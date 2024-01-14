Сколько украинских беженцев в Чехии трудоустроены ниже уровня своей квалификации

Примерно три из пяти украинских беженцев, работающих в Чехии, имеют работу ниже своей квалификации. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции неправительственных организаций, работающих с мигрантами, уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова. По ее словам, необходимо улучшить языковое образование беженцев и облегчить признание украинских квалификаций.



Одной из главных текущих задач уполномоченный правительства назвала перевод как можно большего числа украинских беженцев из чрезвычайных условий в обычное жилье. По словам Магды Фальтовой, директора Ассоциации интеграции и миграции, количество людей, находящихся в аварийном жилье, сокращается. С сентября условия размещения в чрезвычайных жилищных условиях будут еще более ужесточены. «С учетом того, что основные изменения начнутся в сентябре, конец года будет очень сложным», — считает Фальтова.



Она говорит, что со следующего года украинские беженцы должны фактически перейти в чешскую систему социального обеспечения. «Если мы не справимся с этим, то можем оказаться в ситуации, когда у беженцев возникнут большие социальные проблемы», — сказала Фальтова. Правительственная уполномоченная отметила, что только после того, как беженцы будут допущены к основной системе пособий, эта система станет эффективной и справедливой.