«Вы уволены, в вас больше не нуждаемся». Жительницы Чехии рассказали о возвращении на работу после декрета

Давление с требованием подписать соглашение об увольнении, якобы упразднение рабочего места, неуместные вопросы... Это лишь несколько примеров из множества негативных переживаний, с которыми сталкиваются женщины, возвращаясь на работу из отпуска по уходу за ребенком. Потенциальный декретный отпуск, даже если он еще не запланирован или не определен, также влияет на карьеру женщины. Для многих женщин, о которых рассказал CzechCrunch, сам факт возможного декретного отпуска усложняет прием на работу и снижает вероятность повышения по службе.



Экономисты Алена Бичакова из Карлова университета и Клара Калишкова из Университета экономики утверждают, что более 60% женщин становятся безработными сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком. Гарантированная государством «защита» рабочих мест на них не распространяется: их увольняют, как только они возвращаются в офис. В то же время вероятность того, что матери детей до 15 лет окажутся безработными, в два раза выше, чем у мужчин.



Реальность иллюстрируют и истории женщин, которые связались с CzechCrunch после публикации статьи о том, как материнство осложняет женскую карьеру. Некоторые из них согласились поделиться своими трудностями, связанными с возвращением на работу. Редакторы CzechCrunch знают фамилии женщин, но не публикуют их из-за деликатности темы.



Никола К. (34 года, Прага)

Я работала копирайтером в одной компании. Мне нравилась моя работа, я достигала результатов, ладила с начальником и коллегами. Но мне было 30, и мои биологические часы тикали. И тикали они уже давно. Настолько давно, что мы решили попробовать ЭКО.



На тот момент у меня было два варианта. Первый — заранее поговорить об этом с боссом. Мне предстояло посетить нескольких врачей и в случае успеха уйти в декретный отпуск, а я всегда любила быть прямолинейной. Или подумать о себе. Какая разница, зачем я иду к врачу? Может, ничего и не получится. Может, в конце концов, это еще больше навредит моей работе? Я была честной. И наивной.



Я прояснила ситуацию со своим боссом, и это был вполне дружеский разговор. Следующие полтора месяца я проходила процесс ЭКО. За неделю до запланированного финала (а значит, и более-менее вероятной беременности) меня уволили в связи с реструктуризацией отдела маркетинга.



T. H. (33 года, Прага)

В январе 2024 года я хотела вернуться на свою работу — после рождения двоих детей и, соответственно, четырех с половиной лет дома — из отпуска по уходу за ребенком, который начался в мае 2019 года. За полгода до начала работы, в сентябре 2023 года, я обратилась в отдел кадров с вопросом об условиях начала работы и о том, можно ли договориться о неполном рабочем дне или возможном домашнем офисе.



В ответ пришло электронное письмо, в котором говорилось, что мы разберемся с этим лично. Когда я приехала в октябре, меня ждал не только отдел кадров, но и мой руководитель и председатель совета директоров. В первом предложении HR попытался создать подобие дружеской атмосферы, задавая вопросы о моей семье, но уже в следующем предложении встреча приняла совершенно иной оборот.



Слово взял председатель совета директоров и начал объяснять ситуацию, которая начала меняться во время ковида, и сказал, что моя работа становится все более автоматизированной. Поскольку моя работа была перераспределена, я стала ненужной и моя должность была ликвидирована.



Начальница поинтересовалась моей личной жизнью, в том числе занятостью моего партнера, и сказала, что у меня не будет экономических причин работать.



Это заявление меня, честно говоря, удивило, так как перед уходом в декретный отпуск я в течение двух месяцев ежедневно обучала коллегу на моей должности, а часть моей работы в это время передавалась другой коллеге.



Впоследствии компания сообщила мне, что эта коллега не справляется со своей и моей работой одновременно, поэтому необходимо было найти ей замену на время моего отпуска по уходу за ребенком. В итоге эта замена осталась в компании (но якобы на другой должности), а моя должность была сокращена.



