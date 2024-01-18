60-летняя женщина живет жизнью мечты. Катается по всей Европе и получает за это деньги
25 февраля 2024
12:00
1404
Диана Седлакова из Ходова в окрестностях Соколова уже более 20 лет ездит по Европе, исполняя свою детскую мечту. В этом году ей исполнится 60 лет, но на пенсию ей еще рано. Путешествия доставляют ей удовольствие.
«Пожалуйста, дайте мне стаканчик грецких орехов... и сыра „нива“... и стаканчик будапештской помазанки», — просила она недавно продавщицу в одном из карловарских гипермаркетов.
«Мадам, судя по всему, у вас очень хороший аппетит», — поинтересовался редактор, стоявший рядом с ней в очереди.
«Да, это все я возьму в грузовик, завтра я уезжаю в Испанию на 10 дней», — удивила журналиста своей реакцией миниатюрная женщина с седыми волосами. Ее образ был далек от типичного представления о водителе грузовика.
«Я начинала ездить сначала на небольших фургонах, а потом на автобусах, более 20 лет назад, но мне это надоело, и я занялась грузоперевозками», — вспоминает Седлакова, добавляя, что ей доводилось водить «Мерседесы», но в основном грузовики Volvo, которые она считает лучшими.
«Я езжу по всему Евросоюзу, а также в Великобританию, хотя сейчас там не так много работы из-за кризиса», — продолжила она. «В основном я езжу в Испанию, Португалию и Францию», — добавила она. «Испания нравится больше всего, потому что там тепло, это долгая поездка, а я люблю дальние расстояния», — рассказала она.
Для Седлаковой вождение грузовика было мечтой детства. «Наверное, природа ошиблась, потому что в детстве я интересовалась машинами. Я прямо-таки помешана на машинах», — с улыбкой говорит она.
«Например, когда я была маленькой, мама выставляла на улицу коляску, а мальчишки катали машинки, и мы менялись. Я управляла машинками, а они — коляской», — рассказывает мать четырех уже взрослых дочерей.
За свою карьеру за рулем Седлакова перепробовала несколько транспортных компаний. «Я продолжала работать, пока не нашла надежную компанию. Я перевожу самые разные вещи, но в основном паллетированные грузы, например, для автомобильной промышленности. Но теперь, например, я перевожу крышки, это совсем другое дело», — говорит миниатюрная женщина. У нее нет проблем с вождением из-за ее физической подготовки. «Это не требует большой физической силы. Мне не сложно», — заверила она.
Когда она садится в грузовик, то снимает обувь на ступеньках, а затем отправляется за руль в специальных тапочках. Кабина грузовика ухожена и оформлена как жилая компанта. «Я могу вести машину четыре с половиной часа, затем мне нужно сделать перерыв на три четверти часа, потом я снова могу вести машину 4,5 часа, а затем у меня перерыв на сон 11,5 часов», — описывает она правила вождения грузовика.
«Во время перерыва мы, дальнобойщики, обычно перекусываем. У меня есть плита, холодильник и морозильник — все необходимое оборудование», — продолжила она, добавив, что обычно готовит соусы к мясу. «Как дома», — сказала она, отметив, что на завтрак или в качестве перекуса у нее есть покупные салаты.
По ее словам, женщин в грузовиках со временем становится все больше. «Их довольно много, но обычно они ездят парами, то есть с мужчиной — мужем или парнем. Но я сказала, что хочу ездить одна, потому что так лучше», — поделилась дальнобойщица
«Я не боюсь. Наоборот, когда мужчины видят женщину одну в грузовике, они ее подстраховывают», — вспоминает она. «Например, турки, они могут охранять женщину и грузовик всю ночь. А у меня нет никаких проблем. Но если мне нужна помощь, они готовы помочь», — рассказала она.
По словам г-жи Седлаковой, количество девушек легкого поведения на стоянках грузовиков постепенно уменьшается. «Со мной был случай, когда она постучала в окно моего грузовика, но, увидев меня, извинилась», — говорит Седлакова. «Вы удивитесь, но однажды со мной такое случилось», — ответила она на вопрос, подходил ли к ней жиголо. «Он постучал в мою машину, наверное, потому что у меня спереди знак Dianka, я выглянула, и он сказал: Секс? А я ему кричу: А ну, убирайся!» Опытная дальнобойщица показала решительно вытянутую руку с высунутым указательным пальцем.
