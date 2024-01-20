Все больше чехов предпочитают гибридную модель — работу из дома и офиса

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится, а значит, сотрудников, работающих на дому, будет становиться все больше.

«Гибридная модель будет становиться все более распространенной. Это логичное развитие в нашем постматериалистическом обществе. Она позволяет людям иметь больше времени для семьи, хобби, заботы о себе. Главное — правильно планировать работу», — сказал Právo социолог Томаш Доседел из Масарикова университета в Брно.

Home office благодаря новым технологиям

Число тех, кто полностью или частично работает из дома, начало расти после пандемии коронавируса. Ковид-19 на долгие месяцы парализовал общество, не позволяя людям общаться не только на общественных мероприятиях, но и на работе из-за риска передачи вируса.

«Гибридная модель позволяет развивать технологии: человек может работать и быть на связи с коллегами практически из любого места. Конечно, речь идет о тех, кому для работы нужен только компьютер. Для многих время становится очень ценным. Время в пути на работу они рассматривают только как потерю», — подчеркнул Доседел.

По его словам, эта модель также более выгодна для работодателей. Люди, работающие дома, автоматически принимают тот факт, что они будут планировать свою работу иначе, чем раньше. Они не работают в режиме «от и до», а трудятся до тех пор, пока не выполнят поставленную задачу. Это позволяет работодателям экономить на отоплении, водоснабжении и освещении. Доседел ожидает, что офисы будут постепенно сокращаться. Больше не будет правила, что у каждого сотрудника в компании есть свой стол. Люди будут делить рабочие столы.

У гибридной модели есть и отрицательные стороны. Людям придется лучше определять границы того, когда они работают и какую работу выполняют. Только так система не превратится в работу с утра до ночи. А это, по его словам, ведет к выгоранию. Доседел считает, что установление границ имеет решающее значение.

Сотрудники ценят сэкономленное время

В ходе исследования STEM/MARK опросила более 500 человек в возрасте от 18 до 64 лет об их рабочих привычках. Еще несколько лет назад домашний офис считался бонусом для сотрудников, который позволял компаниям удерживать работников, например матерей, ухаживающих за детьми.

Гибридная модель успешно работает во многих компаниях. Примером может служить Home Credit, финансовая компания из Брно. В ней работают 600 человек в Чехии и более 200 человек в Словакии. «Мы убедились, что наши сотрудники могут работать из дома и это не оказывает негативного влияния на эффективность. Чаще всего они находятся три дня на работе и два дня работают из дома», — говорит Милош Неезхлеб, директор отдела кадров компании.

По словам сотрудников, больше всего они ценят гибридную модель за время, которое они сэкономят на поездках на работу и обратно и которое они смогут потратить на семью и другие дела. «Мамы маленьких детей, например, очень хорошо распоряжаются своим временем. Мы обязательно продолжим эту тенденцию», — сказал Неезхлеб.