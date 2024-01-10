Уровень безработицы в Чехии самый высокий за последние три года

Число безработных в январе выросло примерно на 16 000 человек по сравнению с декабрем. С другой стороны, количество вакансий сократилось примерно на 5 000 в месячном исчислении. В январе прошлого года уровень безработицы был ниже и составлял 3,9%. На тот момент без работы оставалось 283 059 человек, а вакансий было 281 141. По данным Бюро статистики труда, если не учитывать уровень безработицы в 2021 году, на который повлияла пандемия ковида-19, то уровень безработицы в январе этого года будет самым высоким с 2017 года.

«Новый год всегда приносит смену работы для многих людей, что подтверждает небольшой рост числа безработных в январе. Однако по уровню безработицы мы по-прежнему находимся на самом низком уровне во всем Европейском союзе», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Даниэль Криштоф, генеральный директор Чешского бюро труда, также отметил, что на рост безработицы повлиял сезонный эффект, однако, по его словам, бюро не хочет недооценивать ситуацию. «Мы возвращаемся к ситуации, к которой не привыкли за последние шесть лет. Уже второй месяц подряд количество соискателей, состоящих на учете в Бюро по трудоустройству, превышает общее число зарегистрированных вакансий. Последний раз два месяца подряд с таким отрицательным балансом мы наблюдали в начале 2018 года», — сказал он.

Самый высокий уровень безработицы в январе этого года был в Устецком крае — 6%. С другой стороны, самый низкий показатель был в Праге — 2,9%. Среди районов безработица была самой высокой в Карвине, где она достигла 8,3%. Самая низкая доля безработных была в районе Прага-Восток, где работу искали 1,5% людей.

В январе в среднем по Чехии на одну вакансию приходилось 1,1 соискателя. Наибольшая переполненность рынка труда наблюдалась в Карвине — 10,2 соискателя на одну вакансию. С другой стороны, в Млада-Болеславе было самое низкое количество безработных по сравнению с предложением рабочих мест — 0,2 соискателя на одну вакансию.