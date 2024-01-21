Большинство чешских компаний планируют повысить зарплаты в этом году
5 марта 2024
13:30
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Большинство чешских компаний, 84%, планируют в этом году повысить заработную плату своим сотрудникам. Около 40% фирм заявили, что это будет максимум на 5%, и примерно столько же повысят зарплаты не более чем на 10%. В этом году больше компаний наймут новых сотрудников, чем уволят.
Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Randstad. По данным опроса, только 1% компаний увеличат зарплаты работникам более чем на 20%.
«Компании демонстрируют готовность инвестировать в сотрудников, что крайне важно для удержания и развития талантов в своих командах», — сказал Мартин Янски, генеральный директор компании.
По его словам, большинство респондентов, 64%, считают сохранение лучших кадров и развитие талантливых лидеров главными проблемами в сфере персонала. Лучшим решением этой проблемы они считают повышение заработной платы, затем обучение и предоставление льгот, адаптированных для сотрудников.
Среди льгот, связанных с образом жизни, компании чаще всего предлагают дополнительные отпуска. Это касается 77% компаний. Однако в прошлом году их было больше. Далее следуют работа на дому и гибкий график работы. Но и здесь наблюдается небольшое снижение по сравнению с прошлым годом.
Например, пятая часть компаний предлагает оплачиваемую психологическую помощь, а десятая — пособия по уходу за ребенком.
Меньше людей получают талоны на питание
Среди финансовых льгот лидируют талоны на питание или компенсация расходов на питание. Это относится к 92% компаний. В прошлом году этот показатель составлял 94%. Три четверти компаний предлагают избранным сотрудникам пользоваться мобильным телефоном, две трети обеспечивают страхование жизни.
25% в Чехии планируют нанять сотрудников, одной из причин является рост продаж. Среди других причин найма сотрудников — рост бизнеса, текучесть кадров или запуск нового продукта или услуги.
15% компаний, напротив, планируют сократить штат.
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