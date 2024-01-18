60-летняя женщина живет жизнью мечты. Катается по всей Европе и получает за это деньги

«Пожалуйста, дайте мне стаканчик грецких орехов... и сыра „нива“... и стаканчик будапештской помазанки», — просила она недавно продавщицу в одном из карловарских гипермаркетов.



«Мадам, судя по всему, у вас очень хороший аппетит», — поинтересовался редактор, стоявший рядом с ней в очереди.



«Да, это все я возьму в грузовик, завтра я уезжаю в Испанию на 10 дней», — удивила журналиста своей реакцией миниатюрная женщина с седыми волосами. Ее образ был далек от типичного представления о водителе грузовика.



«Я начинала ездить сначала на небольших фургонах, а потом на автобусах, более 20 лет назад, но мне это надоело, и я занялась грузоперевозками», — вспоминает Седлакова, добавляя, что ей доводилось водить «Мерседесы», но в основном грузовики Volvo, которые она считает лучшими.



«Я езжу по всему Евросоюзу, а также в Великобританию, хотя сейчас там не так много работы из-за кризиса», — продолжила она. «В основном я езжу в Испанию, Португалию и Францию», — добавила она. «Испания нравится больше всего, потому что там тепло, это долгая поездка, а я люблю дальние расстояния», — рассказала она.



Для Седлаковой вождение грузовика было мечтой детства. «Наверное, природа ошиблась, потому что в детстве я интересовалась машинами. Я прямо-таки помешана на машинах», — с улыбкой говорит она.



«Например, когда я была маленькой, мама выставляла на улицу коляску, а мальчишки катали машинки, и мы менялись. Я управляла машинками, а они — коляской», — рассказывает мать четырех уже взрослых дочерей.



За свою карьеру за рулем Седлакова перепробовала несколько транспортных компаний. «Я продолжала работать, пока не нашла надежную компанию. Я перевожу самые разные вещи, но в основном паллетированные грузы, например, для автомобильной промышленности. Но теперь, например, я перевожу крышки, это совсем другое дело», — говорит миниатюрная женщина. У нее нет проблем с вождением из-за ее физической подготовки. «Это не требует большой физической силы. Мне не сложно», — заверила она.



Когда она садится в грузовик, то снимает обувь на ступеньках, а затем отправляется за руль в специальных тапочках. Кабина грузовика ухожена и оформлена как жилая компанта. «Я могу вести машину четыре с половиной часа, затем мне нужно сделать перерыв на три четверти часа, потом я снова могу вести машину 4,5 часа, а затем у меня перерыв на сон 11,5 часов», — описывает она правила вождения грузовика.



«Во время перерыва мы, дальнобойщики, обычно перекусываем. У меня есть плита, холодильник и морозильник — все необходимое оборудование», — продолжила она, добавив, что обычно готовит соусы к мясу. «Как дома», — сказала она, отметив, что на завтрак или в качестве перекуса у нее есть покупные салаты.



По ее словам, женщин в грузовиках со временем становится все больше. «Их довольно много, но обычно они ездят парами, то есть с мужчиной — мужем или парнем. Но я сказала, что хочу ездить одна, потому что так лучше», — поделилась дальнобойщица



«Я не боюсь. Наоборот, когда мужчины видят женщину одну в грузовике, они ее подстраховывают», — вспоминает она. «Например, турки, они могут охранять женщину и грузовик всю ночь. А у меня нет никаких проблем. Но если мне нужна помощь, они готовы помочь», — рассказала она.



По словам г-жи Седлаковой, количество девушек легкого поведения на стоянках грузовиков постепенно уменьшается. «Со мной был случай, когда она постучала в окно моего грузовика, но, увидев меня, извинилась», — говорит Седлакова. «Вы удивитесь, но однажды со мной такое случилось», — ответила она на вопрос, подходил ли к ней жиголо. «Он постучал в мою машину, наверное, потому что у меня спереди знак Dianka, я выглянула, и он сказал: Секс? А я ему кричу: А ну, убирайся!» Опытная дальнобойщица показала решительно вытянутую руку с высунутым указательным пальцем.



«Он сразу все понял и удалился», — сказала она, добавив, что это произошло на парковке во Франции. «Легко говорить, что мужчины бегают за женщинами, но в грузовике на это нет времени», — прагматично добавила она. «За девять часов работы очень устаешь, потому что девять часов находишься в постоянной боевой готовности, тогда как на обычной работе можно выпустить пар в течение дня, но не за рулем», — покачала она головой.



Она никогда не попадала в аварию с грузовиком. «Если у меня случается поломка, у нас есть контрактная служба, которая заботится обо всем, включая колеса», — отметила она. «Признаюсь, я не думаю, что смогу поменять колесо. Но при обслуживании мне достаточно вызвать техника», — добавила она.



Начать работать в грузовике ей помог муж. «У него есть права, но он не водит. Он знал, что это всегда было моей мечтой, и, когда дети подросли, помог мне в этом», — похвасталась она.



«Мои дочери уже выросли, и они совершенно нормально воспринимают мою работу. Знаете, у меня уже 15 внуков и три правнука», — ее глаза загорелись. «Одному из моих правнуков пять лет, и он постоянно говорит: „Бабушка, я тоже буду водить грузовик!“ — радостно сообщила она. «Его зовут Дамиан, и мы купили ему маленький грузовик, чтобы он мог тренироваться», — добавила она с довольной улыбкой.



Госпожа Седлакова соответствующим образом украсила кабину своего грузовика. «Я получила от друга плюшевую обезьянку», — указывает она на первое украшение за лобовым стеклом. «Игрушку из „Ледникового периода“ по соседству купила я. Вторую обезьянку мне подарили мои дети, а также Пата и Мата», — продолжает она. — Так что у меня в основном все герои от детей».



Седлакова говорит, что раньше за рулем было веселее. «Это не из-за ковида», — пожала она плечами, вспоминая дни, когда во время обязательных 48-часовых перерывов, например, между поездками в Англию они вместе жарили барбекю и пели у костра на стоянке.



Госпожа Седлакова считает испанцев самыми дружелюбными людьми. «В Германии все наоборот. Германия — чудовищная страна. Они тоже дружелюбны, да, но у них ужасная транспортная система. Почти везде пробки», — говорит она. «У них все отстает от графика, а еще у них очень мало парковок. Франция, например, лучше всего подходит для парковки», — добавила она, отметив, что, к счастью, Германию в основном проезжают транзитом.



В последние дни ей пришлось столкнуться с фермерскими преградами на дорогах Западной Европы. «Как это назвать по справедливости? Они умеют бастовать. А наши не умеют!» — сразу же заметила дальнобойщица из Ходова. «Это немного нас задержало, пришлось ехать в объезд, когда диспетчер сказал нам ехать туда и обратно, но я утверждаю, что они знают, что делают, потому что они добились своего», — оценивает она.



Г-жа Седлакова обычно находится в пути 10 дней подряд, а затем два дня отдыхает дома. «Я все еще получаю от этого удовольствие. Мне уже за 60, и я должна была бы выйти на пенсию, но я хочу продолжать водить. Пока позволяет здоровье. Это мое увлечение», — решительно заявила она.