Как будет выглядеть работа в XXI веке? Дополнительный месяц отпуска после рождения ребенка и разделение труда

В Чешской Республике долгое время не могли понять, как вовлечь женщин в рынок труда после того, как они захотят вернуться из отпуска по уходу за ребенком. В результате Чехия остается одной из стран, где уровень занятости женщин в возрасте, типичном для родительства, на 10% ниже среднего по ЕС. И это несмотря на то, что постоянно предлагаются решения, которые могли бы улучшить ситуацию, например увеличить вместимость детских садов, яслей и игровых групп или сократить продолжительность отпуска по уходу за ребенком. Со стороны работодателей это включает в себя такие преимущества, как готовность к совместному использованию рабочих мест, гибкий график работы и льготы, специально разработанные для родителей независимо от пола. Компания Nestlé — одна из тех, кто применяет их на практике. «Помимо неполного рабочего дня, мы также предоставляем гибкий график и возможность работать из дома», — говорит Зузана Бурианова из чешской штаб-квартиры.



Чешские женщины значительно меньше вовлечены в трудовую деятельность во время воспитания детей, чем это принято в ЕС. По данным исследования «Руки и мозги чешских женщин остаются незадействованными», проведенного в январе прошлого года, уровень занятости чешских женщин в возрасте от 30 до 34 лет на 10% ниже, чем в среднем по Европе. Чешские женщины в той же возрастной категории работают на 186 часов в год меньше, чем в среднем по Европе. Таким образом, в чешской экономике остается неиспользованный потенциал для женщин, которые зачастую имеют высшее образование.



«Более эффективному использованию потенциала поколения образованных женщин в период воспитания детей способствовало бы улучшение доступа к дошкольному образованию и учреждениям по уходу за детьми, что позволило бы родителям — и особенно матерям — легче совмещать семейную жизнь с работой и карьерой. Кроме того, как показывают другие исследования, сокращение непропорционально высокой прямой поддержки также повысит стимулы для матерей к более раннему возвращению на рынок труда», — поясняют авторы.



Однако существенную помощь оказало бы и увеличение количества таких рабочих мест, где два или три человека могут делить одну должность. В 2022 году в Чехии их предлагали только 6,1% работодателей. Средний показатель по ЕС составляет 32%. И хотя, по данным Министерства труда и социальных дел, в прошлом году вступила в силу 5-процентная скидка социального страхования на неполный рабочий день, она оказалась не столь популярной, как ожидалось: к июню ею воспользовались 23 704 работодателя и 98 899 работников, но положительной новостью стало то, что 73% из них — женщины. Однако законодатели изначально предполагали, что скидкой смогут воспользоваться около 300 000 работников.



Практика показывает, что родителей можно поддерживать и другими способами. Примером тому служит компания Nestlé. Зузана Бурианова, отвечающая за поиск талантов в Центральной и Восточной Европе, объясняет, что в дополнение к вышеупомянутым совместным часам они ввели специальное пособие: сотруднице, которая остается дома после рождения или усыновления ребенка и ухаживает за ним в течение 18 недель, выплачивается разница между пособием по беременности и родам и общей зарплатой.



А сотруднице, которая возвращается на работу после рождения ребенка, компания предоставляет четыре недели оплачиваемого отпуска. Кроме того, родители получают ежемесячное пособие на продукты детского питания. «Мы предоставляем отцам на две недели больше оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, чем предусмотрено законом. У нас есть комната, оборудованная как игровая, прямо на главном рабочем месте, которая также является тихим местом для грудного вскармливания. Конечно, помимо неполного рабочего дня, мы также предоставляем большую гибкость во времени и возможность работать из дома», — добавляет Бурианова. Сама она смогла выйти на работу в той же должности после шести месяцев декретного отпуска.



Равная оплата или льготы для инвалидов

В компании Nestlé подход к родителям независимо от пола также вписан в индивидуальное развитие. Так, они разработали инструмент, который измеряет равную оплату труда и разницу в оплате между мужчинами, женщинами или другими подгруппами. В результате на оплату труда влияют только такие факторы, как тип работы и опыт, а не пол и национальность. Они также отслеживают, сколько женщин занимают руководящие должности: в конце прошлого года из 277 человек 42% составляли женщины.



Другие льготы, о которых рассказывает Зузана Бурианова, больше не распространяются только на родителей и считаются стандартными, например рабочий компьютер или закуски на рабочем месте. Компания сосредоточена на тех льготах, которые действительно востребованы сегодня в дополнение к основным. Помимо вышеупомянутой поддержки во время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком, сюда входит поддержка физического и психического здоровья или образования.



«После пандемии ковида мы ввели программу для сотрудников „Здоровье с Nestlé“, которая охватывает четыре темы: физическое здоровье, психическое здоровье, питание и мероприятия для сотрудников. Эта программа включает в себя занятия йогой, благотворительные забеги, а также вебинары по питанию и психическому здоровью, массаж и многое другое. Дважды в год мы проводим День здоровья, когда к нам приходят специалисты, чтобы измерить уровень холестерина, сахара в крови, родинки, проверить глаза и т. д. Во время Дней здоровья мы всегда заполнены до отказа, а вебинары обычно посещают до 100 человек», — добавляет Никола Ждярска, отвечающая в Nestlé за заботу о сотрудниках.



Особые льготы предоставляются сотрудникам компании, находящимся в неблагоприятном медицинском положении, которые получают дополнительные оплачиваемые выходные дни, например для реабилитации и отдыха. В то же время в программе льгот компании увеличено финансирование специально для реабилитационных путевок, отпусков и других мероприятий.



В контексте упомянутых льгот, разделения труда и родительской поддержки раздаются голоса о том, что введение подобных практик может привести к слишком большому административному бремени и что работодатели могут скорее потерять в результате дополнительной работы. «Введение этих корпоративных льгот очень хорошо зарекомендовало себя в нашей компании, и наши сотрудники ими довольны. Мы считаем, что они имеют смысл, несмотря на административную нагрузку», — заключает Бурианова.