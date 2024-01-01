РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Немцы призывают к сокращению рабочего дня, чешские компании присоединяются
5 февраля 2024
10:00
1288
Вдохновленные соседями, немецкие железнодорожники требуют сократить рабочий день по примеру Франции и Бельгии. Некоторые чешские компании уже присоединились к этой тенденции. Однако экономисты настроены скептически: низкий уровень безработицы в Чехии препятствует переменам.
Уже второй раз в этом году работники немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn объявили забастовку. Помимо повышения заработной платы и отчислений на покрытие инфляции, они также требуют сокращения рабочего времени. Вместо нынешних 38 часов они хотят работать только 35 часов в неделю, сообщает сайт iRozhlas.
Между тем, в ответ на шестидневную забастовку, которая привела к убыткам в размере около 2,5 миллиардов крон в день, руководство пообещало сократить рабочий день до 37 часов в неделю. Однако уменьшение количества отработанных часов, разумеется, отразится на зарплате сотрудников.
Германия переняла модель сокращенной рабочей недели, например, у французов. Вариант 35-часового рабочего дня, то есть семь часов в день пять дней в неделю, был введен там в 2000 году. Сейчас около 10 000 французов пытаются отработать стандартное количество часов за четыре дня.
Эксперимент, который пришелся по душе
Четырехдневная рабочая неделя может принимать различные формы, а количество отработанных часов может варьироваться от 32 до 40 в неделю. Чтобы соответствовать стандарту 40 часов в неделю, сотрудники работают по 10 часов в день четыре дня в неделю. Однако некоторые компании вводят 32 часа в неделю, чтобы сохранить 8-часовую рабочую неделю. В большинстве случаев при этом сохраняется та же ставка заработной платы, что и при пятидневном варианте рабочей недели.
И немецкие железнодорожники — не единственные в стране, кто требует перемен. В прошлом году ряду немецких компаний была предоставлена возможность подписаться на шестимесячный пробный проект, чтобы попробовать работать всего четыре дня в неделю, например, как сообщило в прошлом году информационное агентство ČTK.
В Великобритании, например, большинство компаний, принявших участие в аналогичном испытании 4 Day Week Global, остались настолько довольны четырехдневной рабочей неделей, что внедрили эту систему на долгосрочной основе.
Аналогичным образом в Исландии система действует уже много лет. После нескольких лет тестирования модель прижилась и продолжает работать в больших масштабах. По данным компании 4 Day Week, ею пользуются 90% сотрудников.
Однако некоторые эксперты не считают подобные испытания и исследования надежными показателями эффективности. «В основном это краткосрочные эксперименты, когда люди знают, что их производительность измеряется. По этой причине во время экспериментов люди стараются больше, и их производительность действительно повышается», — объясняет главный экономист BH Securities Степан Кржечек.
«Проблема, однако, в том, что первоначальный энтузиазм через некоторое время угасает и производительность падает. Но многие эксперименты уже не могут это зафиксировать, потому что они длятся ограниченное время», — добавляет он.
Чехии придется подождать
Модель сокращенной рабочей недели в последние годы была введена и некоторыми чешскими компаниями. И хотя они положительно оценили эти изменения, некоторые экономисты говорят, что Чехия еще не готова к повсеместным переменам.
«В таких странах, как Чехия, где компании испытывают проблемы с поиском сотрудников на вакантные должности, сокращение рабочего времени привело бы к значительным экономическим потерям», — говорит Кржечек.
«В настоящее время существует около 272 000 незаполненных вакансий. Если сократить рабочее время, количество незаполненных рабочих мест, скорее всего, увеличится. В результате общий объем продукции, которую сможет произвести чешская экономика, уменьшится», — добавил он.
Лукаш Кованда, главный экономист Trinity Bank, считает так же. «У нас нет универсальной четырехдневной рабочей недели, предписанной сверху для всех, но это не исключает ее индивидуального внедрения, если та или иная компания решит это сделать», — сказал он.
Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов также подтвердила, что вопрос о сокращенной рабочей неделе в Чехии не актуален.
«Этот вопрос не обсуждался в ходе текущих экспертных трехсторонних переговоров о возможных изменениях в Трудовом кодексе, ведущих к большей гибкости в трудовых отношениях», — сказал SZ Byznys Вит Самек, вице-председатель профсоюзов.
