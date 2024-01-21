Директор крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии получает больше, чем президент

Зденек Кабатек, директор VZP, более двух лет назад получил прибавку к зарплате почти на две трети. Вместо 225 000 крон, которые он получал ежемесячно с тех пор, как возглавил VZP в 2012 году, его регулярный ежемесячный доход теперь составляет 355 000 крон.





Кроме того, совет директоров ежегодно утверждает его годовое вознаграждение, которое за последние годы составило более 1,2 млн крон. Для сравнения, зарплата президента Петра Павела составляет около 341 000 в месяц, а премьер-министр Петра Фиала получает около 274 000 крон.





Новый уровень зарплаты был утвержден советом директоров VZP в декабре 2021 года. До сих пор он был неизвестен: VZP не была заинтересована и не хотела раскрывать эти данные. Seznam Zprávy неоднократно задавал вопрос о текущей сумме дохода Кабатека, но ответа от пресс-службы страховой компании не последовало.





Несмотря на то что издание направило запрос о зарплате Кабатека в соответствии с Законом о свободе информации, VZP первоначально отклонила его. В своем обосновании компания написала, что публикация будет представлять собой необоснованное вторжение в частную жизнь директора.





«VZP считает, что раскрытие данных заявителю без очевидного смысла и цели противоречило бы защите заинтересованного лица», — заявил в решении Карел Квасничка, руководитель юридического отдела VZP.





Он добавил, что, кроме того, у них нет согласия Кабатека на предоставление Seznam Zprávy информации о размере его зарплаты.





В четверг юридический отдел предоставил информацию о размере зарплаты Зденека Кабатека. «Текущая месячная зарплата директора по договору составляет 355 000 крон», — написал глава отдела Квасничка.





Директор Кабатек добавил, что он сам дал согласие на то, чтобы VZP предоставила сумму его новой зарплаты. «Я думаю, очевидно, к чему привело мое участие в этой дискуссии. Если вы считаете правильным раскрыть информацию о моей зарплате, пожалуйста, сделайте это», — написал Кабатек изданию.





Как уже упоминалось, совет директоров проголосовал за повышение зарплаты главы VZP в ноябре 2021 года. «Зарплата директора не менялась с 2012 года, у страховой компании были хорошие результаты, а зарплаты везде росли на десятки процентов», — объяснили в компании.





Зденек Кабатек возглавляет VZP с декабря 2012 года. Осенью этого года заканчивается его очередной четырехлетний договор.