как самозанятый, — 100 000 крон.



Тем не менее эти отношения между компаниями и предпринимателями все еще работают. Компании стремятся к ним, пытаясь сократить расходы, а предприниматели — ради более высокого дохода по сравнению с отношениями с наемной работой. При этом они сохраняют такие льготы, как оплачиваемые отпуска, больничные дни и другие преимущества. Но, в то время как компании экономят деньги, сокращают необходимую бюрократию, а их сотрудники фактически получают больше денег, третья сторона, государство, несет убытки. И не только на налогах, но и, главным образом, на взносах в фонд социального и медицинского страхования.



Чешская Республика далеко не одинока в борьбе с такой формой занятости. В Европе и за ее пределами борьба с ней ведется в основном в контексте быстро развивающихся цифровых платформ, таких как Wolt, Uber или Airbnb. Они, будучи частью «экономики совместного пользования», позволяют людям зарабатывать деньги с помощью самозанятости. Однако пандемия показала, что многие люди, работающие в этой серой зоне «гиг-экономики», в одночасье оказались буквально на улице: без дохода и без права на получение пособий.



Однако у этой меры есть и критики, причем не только среди самих платформ. Они утверждают, что увеличение расходов ограничит развитие. Профсоюзы же указывают на нелогичность нацеливания на отдельные секторы экономики вместо повсеместной борьбы со шварцсистемой. И в Чехии отношение к шварцсистеме разделилось: одни ее запрещают, другие разрешают, третьи терпят...



Как же оценивают шварцсистему юристы, политики, профсоюзные деятели и ученые? Какие преимущества или недостатки они в ней видят? И есть ли хоть один пример (в Чехии или в мире) положительной мотивации для компаний, чтобы отказаться от ее использования?



Яна Малачова

Экс-министр труда и социальных дел



Министерство труда и социальных дел уже давно борется со шварцсистемой, и нелегальная занятость является одной из целей акции «Честная работа». Главное — оценить, cовпадают ли признаки зависимого труда. В разных странах этот вопрос решается по-разному; это взаимодействие целого ряда инструментов, поэтому не существует простого рецепта для искоренения этого вида нелегальной работы.



Яромир Драбек

Экономический советник, также бывший министр труда и социальных дел



Система имеет 30-летнюю историческую основу в Чешской Республике. Каково же решение проблемы шварцсистемы? Ответ на этот вопрос остается неизменным на протяжении десятилетий. И только во вторую очередь следует обратиться к тонким и скорее теоретическим вопросам о точной границе между независимой и зависимой деятельностью.



Так имеет ли смысл государству бороться со шварцсистемой? На мой взгляд, только там, где очевидно, что индивидуальный предприниматель не может оказать требуемую услугу без средств труда работодателя (например, завод) или товара (как в магазине). Там, где преобладает индивидуальная трудовая деятельность (например, в обсуждаемом Uber), признаки зависимого вида деятельности явно не соблюдены, и требование о переводе на работу по найму является бессмыслицей.



Йозеф Стржедула

Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS)



Совершенно правильно, что она запрещена. Во-первых, она создает значительно неравные отношения между работодателем и работником, прежде всего потому, что работник часто становится бесправным наемником. Это очень наглядно проявилось во время эпидемии ковида, когда люди, работающие в этой системе, оказывались без средств к существованию.

Шварцсистема также является проблемой для государственных бюджетов. По оценкам, из-за этой формы занятости государство теряет десятки миллиардов крон в год.

И еще одно: я считаю совершенно неприемлемым, даже скандальным тот факт, что шварцсистема широко распространена и в органах государственного управления. Я помню, что недавно был случай, когда выяснилось, что, например, члены парламента нанимали своих помощников таким образом. Я считаю такую практику очень прискорбной.



Алена Шафрова Драшилова

Автор книги «Основы успешного бизнеса», преподаватель и доцент факультета экономики и управления Масарикова университета



Шварцсистема — это не то, что можно искоренить простым политическим решением. В любом случае, такая идея наивна, потому что люди всегда найдут способ обойти слишком строгие правила. Однако даже официальное разрешение шварцсистемы в итоге является решением последствий, а не причины.

В Чешской Республике налоговое бремя на труд работников долгое время было очень высоким (если учитывать взносы на социальное и медицинское страхование), хотя отмена сверхбрутто-налога на заработную плату несколько его снизила. В сочетании с высокой степенью защиты работников в соответствии с Трудовым кодексом и огромным количеством административных требований, предъявляемых к работодателям, в принципе понятно, что компании стараются по возможности избегать этого. Возможно, даже в форме «самозанятости».



