Минимальная зарплата в Чехии должна составлять 45% от средней зарплаты. Поправки обсудит правительство
17 марта 2024
14:00
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Минимальная зарплата в Чехии должна соответствовать примерно 45% от средней зарплаты. Сейчас минимальная зарплата составляет 41% от средней зарплаты, которая в Чехии достигает 46 027 крон.
Вместо восьми гарантированных категорий зарплат, зависящих от квалификации, ответственности и сложности работы, со следующего года будет четыре. Это предусмотрено поправкой к Трудовому кодексу, которая, как ожидается, будет обсуждаться кабинетом министров в среду. Министерство финансов представит оговорки и предложит вообще отменить гарантированную зарплату.
Разумные минимальные зарплаты регулируются предыдущей директивой ЕС, которую страны — члены ЕС должны ввести в действие до середины ноября. Директива рекомендует минимальный заработок на уровне 60% от медианной брутто-зарплаты или 50% от средней брутто-зарплаты. По данным Министерства труда, минимальная заработная плата с января выросла на 1 600 крон до 18 900 крон и составляет 41,1% от среднего брутто-заработка, прогнозируемого на этот год. Ожидается, что в течение пяти лет этот показатель достигнет 45%.
Согласно поправкам, расчет минимальной зарплаты будет основываться на прогнозируемой средней зарплате на следующий год, которую Министерство финансов объявит к концу августа. Правительство установит коэффициент, учитывающий покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности труда. Он будет установлен на два года. Затем Министерство труда к концу сентября установит минимальную зарплату на следующий год. Она будет рассчитываться как произведение ожидаемого среднего заработка и коэффициента. «Для оценки достаточности минимальной заработной платы также будет использоваться ориентировочный показатель в 45% от средней начисленной заработной платы в национальной экономике», — говорится в поправках.
Вместо восьми гарантированных категорий зарплат будут выплачиваться четыре. Самая низкая минимальная зарплата будет у людей с начальным образованием, в 1,2 раза выше самого низкого заработка учеников, в 1,4 раза — у людей с дипломом средней школы и высшим профессиональным образованием и в 1,6 раза — у выпускников вузов.
Министерство труда предлагает, чтобы поправки вступили в силу с июля этого года. Они установят размеры минимальной и гарантированной заработной платы на следующий год. Правительство установит коэффициент на следующий год и последующие годы. Следующий коэффициент будет объявлен в 2026 году на 2027 и 2028 годы. При значительном изменении экономических условий он может быть скорректирован.
Министерство труда подсчитало, что если соотношение минимальной и средней зарплаты будет увеличено на один процентный пункт, то в этом году работодатели потратят на оплату труда на 2,6 миллиарда крон больше, а государство — на 95 миллионов крон больше. Бюджет получит еще около 0,9 миллиарда в виде социальных и медицинских сборов.
Министерство финансов и Конфедерация промышленности и транспорта выступают за отмену гарантированной заработной платы. Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов требует, чтобы минимальная зарплата соответствовала половине среднего заработка. По мнению Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей, в расчет должна приниматься известная средняя зарплата, а не прогнозируемая.
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