Чешских работников больше всего беспокоят недостаточный заработок и высокий уровень стресса

Об этом свидетельствуют данные нового барометра работников Up Česká republika.





В связи с этим неудивительно, что больше всего работников беспокоит отсутствие достаточной заработной платы. Треть работников видят в этом существенную угрозу.



«К опасениям по поводу общего снижения покупательной способности сотрудников следует добавить ограничение льгот на отдых в рамках пакета консолидации», — говорит Стефан Николетти, генеральный директор компании Up Czech Republic, специализирующейся на заботе о сотрудниках.





Второй негативный фактор — ощутимый рост давления и стресса, которого опасается почти треть работников. Около пятой части также обеспокоены общим ухудшением рабочей атмосферы, которое тесно связано с увеличением давления, ростом стресса, а также с отсутствием финансовых условий.





«Такое сочетание может очень плохо сказаться на общей удовлетворенности сотрудников. Работодатели будут изо всех сил стараться сохранить мотивацию, лояльность и вовлеченность своих сотрудников. Просто дать им дополнительную прибавку к зарплате будет недостаточно для этого. На самом деле, влияние денег на общую удовлетворенность сотрудников носит лишь краткосрочный характер», — говорит Эла Хоницка, директор по персоналу компании.





Озабоченность недостатком средств, с одной стороны, и ухудшением рабочей атмосферы и растущим давлением — с другой, отражается и в предпочтениях работников относительно различных форм поддержки со стороны работодателей. Хотя требование номер один среди работников по-прежнему заключается в том, чтобы получать больше денег, его значимость значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Напротив, интерес к различным формам адресной поддержки отдыха и здоровья сотрудников вырос по сравнению с прошлым годом.





По сравнению с прошлым годом наиболее значительно вырос интерес работников к пособию на питание, введение или увеличение которого в настоящее время приветствовала бы четверть чехов. Больше сотрудников также заинтересованы в льготах на отдых, отпускных, сокращении рабочего дня и увеличении продолжительности отпуска.





«Наиболее часто упоминаемые изменения, которые сотрудники планируют в этом году, — это выделение большего времени для отдыха и уделение внимания профилактике последствий постоянной нагрузки на здоровье. Неудивительно, что интерес к такого рода льготам и пособиям растет», — считает Николетти.





Среди других умеренных опасений сотрудников — негативные последствия реорганизации, сокращение рабочих льгот и привилегий, увеличение рабочей нагрузки и общее ухудшение рабочих отношений. При этом лишь около одной восьмой сотрудников прямо боятся потерять работу. Еще меньше сотрудников беспокоятся о том, что не смогут успевать на работе из-за технологического прогресса.