«Он сразу все понял и удалился», — сказала она, добавив, что это произошло на парковке во Франции. «Легко говорить, что мужчины бегают за женщинами, но в грузовике на это нет времени», — прагматично добавила она. «За девять часов работы очень устаешь, потому что девять часов находишься в постоянной боевой готовности, тогда как на обычной работе можно выпустить пар в течение дня, но не за рулем», — покачала она головой.
Она никогда не попадала в аварию с грузовиком. «Если у меня случается поломка, у нас есть контрактная служба, которая заботится обо всем, включая колеса», — отметила она. «Признаюсь, я не думаю, что смогу поменять колесо. Но при обслуживании мне достаточно вызвать техника», — добавила она.
Начать работать в грузовике ей помог муж. «У него есть права, но он не водит. Он знал, что это всегда было моей мечтой, и, когда дети подросли, помог мне в этом», — похвасталась она.
«Мои дочери уже выросли, и они совершенно нормально воспринимают мою работу. Знаете, у меня уже 15 внуков и три правнука», — ее глаза загорелись. «Одному из моих правнуков пять лет, и он постоянно говорит: „Бабушка, я тоже буду водить грузовик!“ — радостно сообщила она. «Его зовут Дамиан, и мы купили ему маленький грузовик, чтобы он мог тренироваться», — добавила она с довольной улыбкой.
Госпожа Седлакова соответствующим образом украсила кабину своего грузовика. «Я получила от друга плюшевую обезьянку», — указывает она на первое украшение за лобовым стеклом. «Игрушку из „Ледникового периода“ по соседству купила я. Вторую обезьянку мне подарили мои дети, а также Пата и Мата», — продолжает она. — Так что у меня в основном все герои от детей».
Седлакова говорит, что раньше за рулем было веселее. «Это не из-за ковида», — пожала она плечами, вспоминая дни, когда во время обязательных 48-часовых перерывов, например, между поездками в Англию они вместе жарили барбекю и пели у костра на стоянке.
Госпожа Седлакова считает испанцев самыми дружелюбными людьми. «В Германии все наоборот. Германия — чудовищная страна. Они тоже дружелюбны, да, но у них ужасная транспортная система. Почти везде пробки», — говорит она. «У них все отстает от графика, а еще у них очень мало парковок. Франция, например, лучше всего подходит для парковки», — добавила она, отметив, что, к счастью, Германию в основном проезжают транзитом.
В последние дни ей пришлось столкнуться с фермерскими преградами на дорогах Западной Европы. «Как это назвать по справедливости? Они умеют бастовать. А наши не умеют!» — сразу же заметила дальнобойщица из Ходова. «Это немного нас задержало, пришлось ехать в объезд, когда диспетчер сказал нам ехать туда и обратно, но я утверждаю, что они знают, что делают, потому что они добились своего», — оценивает она.
Г-жа Седлакова обычно находится в пути 10 дней подряд, а затем два дня отдыхает дома. «Я все еще получаю от этого удовольствие. Мне уже за 60, и я должна была бы выйти на пенсию, но я хочу продолжать водить. Пока позволяет здоровье. Это мое увлечение», — решительно заявила она.
«Мадам, судя по всему, у вас очень хороший аппетит», — поинтересовался редактор, стоявший рядом с ней в очереди.
«Да, это все я возьму в грузовик, завтра я уезжаю в Испанию на 10 дней», — удивила журналиста своей реакцией миниатюрная женщина с седыми волосами. Ее образ был далек от типичного представления о водителе грузовика.
«Я начинала ездить сначала на небольших фургонах, а потом на автобусах, более 20 лет назад, но мне это надоело, и я занялась грузоперевозками», — вспоминает Седлакова, добавляя, что ей доводилось водить «Мерседесы», но в основном грузовики Volvo, которые она считает лучшими.
«Я езжу по всему Евросоюзу, а также в Великобританию, хотя сейчас там не так много работы из-за кризиса», — продолжила она. «В основном я езжу в Испанию, Португалию и Францию», — добавила она. «Испания нравится больше всего, потому что там тепло, это долгая поездка, а я люблю дальние расстояния», — рассказала она.
Для Седлаковой вождение грузовика было мечтой детства. «Наверное, природа ошиблась, потому что в детстве я интересовалась машинами. Я прямо-таки помешана на машинах», — с улыбкой говорит она.
