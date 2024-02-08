На снижение уровня безработицы в Чехии в марте повлияла теплая погода
9 апреля 2024
14:00
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Уровень безработицы в Чешской Республике спустя два месяца вернулся к отметке ниже 4%, снизившись в марте до 3,9%. На это повлияла теплая погода, сообщило сегодня Чешское бюро труда.
В конце марта безработными числились 288 623 человека, что на 7 484 меньше, чем в предыдущем месяце. Число вакансий увеличилось на 81 в месячном исчислении, до 268 660. Год назад уровень безработицы был ниже и составлял 3,7% на конец марта 2023 года. Аналитики считают, что за снижением уровня безработицы стоят сезонные факторы. При этом они отмечают, что снижение было менее выраженным, чем в предыдущие годы.
По сравнению с февралем безработица снизилась во всех 14 краях и в 68 из 77 округов страны. «Благодаря необычно теплой погоде сезонные работы, начавшиеся в марте, например в строительном секторе, уже оказали значительное влияние на уровень безработицы в стране. Самозанятые, которые прекратили свою деятельность зимой и решили зарегистрироваться в Бюро по трудоустройству, также начали возвращаться к бизнесу», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро по трудоустройству Чешской Республики.
По словам Криштофа, хотя в Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе, количество зарегистрированных вакансий стагнирует, оставаясь практически неизменным уже четвертый месяц подряд, и все еще ниже, чем количество ищущих работу.
К концу марта в переобучении при поддержке центров занятости приняли участие 4 215 человек, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. В марте центры занятости обеспечили работой 26 382 человека, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый высокий уровень безработицы в марте был в регионе Усти-над-Лабем — 6%. Самая низкая доля безработных была в Праге — 2,8%.
По данным Бюро труда, работодатели чаще всего интересуются строительными рабочими, операторами погрузчиков и складскими рабочими, сборщиками, водителями грузовиков, поварами и уборщиками. Наибольший спрос на новых сотрудников наблюдается в Праге и Среднечешском крае.
В число людей, зарегистрированных в центрах занятости, входят безработные, которые не могут сразу приступить к работе. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные, находящиеся на больничном. В марте в Чехии насчитывалось 265 136 так называемых свободных соискателей в возрасте от 15 до 64 лет, которые могли сразу приступить к работе, что на 7 240 человек меньше, чем месяцем ранее.
С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года 397 915 украинцев с временной защитой, которую они получили как беженцы от войны, получили работу в Чехии. Более двух третей из них — женщины. Некоторые уже вернулись в Украину и уволились или переехали в другую страну, поэтому на конец марта в Чехии работало 124 324 украинца с временной защитой. В основном они в качестве монтажных и строительных рабочих, на транспорте и в качестве операторов машин и оборудования. В некоторых областях работодатели получили сотрудников, в которых они так нуждались, отметили в Чешском бюро труда.
«Традиционно безработица начинает снижаться в марте, когда начинаются сезонные работы, и ожидалось, что в этом году снижение будет тем более заметным из-за теплой погоды, которая позволила начать сезонные работы раньше. Несмотря на это, доля безработных снизилась совсем незначительно и меньше, чем традиционная сезонность», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
«По сравнению с предыдущими годами в марте было меньше вакансий, как в абсолютном выражении, так и по отношению к безработным, но количество вакансий остается высоким. Рецессия отечественной экономики в прошлом году оказала лишь незначительное влияние на ухудшение ситуации на рынке труда», — говорит Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta.
По мнению Петра Дуфека, главного экономиста Banka Creditas, проблема заключается не в сокращении числа вакансий, а в их региональном распределении. «Больше всего вакансий там, где низкий уровень безработицы, и наоборот», — отметил он.
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