Через пять минут председатель совета директоров вручил мне предложение об увольнении с выплатой выходного пособия, а также сообщил, что это предложение действительно только в этот день. Если я настаиваю на возвращении в компанию, я могу это сделать, но в течение первого дня мне будет направлено уведомление об увольнении по сокращению штата.



A. З. (33 года, Прага)

Мой контракт был продлен на три года. В последний год я забеременела, и потенциальное продление выпало на время моего декретного отпуска. По идее, я должна была либо уже иметь бессрочный контракт, либо расторгнуть его. Как только я забеременела, я попросила своего менеджера о встрече, на которой спросила, что он думает о продлении моего контракта, чтобы я могла подготовиться к этому. Вот тут-то и произошло абсолютное безумие...



Я выслушала кучу высказываний из прошлого века. Менеджер спросил меня о моей личной жизни, в том числе о работе моего партнера — он сказал, что у меня не будет экономических причин работать. Не продлевать контракт было бы совершенно законно, но я все равно решила обратиться в HR, чтобы они заговорили с руководителями об этих вопросах с точки зрения соблюдения рамок, и моим коллегам не пришлось бы проходить через такие же странные разговоры.



Оказалось, что это была не единичная ситуация, и менеджер был уволен и за другие проблемы. Мой контракт был продлен.



Люция П. (32 года, Новый Йичин)

Я работаю дома почти четыре года, один год — в связи с рискованной беременностью и три года — в отпуске по уходу за ребенком. У меня бессрочный контракт, и работодатель держит меня на работе. Но только благодаря тому, что во время беременности меня «не смогли выкинуть». К сожалению, до этого отпуска по уходу за ребенком мой ребенок умер при рождении, и я хотела вернуться на работу, как только поправлюсь. Однако мне огульно и бесчувственно заявили, что я лишняя и что меня сокращают.



Главная причина, однако, заключалась в том, что я стала неудобной для них, так как рискую снова забеременеть и остаться дома. Мой начальник попрощался со мной, сказав: «Ну, по крайней мере ты попробовала забеременеть». Довольно неловко, учитывая ситуацию. Кроме того, я узнала, что у новой сотрудницы на моем месте был бессрочный контракт, так что было очевидно, что после моего ухода в декретный отпуск они знали, что меня уволят.



При любой возможности продвижения по службе мои коллеги отдавали предпочтение менее опытному коллеге, а не женщине, предполагая, что женщина в ближайшем будущем захочет завести ребенка.

Увольнение было незаконным, так как они не могли уволить меня по сокращению штата и сразу же занять вакансию. К счастью, я забеременела, но теперь мой декретный отпуск закончился и я должна пройти через этот процесс снова. Я беспокоюсь, что в итоге меня уволят без выходного пособия и нам снова придется разбираться с адвокатом.



Кроме того, я начала ходить на собеседования и узнала, что с одним ребенком я фактически не могу работать. «Мы бы вас взяли», — но я чую, что в воздухе витает недосказанное: «Но у вас один ребенок, и понятно, что вы захотите второго, так что спасибо». Мне так не по себе от времени, в котором мы живем, что рождение ребенка — это не радость, а непреодолимая проблема.



Йитка П. (40 лет, Прага)

К счастью, лично я никогда не сталкивалась с дискриминацией за то, что я мать. Возможно, моя ситуация отличается тем, что я работаю на себя, а также тем, что я с самого начала определила ожидания своего работодателя.



Однако я была свидетелем того, как некоторые коллеги при приеме на работу в мою или их команду часто открыто заявляли, что не возьмут на работу женщину в возрасте около 35 лет, потому что предполагают, что она скоро захочет завести ребенка, что приведет к лишним расходам на подбор персонала.



Точно так же, когда возникала возможность продвижения по службе, эти коллеги предпочитали менее опытную коллегу женщине в возрасте 30-35 лет, полагая, что женщина захочет завести ребенка в ближайшем будущем и окажется в декретном отпуске, а значит, все усилия, приложенные для ее продвижения, будут напрасны.