«Например, когда я была маленькой, мама выставляла на улицу коляску, а мальчишки катали машинки, и мы менялись. Я управляла машинками, а они — коляской», — рассказывает мать четырех уже взрослых дочерей.
За свою карьеру за рулем Седлакова перепробовала несколько транспортных компаний. «Я продолжала работать, пока не нашла надежную компанию. Я перевожу самые разные вещи, но в основном паллетированные грузы, например, для автомобильной промышленности. Но теперь, например, я перевожу крышки, это совсем другое дело», — говорит миниатюрная женщина. У нее нет проблем с вождением из-за ее физической подготовки. «Это не требует большой физической силы. Мне не сложно», — заверила она.
Когда она садится в грузовик, то снимает обувь на ступеньках, а затем отправляется за руль в специальных тапочках. Кабина грузовика ухожена и оформлена как жилая компанта. «Я могу вести машину четыре с половиной часа, затем мне нужно сделать перерыв на три четверти часа, потом я снова могу вести машину 4,5 часа, а затем у меня перерыв на сон 11,5 часов», — описывает она правила вождения грузовика.
«Во время перерыва мы, дальнобойщики, обычно перекусываем. У меня есть плита, холодильник и морозильник — все необходимое оборудование», — продолжила она, добавив, что обычно готовит соусы к мясу. «Как дома», — сказала она, отметив, что на завтрак или в качестве перекуса у нее есть покупные салаты.
По ее словам, женщин в грузовиках со временем становится все больше. «Их довольно много, но обычно они ездят парами, то есть с мужчиной — мужем или парнем. Но я сказала, что хочу ездить одна, потому что так лучше», — поделилась дальнобойщица
«Я не боюсь. Наоборот, когда мужчины видят женщину одну в грузовике, они ее подстраховывают», — вспоминает она. «Например, турки, они могут охранять женщину и грузовик всю ночь. А у меня нет никаких проблем. Но если мне нужна помощь, они готовы помочь», — рассказала она.
По словам г-жи Седлаковой, количество девушек легкого поведения на стоянках грузовиков постепенно уменьшается. «Со мной был случай, когда она постучала в окно моего грузовика, но, увидев меня, извинилась», — говорит Седлакова. «Вы удивитесь, но однажды со мной такое случилось», — ответила она на вопрос, подходил ли к ней жиголо. «Он постучал в мою машину, наверное, потому что у меня спереди знак Dianka, я выглянула, и он сказал: Секс? А я ему кричу: А ну, убирайся!» Опытная дальнобойщица показала решительно вытянутую руку с высунутым указательным пальцем.
«Он сразу все понял и удалился», — сказала она, добавив, что это произошло на парковке во Франции. «Легко говорить, что мужчины бегают за женщинами, но в грузовике на это нет времени», — прагматично добавила она. «За девять часов работы очень устаешь, потому что девять часов находишься в постоянной боевой готовности, тогда как на обычной работе можно выпустить пар в течение дня, но не за рулем», — покачала она головой.
Она никогда не попадала в аварию с грузовиком. «Если у меня случается поломка, у нас есть контрактная служба, которая заботится обо всем, включая колеса», — отметила она. «Признаюсь, я не думаю, что смогу поменять колесо. Но при обслуживании мне достаточно вызвать техника», — добавила она.
Начать работать в грузовике ей помог муж. «У него есть права, но он не водит. Он знал, что это всегда было моей мечтой, и, когда дети подросли, помог мне в этом», — похвасталась она.
«Мои дочери уже выросли, и они совершенно нормально воспринимают мою работу. Знаете, у меня уже 15 внуков и три правнука», — ее глаза загорелись. «Одному из моих правнуков пять лет, и он постоянно говорит: „Бабушка, я тоже буду водить грузовик!“ — радостно сообщила она. «Его зовут Дамиан, и мы купили ему маленький грузовик, чтобы он мог тренироваться», — добавила она с довольной улыбкой.
Госпожа Седлакова соответствующим образом украсила кабину своего грузовика. «Я получила от друга плюшевую обезьянку», — указывает она на первое украшение за лобовым стеклом. «Игрушку из „Ледникового периода“ по соседству купила я. Вторую обезьянку мне подарили мои дети, а также Пата и Мата», — продолжает она. — Так что у меня в основном все герои от детей».
