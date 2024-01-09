Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 1 по 7 февраля

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- Краткое описание: Вакансия от ManpowerGroup s.r.o. в Праге для работы в области учета.





- Краткое описание: Вакансия в Центре по интеграции иностранцев в Праге-Карлине. Оклад от 30 000 до 37 000 крон.





- Краткое описание: Работа в CEE Logistics a.s. в Пардубице-Доубравице. Занятость в транспортной отрасли.





- Краткое описание: Вакансия от ROMMAR s.r.o. в Вышкове—Вышков-Предмести и еще одной локации. Опыт в сфере продаж желателен.





- Краткое описание: Работа с Radio Free Europe/Radio Liberty - Радио Свободная Европа, Inc. в Праге-Страшнице.





- Краткое описание: Работа в InBáze, z. s. в Праге. Занятия социальной работой с мигрантами. Есть возможность иногда работать из дома.





- Краткое описание: Вакансия от Chemoprojekt, a.s. в Праге-Страшнице. Ответственность в области электротехники.





- Краткое описание: Вакансия от CAPITAL Trust, a.s. в Праге-Карлине. Рост в сфере недвижимости. Есть возможность иногда работать из дома.





- Краткое описание: Работа в MEDA spol. s r.o. в Праге-Либни. Требуется медицинская квалификация. Конец приема заявок завтра.





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