В Чехии уволенный без причины сотрудник сможет рассчитывать на 200 000 крон
26 февраля 2024
22:00
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Чешский рынок труда стал тормозом для экономического развития, и его нужно расшевелить. В этом может помочь предложение Национального экономического совета при правительстве (NERV) разрешить увольнение без объяснения причин. Об этом заявила Хелена Горска, член совета и советник премьер-министра Петра Фиалы (ODS), в воскресенье в программе Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравца».
«Мы видим, что компании удерживают сотрудников, несмотря на то, что у них нет заказов. Они боятся, что если уволят их, то не найдут через шесть месяцев новых сотрудников, когда заказы появятся», — сказала она.
Она добавила, что хотя работодатель может уволить работника без объяснения причин, он может сделать это на условиях двойного выходного пособия. «При нынешней медианной зарплате это означает, что работник может получить почти 200 000 крон, и для некоторых работников и работодателей это будет освобождением», — сказала она. В третьем квартале прошлого года медианная зарплата (среднее значение) составляла 37 492 кроны.
По мнению советника премьера, низкий уровень безработицы, который в конце января достиг 4%, больше не приносит пользы. «Это приводит к тому, что экономика бетонируется. Компании удерживают сотрудников в ожидании заказов, а те компании, которые растут, не имеют сотрудников. Рынок труда стал тормозом для экономического развития, и его нужно расшевелить», — добавила она.
Однако экс-премьер Йиржи Руснок, который также был гостем программы, считает, что у государства сейчас есть более важные приоритеты, например, тот факт, что в стране получение разрешения на строительство занимает 10 лет.
По его словам, предлагаемая модель, похожая на датскую, известная также как flexicurity, — это путаница в терминах.
«Если посмотреть на общие характеристики чешского рынка труда, то он не так уж сильно выделяется на европейском контексте, мы гораздо сильнее выделяемся в административных процессах. Мы хотим иметь гибкость, как в Дании, иметь возможность уволить человека без объяснения причин, но мы не хотим платить датские налоги, иметь 25% НДС на все и 50% подоходного налога», — сказал он.
Он добавил, что в Чехии в этом отношении относительно гибкий рынок труда.
«Я 10 лет проработал в крупной голландской компании, и в Голландии уволить людей в 10 раз сложнее, чем в Чехии», — сказал он.
Он добавил, что тот факт, что увольнять можно будет без объяснения причин, не расшевелит чешскую экономику. «Я думаю, что это выстрел мимо цели», — сказал он.
Оппозиция и профсоюзы выступают против
Предложение вызвало волну критики среди политиков и профсоюзов. По словам бывшего министра труда и социальных дел Яны Малачовой, экономическому совету правительства не хватает тщательного анализа, а все его меры направлены против работающих людей.
«Я боюсь, что это может привести к тому, что компании будут избавляться, например, от женщин с часто болеющими детьми или пожилых сотрудников», — сказала бывший министр финансов Алена Шиллерова (ANO).
Йозеф Стржедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, также не одобряет это предложение. «Таким образом, вас будут увольнять, если вы кому-то не понравились, или у вас другой цвет кожи, или другие политические взгляды», — сказал он.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS), напротив, поддерживает предложение. «Я выступаю за увольнение без объяснения причин с четко определенной суммой выходного пособия, потому что это может быть выгодно обеим сторонам. То есть и работнику, который может получить выгодное предложение, а затем очень быстро уйти», — сказал он.
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