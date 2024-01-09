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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 1 по 7 февраля
7 февраля 2024
19:30
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Последние актуальные вакансии, где приветствуются знания иностранных языков, кроме чешского.
Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.
- Краткое описание: Вакансия от ManpowerGroup s.r.o. в Праге для работы в области учета.
- Краткое описание: Вакансия в Центре по интеграции иностранцев в Праге-Карлине. Оклад от 30 000 до 37 000 крон.
- Краткое описание: Работа в CEE Logistics a.s. в Пардубице-Доубравице. Занятость в транспортной отрасли.
4. Торговый заместитель/заместительница - Прага, Моравия
- Краткое описание: Вакансия от ROMMAR s.r.o. в Вышкове—Вышков-Предмести и еще одной локации. Опыт в сфере продаж желателен.
5. Координатор/специалист по платежам со знанием английского и русского
- Краткое описание: Работа с Radio Free Europe/Radio Liberty - Радио Свободная Европа, Inc. в Праге-Страшнице.
- Краткое описание: Работа в InBáze, z. s. в Праге. Занятия социальной работой с мигрантами. Есть возможность иногда работать из дома.
- Краткое описание: Вакансия от Chemoprojekt, a.s. в Праге-Страшнице. Ответственность в области электротехники.
- Краткое описание: Вакансия от CAPITAL Trust, a.s. в Праге-Карлине. Рост в сфере недвижимости. Есть возможность иногда работать из дома.
- Краткое описание: Работа в MEDA spol. s r.o. в Праге-Либни. Требуется медицинская квалификация. Конец приема заявок завтра.
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