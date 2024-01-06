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«Держитесь за свое рабочее место». В Чехии станет проще и быстрее увольнять
5 февраля 2024
19:30
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Уменьшение двухмесячного срока предупреждения об увольнении, продление трехмесячного испытательного срока или увольнение без объяснения причин. Эти меры рассматриваются правительством для оживления рынка труда. Коалиционные партии обещают не ослаблять защиту работников: ускоренное увольнение будет компенсировано более высокими выходными пособиями.
«Мы поддерживаем принцип большей гибкости, но от имени партии „Пираты“ мы в корне не согласны с предложением увольнять сотрудников без объяснения причин», — заявила заместитель председателя нижней палаты парламента Ольга Рихтерова.
Тем не менее она признала такую возможность, хотя и в качестве крайней меры. «Это также должно быть компенсировано значительно более высоким выходным пособием, например, на уровне трехкратного обычного выходного пособия», — подчеркнула Рихтерова. Для большого числа сотрудников это составит от шести до девяти месячных зарплат.
Партнеры по коалиции согласны на повышение выходного пособия. Но они не готовы предсказать, как это будет выглядеть, пока идут дебаты.
Компаниям будет проще увольнять
«Мы не можем проводить увольнение без объяснения причин и без выходного пособия», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS).
Сейчас размер выходного пособия составляет от одной до трех среднемесячных зарплат. Однако нередко компании предлагают работникам выходное пособие в размере пятимесячной зарплаты, иногда включая оплату страховых взносов за все пять месяцев, если они соглашаются расторгнуть контракт по обоюдному согласию в начале нового месяца.
Министерство труда, возглавляемое Марианом Юречкой ( KDU-ČSL), может представить проект поправок уже в этом месяце, чтобы они вступили в силу в следующем году.
Коалиция согласна с необходимостью перемен. «Модернизация Трудового кодекса необходима, особенно сейчас, в период длительной низкой безработицы. Если мы хотим ускорить экономический рост, это невозможно без того, чтобы сделать рынок труда более гибким», — заявила Маркета Пекарова-Адамова, глава Палаты депутатов и TOP 09.
По ее мнению, упрощение процедуры увольнения также облегчит найм новых сотрудников. «Ими часто пренебрегают, например, потому что работодатели опасаются осложнений, связанных с их возможным увольнением». «Будь то молодые женщины, родители маленьких детей или пожилые люди предпенсионного возраста», — добавила она.
Депутат от Народной партии Михаэль Кохайда считает так же. По его мнению, необходимо позаботиться о достаточной защите работников, чтобы они не попали в трудную ситуацию из-за потери работы.
«Если эти люди окажутся безработными, они лягут ненужным бременем на систему пособий, что также не выгодно государству», — сказал Кохайда.
Датская модель
Рынок труда нуждается в оживлении, считают деловые ассоциации, которые с осени прошлого года оказывают давление на правительство по этому вопросу, и Национальный экономический совет при правительстве, который уже подготовил ряд предложений.
Следуя датской модели, Совет хочет укрепить принцип flexicurity — сочетание гибкого рынка труда (flexibility) и социального обеспечения (security). Идея состоит в том, чтобы сократить протекционистскую политику, которая защищает работников от увольнения, но при этом может парализовать рынок труда, в обмен на некоторую компенсацию для работников.
Однако профсоюзы предупреждают, что таким образом компании могут начать избавляться от любого неудобного человека, даже от матерей с часто болеющими детьми или пожилых сотрудников с более высокой зарплатой, которые дорого обходятся компании, и последующая волна увольнений только увеличит нагрузку на систему пособий.
«СМИ в основном взяли из нашего предложения только гибкий график, а не безопасность. Но и то и другое важно. Даже в Дании не обходится без почасовой оплаты, но суть в том, что большая гибкость на рынке труда компенсируется более надежной защитой от безработицы. Это может окупиться для государства», — утверждает член совета Доминик Строукал.
«Пираты» согласны с этой моделью. «Flexicurity означает большую гибкость при найме и увольнении, но также, и это очень важно, большую социальную защиту для работников — например, в виде более высокой поддержки доходов в случае прекращения трудовой деятельности», — подчеркнула Рихтерова.
Возможный стресс для людей
По мнению Габриэлы Хансликовой, директора по бизнесу кадрового агентства Advantage Consulting, повышение гибкости при найме и увольнении может привести рынок труда в движение. «Повышение гибкости может стимулировать инновации и конкурентоспособность компаний, позволяя им быстрее реагировать на изменения рынка и оптимизировать штатное расписание», — говорит она.
Однако в то же время, по ее словам, следует учитывать и возможные негативные последствия изменений.
