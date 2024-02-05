Новые сотрудники в Чехии получают на 15% больше, чем действующие
12 марта 2024
22:00
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Чешский рынок труда немного охлаждается, однако в этом полугодии больше компаний планируют нанимать сотрудников, чем увольнять. Так что люди, которые собираются сменить работу, по-прежнему легко ее найдут. Более того, большинство компаний предлагают новым сотрудникам в среднем на 15% более высокую зарплату, чем существующим.
Об этом сообщило кадровое агентство ManpowerGroup ČR в ходе своего регулярного опроса работодателей и сотрудников. Конечно, не все новые сотрудники получают более высокую зарплату, чем действующие. Во многих профессиях, особенно ручных, например в промышленности или супермаркетах, правила в значительной степени более строгие.
Но в других местах новички могут договориться о более высоких доходах. «Нам известна ситуация, когда компания интенсивно искала человека на ключевую должность и назначила ему зарплату на 30% больше, чем уходящему работнику», — говорит Йиржи Халбштат из ManpowerGroup.
«Очень хорошо выбирать работу, которая, так сказать, горит», — добавил он, советуя людям, которые вынуждены или хотят сменить работу.
Но обратная сторона для компаний заключается в том, что хорошие работники могут из-за этого уйти в другие места.
В качестве наиболее желаемых преимуществ кандидаты называют четырехдневную рабочую неделю, гибкость в начале и конце рабочего дня, а также возможность работать из дома.
Опрос показал, что 30% работодателей планируют нанять сотрудников в следующем квартале, а 24% — уволить. Остальные либо останутся на прежнем уровне, либо не знают. В текущем квартале 27% компаний планировали увеличить численность персонала, а 22% ожидали сокращения.
«Итоговый баланс положительный, но уровень оптимизма значительно ниже, чем в последние два года», — сказала Ярослава Резлерова, директор агентства. По ее словам, чешский рынок труда обладает относительно высокой инерционностью, и негативные экономические изменения очень медленно отражаются в увольнениях, поскольку компании сохраняют имеющихся сотрудников даже в период отсутствия заказов из-за сложности найма. На самом деле, согласно последним данным Чешского статистического управления, экономика страны идет на спад.
Наиболее оптимистично настроены работодатели в сфере здравоохранения и социального обеспечения, финансов, страхования, недвижимости, энергетики и государственных услуг. С другой стороны, промышленные компании, строительные фирмы и торговля настроены относительно скептически, хотя те, кто будет нанимать сотрудников, все же преобладают. В государственном и некоммерческом секторах работодатели чаще ожидают увольнений.
Агентство предупреждает, что в будущем чешский рынок труда ожидают значительные изменения. К этому приведет значительный рост цифровизации и искусственного интеллекта, а также сокращение числа работников. Уже сейчас на пенсию выходит больше людей, чем заканчивает школу. «Большая проблема возникнет через 10 лет, когда сильное поколение достигнет пенсионного возраста. Таким образом, каждый год новых пенсионеров будет на 70 000 человек больше, чем выпускников школ», — заключает Резлерова.
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