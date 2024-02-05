Два года войны: украинцы в Чехии по-прежнему работают на самых низкооплачиваемых позициях
22 марта 2024
12:00
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Спустя 25 месяцев после начала российского вторжения в Украину почти 400 000 человек, которых война заставила покинуть свою страну, живут в Чехии. Около трети из них работают, в основном на самых низкоквалифицированных должностях. Но среди беженцев много детей. С сентября государство перестанет субсидировать жилье для многих из них, и, по мнению экспертов, многие столкнутся с финансовыми проблемами.
По данным Министерства внутренних дел Чехии, в Чешской Республике проживает 388 767 граждан Украины, имеющих статус временной защиты. В то же время 100 131 украинец с постоянным местом жительства проживает в Чехии на долгосрочной основе и 484 161 зарегистрирован здесь временно.
«Самым большим вызовом для украинских беженцев и государственной администрации я вижу тот факт, что поддержка гуманитарного размещения уязвимых групп населения закончится в сентябре. Гуманитарного пособия в размере 6 000 крон в месяц совершенно недостаточно для коммерческой аренды», — рассказала Андреа Крхова, директор Консорциума НПО, работающих с мигрантами.
Государство перестало оплачивать жилье для большинства из них в прошлом году. «В настоящее время нет возможности содержать беженцев в индивидуальном жилье», — сказала Крхова.
Данные Министерства труда и социальных дел по состоянию на февраль этого года показали, что работающие украинские беженцы уже платят в государственную казну больше сборов и налогов, чем государство тратит на гуманитарные пособия.
В начале этого года государство направило на помощь беженцам 0,9 миллиарда крон, а украинцы вернули в систему 1,9 миллиарда крон.
«По состоянию на эту неделю количество работающих людей с временной защитой составляет более 121 000», — сообщил Právo последние данные пресс-секретарь министерства Якуб Аугуста. Это примерно три четверти людей, которые могут работать. Около 97 000 человек получают гуманитарные пособия, и их число стабильно сокращается.
Однако число работающих беженцев не растет так, как должно, в основном потому, что они не могут повысить свою квалификацию.
«Они вынуждены занимать низкоквалифицированные должности. Большинство остается работать в таких условиях, они не используют квалификацию, с которой приехали сюда», — считает она. «Многие из них работают по 10-12 часов в день, поэтому у них нет возможности посещать курсы чешского языка, и они не могут продвигаться на рынке труда», — добавляет Крхова.
По ее словам, большой проблемой также является пренебрежение школьным образованием у молодых украинцев. «Есть много детей, которые не ходят в школу», — сказала она.
Возможность долгосрочного проживания
Большинство украинских беженцев застрахованы в Фонде общего медицинского страхования.
«В общей сложности 296 000 граждан Украины имеют статус временной защиты, в том числе 83 000 детей и подростков и 12 000 человек старше 65 лет», — сказала Виктория Пливова, пресс-секретарь страховой компании.
Около 140 000 застрахованы государством, большинство из них — дети. В этом году государство платит за медстраховку беженцев 2 085 крон в месяц.
Срок действия института временной защиты украинских беженцев истекает в марте 2025 году. Европейская комиссия еще не обсудила вопрос о его продлении.
Издание Lidove noviny сообщило, что Министерство внутренних дел рассматривает возможность предоставления беженцам документов для долгосрочного проживания. Однако одним из критериев может стать социальная самодостаточность, что будет означать, что им не разрешат получать пособия.
По данным исследования PAQ Research, около 180 000 украинских беженцев хотят остаться в Чехии еще на два года.
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