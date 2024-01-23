В феврале на одну вакансию в Чехии приходилось 1,1 соискателя. Две трети вакансий подходят для иностранцев

«Уровень безработицы стабилизировался после роста в январе. Третий месяц подряд количество соискателей, состоящих у нас на учете, превышает количество зарегистрированных вакансий», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро по трудоустройству Чешской Республики (ÚP ČR).





По данным ÚP, влияние окончания сезонных работ или временного трудоустройства, которое было причиной роста числа ищущих работу в январе, в феврале уже не ощущалось. «С другой стороны, в феврале по-прежнему не наблюдалось снижения уровня безработицы из-за начала сезонных работ», — добавили в ведомстве.





Самая высокая безработица в феврале была в регионе Усти-над-Лабем, где она составила 6%, и в Моравско-Силезском крае — 5,5%. С другой стороны, самый низкий уровень безработицы — 2,9% — был зафиксирован в Праге, за которой следуют Злинский и Пльзеньский края с 3,2%.





В феврале на одну вакансию в Чехии приходилось 1,1 соискателя. Наибольшая переполненность рынка труда наблюдалась в Карвине, где на одну вакансию приходилось 11 соискателей. Меньше всего безработных по сравнению с предложением рабочих мест было в Млада-Болеславском районе — 0,2 соискателя на одну вакансию.





Работодатели ищут кандидатов с начальным образованием почти для трех четвертей заявленных вакансий, а две трети вакансий подходят для иностранцев. По данным центров занятости, чаще всего работодатели интересуются строителями, операторами погрузчиков и складскими рабочими, сборщиками, водителями грузовиков и тягачей, поварами и уборщицами. Наибольший спрос на новых сотрудников наблюдается в Праге, где работодатели предлагают почти 80 000 вакансий.





В число людей, состоящих на учете в центре занятости, входят безработные, которые не могут приступить к работе немедленно. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные на больничном. В феврале в Чехии насчитывалось 272 376 так называемых свободных соискателей в возрасте от 15 до 64 лет, которые могли сразу приступить к работе.