Экономист Кржечек считает, что эта дискуссия актуальна для стран с высоким уровнем безработицы. В Германии, например, этот показатель сейчас составляет 5,8%. «Если бы сотрудники работали меньше часов, то их требовалось бы больше, что привело бы к снижению уровня безработицы», — пояснил он.
«С другой стороны, следует ожидать, что работники будут получать меньшую зарплату. Многие решат эту проблему, найдя вторую работу, поэтому общий уровень безработицы, вероятно, снизится меньше, чем полагают сторонники сокращения рабочего времени. Фирмы продолжат нанимать способных сотрудников, которые без проблем найдут вторую работу. И наоборот, люди с низкой квалификацией будут по-прежнему испытывать трудности с поиском работы», — заключил экономист.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
53
Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель...
12:00
26 ЯНВАРЯ 2024
776
Половина населения Чехии предпочитает гибридную модель работы, то есть сочетание работы из дома и офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STEM/MARK для Home Credit....
13:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2210
Так называемая «шварцсистема», то есть неофициальное трудоустройство предпринимателей на полный день, является незаконным трудовым отношением согласно чешскому законодательству. Тем не менее она не...
18:00
21 ЯНВАРЯ 2024
6195
Хелена Горска из Raiffensenbank и Катержина Кадлецова, владелица USSPA, обсудили экономику и бизнес в подкасте CzechCrunch.
12:00
21 ЯНВАРЯ 2024
12811
Ваш будущий работодатель на собеседовании не должен спрашивать, есть ли у вас семья, какую религию вы исповедуете или какую политическую партию поддерживаете. Точно так же его не касается ваша...
16:00
20 ЯНВАРЯ 2024
3603
Почему в сфере IT в долгосрочной перспективе трудятся больше мужчин, хотя женщины не менее компетентны и когда-то даже преобладали в этой области? Ситуация начинает меняться благодаря тому, что...
18:00
18 ЯНВАРЯ 2024
1293
Чешские работники предпочитают личную жизнь работе и меньше заинтересованы в карьерном росте, чем это принято за рубежом. Баланс между работой и личной жизнью для них так же важен, как и размер...
10:00
14 ЯНВАРЯ 2024
3692
КОНЕЦ ШВАРЦ-СИСТЕМЫ СРЕДИ КУРЬЕРОВ? КУРЬЕРЫ ИЗ WOLT И ROHLÍK ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОНТРАКТ
Вы курьер, работаете в компании как самозанятый и хотели бы стать наемным работником, но не можете? Работникам, оказавшимся в подобном положении, Европейский союз предоставит мощный рычаг влияния...
14:30
12 ЯНВАРЯ 2024
1197
Если человек одновременно работает по нескольким договорам, согласно законодательству, которое вступит в силу в июле, страховые взносы должны уплачиваться с минимального дохода в размере 40% от...
18:30
10 ЯНВАРЯ 2024
1386
Поправки, внесенные в Трудовой кодекс в октябре прошлого года, позволяют нанимать сотрудников полностью дистанционно. Юридическая фирма PRK Partners советует компаниям, как к этому подготовиться.
11:00
10 ЯНВАРЯ 2024
1557
Уровень безработицы в декабре вырос до 3,7%, и в настоящее время зарегистрированных соискателей больше, чем официальных вакансий. Первый квартал этого года определит дальнейшую тенденцию. Вырастет...
22:00
9 ЯНВАРЯ 2024
1375
Уровень безработицы в Чехии в декабре прошлого года вырос с 3,5% до 3,7% в ноябре. Число ищущих работу увеличилось на 16 000 человек, до 279 227, в то время как количество вакансий снизилось на 7...
09:00
6 ЯНВАРЯ 2024
2586
Промышленное производство упало на 5% в годовом исчислении. «Может показаться, что это всего несколько процентов, но это большая цифра, и она действительно заметна в экономике предприятия», —...
18:30
2 ЯНВАРЯ 2024
6048
Еще одно изменение в Трудовом кодексе вступит в силу в январе. Оно коснется так называемых контрактников, то есть тех, кто работает на основании договора о выполнении работ (DPP) или трудового...
15:00
1 ЯНВАРЯ 2024
9477
Уровень безработицы составляет всего 3,6%. Однако число откликов на объявления о работе растет. Пятая часть людей с трудом сводит концы с концами и ищет новую работу.