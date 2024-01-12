Хорошая зарплата и безопасность: студенты выбрали работодателей года

Только примерно каждый десятый молодой человек хочет заняться бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты опроса «ТОП работодателей года», в котором молодые люди отвечали на вопросы о своем будущем карьерном пути. В нем приняли участие 11 416 студентов вузов и более 4 100 старшеклассников.

Студенты технических факультетов хотят работать в группе ČEZ, студенты-юристы — в компании «Гавел и партнеры», студенты-экономисты — в компании Česká spořitelna, а студенты-медики и фармацевты — в университетской больнице в Мотоле. ČEZ получила абсолютное большинство голосов по всем направлениям обучения, а рекордсменом года — компанией, которая больше всех улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, — стал производитель 3D-принтеров Prusa Research.

Успех компании ČEZ, которая традиционно защищает свое первое место, а в этом году впервые получила наибольшее количество голосов среди студентов, можно объяснить тем, что энергетический сектор и его трансформация в последние годы широко обсуждается.

«ČEZ — один из крупнейших игроков в энергетическом секторе и движущая сила изменений, с которыми энергетический сектор столкнется в ближайшем будущем, таких как декарбонизация, децентрализация, цифровизация и поиск альтернативных источников. Поэтому логично, что те, кто ищет карьеру в энергетическом секторе, в основном приходят к нам», — объясняет популярность компании среди студентов Михаэла Халоупкова, член совета директоров ČEZ Group.

Однако, по ее мнению, важную роль играет и тот факт, что компания ČEZ выстраивает отношения с молодым поколением на долгосрочной и систематической основе, фактически с начальной школы.

«Мы начинаем с того, что пытаемся познакомить детей с миром физики и энергии в увлекательной и интерактивной форме. Мы предлагаем тематические экскурсии, презентации интересных личностей, программы стажировок и финансово интересные программы поощрения для старшеклассников. Со студентами университетов мы сотрудничаем в рамках стипендиальных программ, профессиональных лекций и комплексных тематических программ и возим их прямо на наши объекты», — рассказывает Халоупкова.

Петр Микеска, менеджер по персоналу компании Prusa Research, также объясняет свои позиции в рейтинге, в частности, долгосрочным сотрудничеством со школами. «Уже несколько лет мы реализуем программу „Prusa для школ“, в рамках которой помогаем внедрять преподавание 3D-печати в чешских школах. Мы также организуем тренинги и лекции для студенческих организаций, студенческие соревнования (олимпиады по 3D-печати) и поддерживаем интересные чешские стартапы», — говорит Микеска.

В категории информационных технологий Seznam.cz победила среди студентов, опередив такие компании, как Microsoft, Lego, Oracle и IBM Czech Republic.

ТОП-10 характеристик привлекательных работодателей 2024 года







1. дружелюбная рабочая среда

2. гарантии и стабильность рабочего места

3. состав рабочей команды

4. корпоративная социальная ответственность

5. баланс между работой и отдыхом

6. шансы на высокий заработок в будущем

7. оплачиваемое компанией обучение

8. руководство, поддерживающее развитие и обучение сотрудников

9. стартовая зарплата

10. хорошая репутация компании

Источник: www.topzamestnavatele.cz

«Я очень рад, что молодые люди воспринимают нас как привлекательного работодателя даже по сравнению с глобальными конкурентами. Мы можем предложить заинтересованным кандидатам работу над сервисами и технологиями, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Среди технологий я бы выделил, например, строительство собственных центров обработки данных с уникальной энергоэффективностью, производство собственных серверов или инвестиции в искусственный интеллект во главе с нашими собственными большими языковыми моделями», — говорит Павел Зима, член совета директоров компании Seznam.cz.

Победа крупных компаний свидетельствует о том, что студентам нравится ассоциировать себя с гигантами в своей области, имеющими давние традиции. По мнению Даниэля Новака, директора исследования «ТОП работодателей», это связано с тем, что молодые люди хотят безопасности. В этом году среди почти 50 характеристик, определяющих привлекательность работодателя, эта ценность заняла второе место после дружелюбной рабочей атмосферы. В прошлом году она заняла пятое место, укрепившись больше всех характеристик.

«Поиск безопасности является ключевым для молодых людей как в личной, так и в профессиональной жизни. При выборе работодателя и, возможно, даже в нестабильные времена соискатели хотят иметь надежный доход и возможность планировать», — резюмирует результаты исследования Даниэль Новак.

«Что меня, к сожалению, негативно удивляет, так это все еще низкая готовность начать свой бизнес после окончания учебы — только 11% молодых людей заинтересованы в предпринимательстве. Вероятно, это связано с поиском гарантий и стабильности в работе. С другой стороны, положительный момент в том, что будущие выпускники уже во время учебы стараются получить какой-либо опыт работы. Более половины студентов уделяют этому особое внимание», — говорит Новак.

А какие деньги хотят получать студенты сегодня? Их ожидания растут из года в год в условиях высокой инфляции. Если в прошлом году только 2,5% студентов рассчитывали на зарплату выше 50 000 крон, то в этом году этот показатель превышает 16%. Почти 6% молодых людей рассчитывают на начальную зарплату брутто выше 60 000 крон.

«Почти 30% студентов рассчитывают на зарплату брутто в размере от 40 000 до 50 000 крон в месяц после получения университетского диплома. Однако реальная начальная зарплата может зависеть от специальности. Однако одним из приоритетов будущих выпускников является гарантия и стабильность работы, а не стартовая зарплата. Большое количество студентов в итоге готовы принять предложение, которое ниже средней зарплаты в Чехии (в третьем квартале она составляла 42 658 крон, прим. ред.)», — добавляет Новак.