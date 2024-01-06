Невиданная щедрость от Škoda Auto: Повышение зарплат и 100 000 каждому сотруднику

В общей сложности Škoda Auto выплатит сотрудникам в течение года в среднем около 170 000 крон в виде гарантированных и переменных премий и оговоренной единовременной выплаты. В Škoda Auto, входящей в состав немецкого концерна Volkswagen, работает около 37 000 человек.



Среднемесячный заработок работников на производственных и других должностях, оплачиваемых по тарифам, в первой половине прошлого года достиг 69 500 крон. Сюда входят тарифные оклады, премии, компенсации и дополнительные выплаты. Надбавка за работу в ночное время увеличится на 10 крон и составит 50 крон в час. Взнос в дополнительные пенсионные накопления с апреля увеличится на 100 крон, до 1 700 крон.



Средняя заработная плата в Чехии в третьем квартале прошлого года выросла на 7,1 % по сравнению с предыдущим годом и составила 42 658 крон.



В прошлом году Škoda Auto произвела более 888 000 автомобилей по всему миру, что на 108 000 больше, чем в предыдущем году. Более 781 000 автомобилей было произведено на чешских заводах автопроизводителя в Млада-Болеславе и Квасинах. На заводах в Индии Škoda произвела более 52 000 автомобилей.



В настоящее время компания предлагает покупателям 11 модельных рядов: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq, Enyaq Coupé, Slavia и Kushaq. В этом году будет запущена новая полностью электрическая модель Elroq.