Сколько украинских беженцев в Чехии трудоустроены ниже уровня своей квалификации
20 февраля 2024
16:30
545
В настоящее время более 380 000 беженцев из Украины имеют временную защиту в Чешской Республике. По словам Шимачковой Лауренчиковой, в неделю прибывает около 1 300 беженцев, что можно считать высоким показателем. Уполномоченная отметила, что около 120 000 украинцев с временной защитой экономически активны, но 61% из них работает ниже своего квалификационного уровня. По словам Шимачковой Лауренчиковой, помимо преподавания чешского языка и содействия признанию квалификаций, необходимо сосредоточиться на работе с частичной занятостью.
Примерно три из пяти украинских беженцев, работающих в Чехии, имеют работу ниже своей квалификации. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции неправительственных организаций, работающих с мигрантами, уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова. По ее словам, необходимо улучшить языковое образование беженцев и облегчить признание украинских квалификаций.
Одной из главных текущих задач уполномоченный правительства назвала перевод как можно большего числа украинских беженцев из чрезвычайных условий в обычное жилье. По словам Магды Фальтовой, директора Ассоциации интеграции и миграции, количество людей, находящихся в аварийном жилье, сокращается. С сентября условия размещения в чрезвычайных жилищных условиях будут еще более ужесточены. «С учетом того, что основные изменения начнутся в сентябре, конец года будет очень сложным», — считает Фальтова.
Она говорит, что со следующего года украинские беженцы должны фактически перейти в чешскую систему социального обеспечения. «Если мы не справимся с этим, то можем оказаться в ситуации, когда у беженцев возникнут большие социальные проблемы», — сказала Фальтова. Правительственная уполномоченная отметила, что только после того, как беженцы будут допущены к основной системе пособий, эта система станет эффективной и справедливой.
Одной из главных текущих задач уполномоченный правительства назвала перевод как можно большего числа украинских беженцев из чрезвычайных условий в обычное жилье. По словам Магды Фальтовой, директора Ассоциации интеграции и миграции, количество людей, находящихся в аварийном жилье, сокращается. С сентября условия размещения в чрезвычайных жилищных условиях будут еще более ужесточены. «С учетом того, что основные изменения начнутся в сентябре, конец года будет очень сложным», — считает Фальтова.
Она говорит, что со следующего года украинские беженцы должны фактически перейти в чешскую систему социального обеспечения. «Если мы не справимся с этим, то можем оказаться в ситуации, когда у беженцев возникнут большие социальные проблемы», — сказала Фальтова. Правительственная уполномоченная отметила, что только после того, как беженцы будут допущены к основной системе пособий, эта система станет эффективной и справедливой.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
930
Студенты выбрали работодателей своей мечты. Среди них ČEZ, Škoda, Motol, McDonald’s, Ikea и Seznam.cz. Опрос показал, что помимо хорошей зарплаты студенты хотят, чтобы их будущий работодатель...
13:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
811
Интерес к курсам переподготовки самый большой за последние пять лет. В прошлом году Бюро по трудоустройству сообщило о более чем 23 000 успешных выпускников, что почти вдвое больше, чем в...
12:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1623
Уровень безработицы в Чехии в январе этого года вырос с 3,7% до 4. Это самый высокий показатель почти за три года, с апреля 2021 года, согласно данным, опубликованным Чешским бюро труда в четверг....
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1511
Последние актуальные вакансии, где приветствуются знания иностранных языков, кроме чешского.
19:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2126
Уменьшение двухмесячного срока предупреждения об увольнении, продление трехмесячного испытательного срока или увольнение без объяснения причин. Эти меры рассматриваются правительством для оживления...
16:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2395
Škoda Auto с апреля повысит зарплаты на 5%. Кроме того, сотрудники автопроизводителя получат в мае бонус с доходов за прошлый год в размере 96 000 крон и единовременную премию в размере 4 000 крон,...
15:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
932
Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель...
10:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
5804
Вдохновленные соседями, немецкие железнодорожники требуют сократить рабочий день по примеру Франции и Бельгии. Некоторые чешские компании уже присоединились к этой тенденции. Однако экономисты...
12:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1033
Половина населения Чехии предпочитает гибридную модель работы, то есть сочетание работы из дома и офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STEM/MARK для Home Credit....
13:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2541
Так называемая «шварцсистема», то есть неофициальное трудоустройство предпринимателей на полный день, является незаконным трудовым отношением согласно чешскому законодательству. Тем не менее она не...
18:00
21 ЯНВАРЯ 2024
6489
Хелена Горска из Raiffensenbank и Катержина Кадлецова, владелица USSPA, обсудили экономику и бизнес в подкасте CzechCrunch.
12:00
21 ЯНВАРЯ 2024
13199
Ваш будущий работодатель на собеседовании не должен спрашивать, есть ли у вас семья, какую религию вы исповедуете или какую политическую партию поддерживаете. Точно так же его не касается ваша...
16:00
20 ЯНВАРЯ 2024
3879
Почему в сфере IT в долгосрочной перспективе трудятся больше мужчин, хотя женщины не менее компетентны и когда-то даже преобладали в этой области? Ситуация начинает меняться благодаря тому, что...
18:00
18 ЯНВАРЯ 2024
1573
Чешские работники предпочитают личную жизнь работе и меньше заинтересованы в карьерном росте, чем это принято за рубежом. Баланс между работой и личной жизнью для них так же важен, как и размер...
10:00
14 ЯНВАРЯ 2024
3967
КОНЕЦ ШВАРЦ-СИСТЕМЫ СРЕДИ КУРЬЕРОВ? КУРЬЕРЫ ИЗ WOLT И ROHLÍK ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОНТРАКТ
Вы курьер, работаете в компании как самозанятый и хотели бы стать наемным работником, но не можете? Работникам, оказавшимся в подобном положении, Европейский союз предоставит мощный рычаг влияния...