«Например, может возрасти неуверенность сотрудников в стабильности своего рабочего места, что может привести к повышению стресса и снижению трудовой мотивации», — предупредила она.
Оппозиция скептически относится к планам правительства. По словам заместителя лидера ANO Алены Шиллеровой, увольнения без причины не решат проблем рынка труда, а SPD выступает против любого ослабления защиты работников.
Тем не менее она признала такую возможность, хотя и в качестве крайней меры. «Это также должно быть компенсировано значительно более высоким выходным пособием, например, на уровне трехкратного обычного выходного пособия», — подчеркнула Рихтерова. Для большого числа сотрудников это составит от шести до девяти месячных зарплат.
Партнеры по коалиции согласны на повышение выходного пособия. Но они не готовы предсказать, как это будет выглядеть, пока идут дебаты.
Компаниям будет проще увольнять
«Мы не можем проводить увольнение без объяснения причин и без выходного пособия», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS).
Сейчас размер выходного пособия составляет от одной до трех среднемесячных зарплат. Однако нередко компании предлагают работникам выходное пособие в размере пятимесячной зарплаты, иногда включая оплату страховых взносов за все пять месяцев, если они соглашаются расторгнуть контракт по обоюдному согласию в начале нового месяца.
Министерство труда, возглавляемое Марианом Юречкой ( KDU-ČSL), может представить проект поправок уже в этом месяце, чтобы они вступили в силу в следующем году.
Коалиция согласна с необходимостью перемен. «Модернизация Трудового кодекса необходима, особенно сейчас, в период длительной низкой безработицы. Если мы хотим ускорить экономический рост, это невозможно без того, чтобы сделать рынок труда более гибким», — заявила Маркета Пекарова-Адамова, глава Палаты депутатов и TOP 09.
По ее мнению, упрощение процедуры увольнения также облегчит найм новых сотрудников. «Ими часто пренебрегают, например, потому что работодатели опасаются осложнений, связанных с их возможным увольнением». «Будь то молодые женщины, родители маленьких детей или пожилые люди предпенсионного возраста», — добавила она.
Депутат от Народной партии Михаэль Кохайда считает так же. По его мнению, необходимо позаботиться о достаточной защите работников, чтобы они не попали в трудную ситуацию из-за потери работы.
«Если эти люди окажутся безработными, они лягут ненужным бременем на систему пособий, что также не выгодно государству», — сказал Кохайда.
Датская модель
Рынок труда нуждается в оживлении, считают деловые ассоциации, которые с осени прошлого года оказывают давление на правительство по этому вопросу, и Национальный экономический совет при правительстве, который уже подготовил ряд предложений.
Следуя датской модели, Совет хочет укрепить принцип flexicurity — сочетание гибкого рынка труда (flexibility) и социального обеспечения (security). Идея состоит в том, чтобы сократить протекционистскую политику, которая защищает работников от увольнения, но при этом может парализовать рынок труда, в обмен на некоторую компенсацию для работников.
Однако профсоюзы предупреждают, что таким образом компании могут начать избавляться от любого неудобного человека, даже от матерей с часто болеющими детьми или пожилых сотрудников с более высокой зарплатой, которые дорого обходятся компании, и последующая волна увольнений только увеличит нагрузку на систему пособий.
«СМИ в основном взяли из нашего предложения только гибкий график, а не безопасность. Но и то и другое важно. Даже в Дании не обходится без почасовой оплаты, но суть в том, что большая гибкость на рынке труда компенсируется более надежной защитой от безработицы. Это может окупиться для государства», — утверждает член совета Доминик Строукал.
«Пираты» согласны с этой моделью. «Flexicurity означает большую гибкость при найме и увольнении, но также, и это очень важно, большую социальную защиту для работников — например, в виде более высокой поддержки доходов в случае прекращения трудовой деятельности», — подчеркнула Рихтерова.
Возможный стресс для людей
По мнению Габриэлы Хансликовой, директора по бизнесу кадрового агентства Advantage Consulting, повышение гибкости при найме и увольнении может привести рынок труда в движение. «Повышение гибкости может стимулировать инновации и конкурентоспособность компаний, позволяя им быстрее реагировать на изменения рынка и оптимизировать штатное расписание», — говорит она.
Однако в то же время, по ее словам, следует учитывать и возможные негативные последствия изменений.
«Например, может возрасти неуверенность сотрудников в стабильности своего рабочего места, что может привести к повышению стресса и снижению трудовой мотивации», — предупредила она.
Оппозиция скептически относится к планам правительства. По словам заместителя лидера ANO Алены Шиллеровой, увольнения без причины не решат проблем рынка труда, а SPD выступает против любого ослабления защиты работников.
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