Немцы призывают к сокращению рабочего дня, чешские компании присоединяются

Уже второй раз в этом году работники немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn объявили забастовку. Помимо повышения заработной платы и отчислений на покрытие инфляции, они также требуют сокращения рабочего времени. Вместо нынешних 38 часов они хотят работать только 35 часов в неделю, сообщает сайт iRozhlas.

Между тем, в ответ на шестидневную забастовку, которая привела к убыткам в размере около 2,5 миллиардов крон в день, руководство пообещало сократить рабочий день до 37 часов в неделю. Однако уменьшение количества отработанных часов, разумеется, отразится на зарплате сотрудников.

Германия переняла модель сокращенной рабочей недели, например, у французов. Вариант 35-часового рабочего дня, то есть семь часов в день пять дней в неделю, был введен там в 2000 году. Сейчас около 10 000 французов пытаются отработать стандартное количество часов за четыре дня.

Эксперимент, который пришелся по душе

Четырехдневная рабочая неделя может принимать различные формы, а количество отработанных часов может варьироваться от 32 до 40 в неделю. Чтобы соответствовать стандарту 40 часов в неделю, сотрудники работают по 10 часов в день четыре дня в неделю. Однако некоторые компании вводят 32 часа в неделю, чтобы сохранить 8-часовую рабочую неделю. В большинстве случаев при этом сохраняется та же ставка заработной платы, что и при пятидневном варианте рабочей недели.

И немецкие железнодорожники — не единственные в стране, кто требует перемен. В прошлом году ряду немецких компаний была предоставлена возможность подписаться на шестимесячный пробный проект, чтобы попробовать работать всего четыре дня в неделю, например, как сообщило в прошлом году информационное агентство ČTK.

В Великобритании, например, большинство компаний, принявших участие в аналогичном испытании 4 Day Week Global, остались настолько довольны четырехдневной рабочей неделей, что внедрили эту систему на долгосрочной основе.

Аналогичным образом в Исландии система действует уже много лет. После нескольких лет тестирования модель прижилась и продолжает работать в больших масштабах. По данным компании 4 Day Week, ею пользуются 90% сотрудников.

Однако некоторые эксперты не считают подобные испытания и исследования надежными показателями эффективности. «В основном это краткосрочные эксперименты, когда люди знают, что их производительность измеряется. По этой причине во время экспериментов люди стараются больше, и их производительность действительно повышается», — объясняет главный экономист BH Securities Степан Кржечек.

«Проблема, однако, в том, что первоначальный энтузиазм через некоторое время угасает и производительность падает. Но многие эксперименты уже не могут это зафиксировать, потому что они длятся ограниченное время», — добавляет он.

Чехии придется подождать

Модель сокращенной рабочей недели в последние годы была введена и некоторыми чешскими компаниями. И хотя они положительно оценили эти изменения, некоторые экономисты говорят, что Чехия еще не готова к повсеместным переменам.

«В таких странах, как Чехия, где компании испытывают проблемы с поиском сотрудников на вакантные должности, сокращение рабочего времени привело бы к значительным экономическим потерям», — говорит Кржечек.

«В настоящее время существует около 272 000 незаполненных вакансий. Если сократить рабочее время, количество незаполненных рабочих мест, скорее всего, увеличится. В результате общий объем продукции, которую сможет произвести чешская экономика, уменьшится», — добавил он.

Лукаш Кованда, главный экономист Trinity Bank, считает так же. «У нас нет универсальной четырехдневной рабочей недели, предписанной сверху для всех, но это не исключает ее индивидуального внедрения, если та или иная компания решит это сделать», — сказал он.

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов также подтвердила, что вопрос о сокращенной рабочей неделе в Чехии не актуален.

«Этот вопрос не обсуждался в ходе текущих экспертных трехсторонних переговоров о возможных изменениях в Трудовом кодексе, ведущих к большей гибкости в трудовых отношениях», — сказал SZ Byznys Вит Самек, вице-председатель профсоюзов.

Экономист Кржечек считает, что эта дискуссия актуальна для стран с высоким уровнем безработицы. В Германии, например, этот показатель сейчас составляет 5,8%. «Если бы сотрудники работали меньше часов, то их требовалось бы больше, что привело бы к снижению уровня безработицы», — пояснил он.

«С другой стороны, следует ожидать, что работники будут получать меньшую зарплату. Многие решат эту проблему, найдя вторую работу, поэтому общий уровень безработицы, вероятно, снизится меньше, чем полагают сторонники сокращения рабочего времени. Фирмы продолжат нанимать способных сотрудников, которые без проблем найдут вторую работу. И наоборот, люди с низкой квалификацией будут по-прежнему испытывать трудности с поиском работы», — заключил экономист.