Седлакова говорит, что раньше за рулем было веселее. «Это не из-за ковида», — пожала она плечами, вспоминая дни, когда во время обязательных 48-часовых перерывов, например, между поездками в Англию они вместе жарили барбекю и пели у костра на стоянке.
Госпожа Седлакова считает испанцев самыми дружелюбными людьми. «В Германии все наоборот. Германия — чудовищная страна. Они тоже дружелюбны, да, но у них ужасная транспортная система. Почти везде пробки», — говорит она. «У них все отстает от графика, а еще у них очень мало парковок. Франция, например, лучше всего подходит для парковки», — добавила она, отметив, что, к счастью, Германию в основном проезжают транзитом.
В последние дни ей пришлось столкнуться с фермерскими преградами на дорогах Западной Европы. «Как это назвать по справедливости? Они умеют бастовать. А наши не умеют!» — сразу же заметила дальнобойщица из Ходова. «Это немного нас задержало, пришлось ехать в объезд, когда диспетчер сказал нам ехать туда и обратно, но я утверждаю, что они знают, что делают, потому что они добились своего», — оценивает она.
Г-жа Седлакова обычно находится в пути 10 дней подряд, а затем два дня отдыхает дома. «Я все еще получаю от этого удовольствие. Мне уже за 60, и я должна была бы выйти на пенсию, но я хочу продолжать водить. Пока позволяет здоровье. Это мое увлечение», — решительно заявила она.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1024
В настоящее время более 380 000 беженцев из Украины имеют временную защиту в Чешской Республике. По словам Шимачковой Лауренчиковой, в неделю прибывает около 1 300 беженцев, что можно считать...
11:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1246
Студенты выбрали работодателей своей мечты. Среди них ČEZ, Škoda, Motol, McDonald’s, Ikea и Seznam.cz. Опрос показал, что помимо хорошей зарплаты студенты хотят, чтобы их будущий работодатель...
13:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
892
Интерес к курсам переподготовки самый большой за последние пять лет. В прошлом году Бюро по трудоустройству сообщило о более чем 23 000 успешных выпускников, что почти вдвое больше, чем в...
12:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1726
Уровень безработицы в Чехии в январе этого года вырос с 3,7% до 4. Это самый высокий показатель почти за три года, с апреля 2021 года, согласно данным, опубликованным Чешским бюро труда в четверг....
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1621
Последние актуальные вакансии, где приветствуются знания иностранных языков, кроме чешского.
19:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2215
Уменьшение двухмесячного срока предупреждения об увольнении, продление трехмесячного испытательного срока или увольнение без объяснения причин. Эти меры рассматриваются правительством для оживления...
16:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2485
Škoda Auto с апреля повысит зарплаты на 5%. Кроме того, сотрудники автопроизводителя получат в мае бонус с доходов за прошлый год в размере 96 000 крон и единовременную премию в размере 4 000 крон,...
15:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
1008
Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель...
10:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
5887
Вдохновленные соседями, немецкие железнодорожники требуют сократить рабочий день по примеру Франции и Бельгии. Некоторые чешские компании уже присоединились к этой тенденции. Однако экономисты...
12:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1109
Половина населения Чехии предпочитает гибридную модель работы, то есть сочетание работы из дома и офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STEM/MARK для Home Credit....
13:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2645
Так называемая «шварцсистема», то есть неофициальное трудоустройство предпринимателей на полный день, является незаконным трудовым отношением согласно чешскому законодательству. Тем не менее она не...
18:00
21 ЯНВАРЯ 2024
6566
Хелена Горска из Raiffensenbank и Катержина Кадлецова, владелица USSPA, обсудили экономику и бизнес в подкасте CzechCrunch.
12:00
21 ЯНВАРЯ 2024
13303
Ваш будущий работодатель на собеседовании не должен спрашивать, есть ли у вас семья, какую религию вы исповедуете или какую политическую партию поддерживаете. Точно так же его не касается ваша...
16:00
20 ЯНВАРЯ 2024
3953
Почему в сфере IT в долгосрочной перспективе трудятся больше мужчин, хотя женщины не менее компетентны и когда-то даже преобладали в этой области? Ситуация начинает меняться благодаря тому, что...
18:00
18 ЯНВАРЯ 2024
1658
Чешские работники предпочитают личную жизнь работе и меньше заинтересованы в карьерном росте, чем это принято за рубежом. Баланс между работой и личной жизнью для них так же важен, как и размер...