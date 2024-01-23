В феврале на одну вакансию в Чехии приходилось 1,1 соискателя. Две трети вакансий подходят для иностранцев
8 марта 2024
12:00
292
Уровень безработицы в Чехии в феврале не изменился по сравнению с январем и остался на уровне 4%. В конце февраля без работы в Чехии оставалось 296 107 человек, что на 561 больше, чем в предыдущем месяце. Число вакансий выросло на 1 796 по сравнению с предыдущим месяцем и составило 268 579. В феврале прошлого года уровень безработицы был на одну десятую процентного пункта ниже и составлял 3,9%.
«Уровень безработицы стабилизировался после роста в январе. Третий месяц подряд количество соискателей, состоящих у нас на учете, превышает количество зарегистрированных вакансий», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро по трудоустройству Чешской Республики (ÚP ČR).
По данным ÚP, влияние окончания сезонных работ или временного трудоустройства, которое было причиной роста числа ищущих работу в январе, в феврале уже не ощущалось. «С другой стороны, в феврале по-прежнему не наблюдалось снижения уровня безработицы из-за начала сезонных работ», — добавили в ведомстве.
Самая высокая безработица в феврале была в регионе Усти-над-Лабем, где она составила 6%, и в Моравско-Силезском крае — 5,5%. С другой стороны, самый низкий уровень безработицы — 2,9% — был зафиксирован в Праге, за которой следуют Злинский и Пльзеньский края с 3,2%.
В феврале на одну вакансию в Чехии приходилось 1,1 соискателя. Наибольшая переполненность рынка труда наблюдалась в Карвине, где на одну вакансию приходилось 11 соискателей. Меньше всего безработных по сравнению с предложением рабочих мест было в Млада-Болеславском районе — 0,2 соискателя на одну вакансию.
Работодатели ищут кандидатов с начальным образованием почти для трех четвертей заявленных вакансий, а две трети вакансий подходят для иностранцев. По данным центров занятости, чаще всего работодатели интересуются строителями, операторами погрузчиков и складскими рабочими, сборщиками, водителями грузовиков и тягачей, поварами и уборщицами. Наибольший спрос на новых сотрудников наблюдается в Праге, где работодатели предлагают почти 80 000 вакансий.
В число людей, состоящих на учете в центре занятости, входят безработные, которые не могут приступить к работе немедленно. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные на больничном. В феврале в Чехии насчитывалось 272 376 так называемых свободных соискателей в возрасте от 15 до 64 лет, которые могли сразу приступить к работе.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
5 МАРТА 2024
1010
Большинство чешских компаний, 84%, планируют в этом году повысить заработную плату своим сотрудникам. Около 40% фирм заявили, что ограничатся 5%, и примерно столько же повысят зарплаты не более чем...
09:30
4 МАРТА 2024
1287
Директор крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии получил прибавку к зарплате в размере около 63%. Компания VZP первоначально отказалась раскрыть размер зарплаты генерального директора...
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
3180
Чешский рынок труда стал тормозом для экономического развития, и его нужно расшевелить. В этом может помочь предложение Национального экономического совета при правительстве (NERV) разрешить...
12:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
2679
Диана Седлакова из Ходова в окрестностях Соколова уже более 20 лет ездит по Европе, исполняя свою детскую мечту. В этом году ей исполнится 60 лет, но на пенсию ей еще рано. Путешествия доставляют...
16:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1359
В настоящее время более 380 000 беженцев из Украины имеют временную защиту в Чешской Республике. По словам Шимачковой Лауренчиковой, в неделю прибывает около 1 300 беженцев, что можно считать...
11:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1536
Студенты выбрали работодателей своей мечты. Среди них ČEZ, Škoda, Motol, McDonald’s, Ikea и Seznam.cz. Опрос показал, что помимо хорошей зарплаты студенты хотят, чтобы их будущий работодатель...
13:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1117
Интерес к курсам переподготовки самый большой за последние пять лет. В прошлом году Бюро по трудоустройству сообщило о более чем 23 000 успешных выпускников, что почти вдвое больше, чем в...
12:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1943
Уровень безработицы в Чехии в январе этого года вырос с 3,7% до 4. Это самый высокий показатель почти за три года, с апреля 2021 года, согласно данным, опубликованным Чешским бюро труда в четверг....
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1888
Последние актуальные вакансии, где приветствуются знания иностранных языков, кроме чешского.
19:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2470
Уменьшение двухмесячного срока предупреждения об увольнении, продление трехмесячного испытательного срока или увольнение без объяснения причин. Эти меры рассматриваются правительством для оживления...
16:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2732
Škoda Auto с апреля повысит зарплаты на 5%. Кроме того, сотрудники автопроизводителя получат в мае бонус с доходов за прошлый год в размере 96 000 крон и единовременную премию в размере 4 000 крон,...
15:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
1204
Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель...
10:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
6129
Вдохновленные соседями, немецкие железнодорожники требуют сократить рабочий день по примеру Франции и Бельгии. Некоторые чешские компании уже присоединились к этой тенденции. Однако экономисты...
12:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1289
Половина населения Чехии предпочитает гибридную модель работы, то есть сочетание работы из дома и офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STEM/MARK для Home Credit....
13:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2860
Так называемая «шварцсистема», то есть неофициальное трудоустройство предпринимателей на полный день, является незаконным трудовым отношением согласно чешскому законодательству. Тем не менее она не...