Существующее регулирование рынка труда является дорогостоящим, административно сложным, негибким и рискованным для бизнеса, поскольку не позволяет ему реагировать на текущую рыночную ситуацию. Именно с этим мы столкнулись во время кризиса: предприятия, которым нужно было экономить, не могли уволить работников, а предприятиям, которые росли в краткосрочной перспективе и нуждались в работниках, их негде было взять. Если бы в распоряжении компаний были более гибкие инструменты занятости, им бы не понадобилась шварцсистема.



Итак, с одной стороны, необходимо обеспечить высокий уровень осведомленности работников о том, какие риски несет в себе такая, чем она отличается от работы по найму и на какие льготы и защиту они не могут рассчитывать. С другой стороны, государство должно значительно упростить администрирование, связанное с трудоустройством, и позволить работодателям более гибко увольнять сотрудников.



Ладислав Карась

Адвокат, специализирующийся на трудовом праве, KPMG Legal



Так называемая шварцсистема действительно широко распространена в нашей стране, но нельзя сказать, что власти с ней мирятся. Напротив, трудовая инспекция, налоговые органы и, в частности, Чешское управление социального обеспечения в последнее время очень активно пресекают шварцсистему и применяют очень высокие санкции. Однако для «работодателя» сам сбор и штрафы зачастую могут быть более существенными.



Расследование и доказательство существования шварцсистемы часто не является легким делом для властей, особенно в случае определенных видов деятельности, и поэтому может показаться, что в некоторых секторах к ней относятся терпимо.

Основным мотивом для работодателей использовать систему остается желание сэкономить на сборах, а также большая гибкость таких договорных отношений. Это может быть справедливо и для работников. С другой стороны, самым большим недостатком является связанное с этим снижение уровня защиты и социального обеспечения этих работников, а также, конечно, риск возможных санкций.



Действительно, шварцсистема — это общеевропейская проблема. В Чешской Республике она процветает, особенно в связи с высоким налогообложением труда, что, естественно, создает сильные стимулы для работодателей обходить эти налоги. Поэтому основой для ликвидации шварцсистемы, на мой взгляд, будет снижение налогообложения зависимого труда, а также обеспечение большей гибкости в трудовых отношениях.



Дагмар Матейкова Чударкова

HR-эксперт и консультант, hrinterim.cz



Шварцсистема незаконна не только в нашей стране, но и в других странах с развитой экономикой. Я ничего не имею против самого принципа. Просто чаще всего эти ИП, которые не понимают, что они на самом деле предприниматели, обычно даже не знают о последствиях такого «предпринимательства». Чаще всего ничего особенного не происходит. Но их большой сюрприз, потому что большинство из них не делали взносов в систему в виде необязательного социального страхования. По этой причине они не будут иметь права на целый ряд пособий или получат лишь самый минимум.



Если глубоко задуматься, то это вполне справедливо. Если я не вношу свой вклад, я не могу получить выгоду. Но сколько таких предпринимателей? Я не знаю статистики, но если добавить к ней другие виды скрытой занятости, то, подозреваю, это немалая группа людей, которым придется работать неполный рабочий день до конца жизни, потому что им будет начисляться минимальная пенсия. Компании, которые используют этих псевдопредпринимателей, сокращают свои расходы, но это понятно, когда они оплачивают 34% расходов на заработную плату.



Отменить шварцсистему? В нашей стране? Не знаю. Что бы точно помогло, так это эффективная, бережливая и профессиональная государственная служба, которая не тратит деньги налогоплательщиков на бессмысленные проекты и контракты по завышенным ценам. Кроме того, простая и прозрачная налоговая и пенсионная система, о которой говорят уже много лет, но до сих пор ничего не произошло.



Штепан Холуб

Адвокат, Holubová advokáti



Так называемая шварцсистема — это пример искаженной нормы, которая не соответствует устройству общества. Это, конечно, неправильно. Одним из признаков развитого правового государства является соблюдение закона. Прежде всего закон должен соответствовать общему развитию общества, морали и представлениям о должном. В последнем случае закон должен соблюдаться, иначе он перестает быть законом.



Решение состоит в том, чтобы либо ослабить систему и установить шварцсистему как один из распространенных вариантов наряду с трудовыми договорами, либо, напротив, усилить контроль за соблюдением существующего порядка. Лично я выступаю за то, чтобы разрешить работу по шварцсистеме наряду с трудовыми договорами. Для государства лучше действовать на основе позитивных стимулов, чем на основе репрессий. Любой, кто находит работу и платит налоги, является активом для государства.



