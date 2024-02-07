Чешских работников больше всего беспокоят недостаточный заработок и высокий уровень стресса
31 марта 2024
14:30
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30% работников ожидают, что их зарплата в этом году будет стагнировать, а 23% даже прогнозируют ее снижение. Напротив, две пятых прогнозируют ее рост. При этом значительного повышения ожидают только молодые работники в возрасте до 26 лет.
Об этом свидетельствуют данные нового барометра работников Up Česká republika.
В связи с этим неудивительно, что больше всего работников беспокоит отсутствие достаточной заработной платы. Треть работников видят в этом существенную угрозу.
«К опасениям по поводу общего снижения покупательной способности сотрудников следует добавить ограничение льгот на отдых в рамках пакета консолидации», — говорит Стефан Николетти, генеральный директор компании Up Czech Republic, специализирующейся на заботе о сотрудниках.
Второй негативный фактор — ощутимый рост давления и стресса, которого опасается почти треть работников. Около пятой части также обеспокоены общим ухудшением рабочей атмосферы, которое тесно связано с увеличением давления, ростом стресса, а также с отсутствием финансовых условий.
«Такое сочетание может очень плохо сказаться на общей удовлетворенности сотрудников. Работодатели будут изо всех сил стараться сохранить мотивацию, лояльность и вовлеченность своих сотрудников. Просто дать им дополнительную прибавку к зарплате будет недостаточно для этого. На самом деле, влияние денег на общую удовлетворенность сотрудников носит лишь краткосрочный характер», — говорит Эла Хоницка, директор по персоналу компании.
Озабоченность недостатком средств, с одной стороны, и ухудшением рабочей атмосферы и растущим давлением — с другой, отражается и в предпочтениях работников относительно различных форм поддержки со стороны работодателей. Хотя требование номер один среди работников по-прежнему заключается в том, чтобы получать больше денег, его значимость значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Напротив, интерес к различным формам адресной поддержки отдыха и здоровья сотрудников вырос по сравнению с прошлым годом.
По сравнению с прошлым годом наиболее значительно вырос интерес работников к пособию на питание, введение или увеличение которого в настоящее время приветствовала бы четверть чехов. Больше сотрудников также заинтересованы в льготах на отдых, отпускных, сокращении рабочего дня и увеличении продолжительности отпуска.
«Наиболее часто упоминаемые изменения, которые сотрудники планируют в этом году, — это выделение большего времени для отдыха и уделение внимания профилактике последствий постоянной нагрузки на здоровье. Неудивительно, что интерес к такого рода льготам и пособиям растет», — считает Николетти.
Среди других умеренных опасений сотрудников — негативные последствия реорганизации, сокращение рабочих льгот и привилегий, увеличение рабочей нагрузки и общее ухудшение рабочих отношений. При этом лишь около одной восьмой сотрудников прямо боятся потерять работу. Еще меньше сотрудников беспокоятся о том, что не смогут успевать на работе из-за технологического прогресса.
Комментарии:
paulina 31 марта 2024 14:49
Честно говоря, по тому, как работают чехи в большинстве сфер, не видно, что они прямо урабатываются и нуждаются в дополнительном отдыхе. Растянуть заказ на несколько месяцев, потому что куда торопиться, все надо делать не спеша? Не отвечать на срочные запросы, потому что для работы с телефоном и почтой выделены полтора часа в день, все остальное время связь игнорируется? По полтора часа торчать на обеде? Сворачивать любую деятельность и выгонять клиентов как минимум за полчаса до закрытия конторы, потому что надо же морально подготовиться к уходу домой? Ровно в 18.00 работников как ветром сдувает. Видели, знаем. Я к тому, что ну куда еще меньше нагрузки и стресса?
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