Мартин Стрнад

Юрист в области информационных технологий и стартапов, партнер Strnad Legal



Де-факто трудоустройство через цифровые платформы экономики совместного пользования получило широкое распространение главным образом из-за очевидных преимуществ для компаний. Она проста с административной точки зрения и, как правило, гораздо более эффективна с точки зрения налогов и затрат, чем официальное трудоустройство. Это невыгодно для работников, поскольку они не имеют защиты Трудового кодекса, как настоящие работники, то есть более длительных сроков уведомления, ограничений по причинам увольнения, отпусков, оплаты сверхурочных и т. д. Компании могут представить «официальное» трудоустройство как часть своей корпоративной ответственности, что снижает риск возможных санкций и негативного PR для них.



Однако система не всегда невыгодна работникам: для некоторых видов сотрудничества она, на мой взгляд, вполне приемлема с моральной точки зрения. Типичный пример — сотрудничество ИТ-специалистов или консультантов-специалистов с компаниями; они сами прекрасно могут оценить соотношение преимуществ и недостатков трудовых отношений и «работы по ИП». И часто они сознательно выбирают последнюю для упрощения административной процедуры и получения налоговых льгот. Это отношения, в которые, на мой взгляд, государству лучше не вмешиваться.



Но, конечно, ему придется решать вопрос о необходимости защиты в тех случаях, когда это имеет смысл. Примером могут служить продавцы, которые работают полный день в шварцсистеме, потому что у них нет другого выбора.



Йиржи Несровнал



Шварцсистема существует со времен появления независимой Чешской Республики. Однако я считаю, что за исключением явных случаев, таких как кассир в супермаркете (что в большинстве случаев сегодня не так), налоговая администрация должна сосредоточиться на других, более серьезных областях в сфере своего контроля.



Решения Верховного административного суда уже показывают, что, по крайней мере в некоторых областях, стороны договора сами решают, подчинять ли свои отношения Трудовому кодексу или использовать коммерческие отношения. Одной из таких областей сегодня являются, например, отношения между профессиональными спортсменами и их клубом, но некоторые решения распространяют этот подход на строительство, лесное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт, ИТ-услуги или консалтинг любого рода и так далее.



Действительно, прецедентное право в этой области не совсем единообразно, и можно встретить частично расходящиеся решения. Однако я считаю, что практика должна идти по пути свободы договора. Следует также помнить, что коммерческие правоотношения, то есть отношения по выставлению счетов, имеют не только налоговые преимущества. Предприниматель не защищен Трудовым кодексом, он должен обеспечивать свою работу и продажи, а также обеспечивать старость или болезнь. Кроме того, предприниматель оказывает значительно меньшее бремя на государство или социальную систему, например, не имея возможности получать пособие по безработице в службе занятости. Однако тот факт, что почти половину стоимости услуг предпринимателя составляют его взносы, не означает, что он не может получать пособие по безработице. В целом, однако, стремление к более низкому уровню налогообложения не является чем-то незаконным или противозаконным, что подтверждается, в частности, вышеупомянутой судебной практикой Высшего административного суда в области квазиналогообложения. И наконец, важно отметить, что в сумме, начисленной клиенту за счет шварцсистемы, может быть хотя бы частично компенсирована сумма налога.



Лукаш Кованда

Главный экономист Тринити Банка и член NERV



Уже много лет государству не удается искоренить форму бизнеса, которую «изобрел» предприниматель Мирослав Шварц в начале 1990-х годов. «Наемные работники» формально выступают в качестве субподрядчиков работодателя, то есть как другие независимые предприниматели. Искоренить это явление не удалось, потому что оно естественно. Политики безошибочно активизируют свои усилия по искоренению системы дефицита в периоды экономических трудностей. Как в 2012 году или как сейчас. В то время, когда у многих людей просто нет выбора, кроме как быть «трудоустроенными» по ИП, если только они не хотят попрошайничать в бюро по безработице. Прежде всего следует подчеркнуть, что подъем шварцсистемы — это лишь одна из форм естественной реакции человеческого (предпринимательского) духа на навязанные ему государством правила. Экономисты говорят о «регулятивном арбитраже». Так они называют ситуацию, когда люди пытаются обойти то или иное регулирование.



Однако если бы государство регулировало должным образом, если бы, например, налоговые ставки были на таком уровне, чтобы люди чувствовали, что те деньги, которые они платят, полностью используются на действительно необходимые цели, а не на коррупцию, различные паразитические лоббисты и организации или даже роскошные особняки, то шварцсистема могла бы быть не таким знакомым понятием. И, вероятно, даже среди политиков — ведь они уже давно с удовольствием нанимают себе помощников и советников на манер бизнесмена Шварца.



Поскольку на практике невозможно определить, где заканчиваются легальные формы бизнеса и начинается шварцсистема, государство должно легализовать ее. Прежде всего рост шварцсистемы — это сигнал о том, что государственный аппарат не справляется с управлением.