Пражский центр занятости не справляется, люди ждут пособий по два месяца
14 апреля 2024
20:00
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В некоторых регионах люди ждут выплаты социальных пособий по две недели, а в других — по два с лишним месяца. Хуже всего приходится заявителям в Праге, где бюро по трудоустройству не успевают вовремя обрабатывать заявления. Если в Карловых Варах или Остраве заявители ждут выплаты жилищного пособия или детского пособия в среднем 18 дней, то в Праге на это уходит почти два месяца, а иногда и больше.
Бюро труда в Праге не может обрабатывать заявления на получение социальных пособий, поэтому помочь может бюро в Пршибраме.
Юридические сроки составляют 30 дней для получения некоторых пособий, но могут быть увеличены вдвое в сложных случаях. У социальных работников есть 30 дней, чтобы оценить ситуацию.
По словам Даниэля Кристофа, директора Чешского бюро труда, хуже всего приходится жителям Праги 4, Праги 9 и Праги 10. «Это связано с тем, что в Праге очень не хватает чиновников, которые занимаются обработкой заявлений. Мы уже долгое время не можем заполнить вакансии в офисах, нам не хватает около 100 человек», — сказал Криштоф.
Новые клерки в Пршибрамском бюро труда помогают своим коллегам в Праге, где ожидание социальных пособий слишком затянулось.
«Если мы не помогаем семьям быстро, у них возникают более серьезные проблемы, они неправомерно влезают в долги и попадают в долговую яму, мы стараемся не доводить их до займов», — пояснил Криштоф, объясняя стремление обрабатывать подавляющее большинство заявлений в течение 30 дней.
Отныне коллеги из офиса Бюро труда в Пршибраме помогают пражским чиновникам наверстать упущенное. Там было принято на работу 20 новых клерков, и еще 20 будут набраны постепенно.
Зарплата чиновников определяется по тарифу, поэтому она одинакова и в Праге, и в Пршибраме, но дело в том, что в Праге гораздо больше предложений на рынке труда и само бюро труда менее конкурентоспособно как работодатель. С другой стороны, в Пршибраме более высокий уровень безработицы, примерно на треть выше, чем в остальной части региона, поэтому найти работников было проще. Это подтвердила Мартина Беранкова, директор офиса в Пршибраме. «Нам было из кого выбирать, и вакансии заполнялись практически сразу», — говорит директор.
Соискателям не нужно ездить
Еще одним аргументом в пользу отдельного офиса в Пршибраме стала легкая доступность из столицы. Это особенно важно в кризисных ситуациях, когда необходимо будет физически доставлять документы сюда. Однако в действительности вся документация передается в электронном виде. Точно так же и самим заявителям нет необходимости куда-либо ехать.
Третий аргумент — достаточно места для новых сотрудников. Бюро труда в Пршибраме расположено в бывшей штаб-квартире Коммунистической партии Чехословакии, где достаточно места для чиновников.
Бюро по трудоустройству не только занимается вопросами безработицы, но и обрабатывает заявления на 20 различных социальных пособий. Самые распространенные из них — жилищные пособия, детские пособия и пособия для родителей. По всей стране люди подают от 30 000 до 40 000 заявлений в месяц, а в Праге, например, в феврале было подано почти 3 500 заявлений — примерно столько же, сколько в Центральной Чехии в целом.
Во всех 25 пражских филиалах Бюро труда работают 850 клерков, а в 16 центральночешских филиалах — около 1 000 сотрудников. «Так что не то чтобы мы набирали больше новых сотрудников, но в Пршибраме мы набираем людей, чтобы заменить тех, кого не хватает в Праге», — говорит Мартина Беранкова.
Юридические сроки составляют 30 дней для получения некоторых пособий, но могут быть увеличены вдвое в сложных случаях. У социальных работников есть 30 дней, чтобы оценить ситуацию.
По словам Даниэля Кристофа, директора Чешского бюро труда, хуже всего приходится жителям Праги 4, Праги 9 и Праги 10. «Это связано с тем, что в Праге очень не хватает чиновников, которые занимаются обработкой заявлений. Мы уже долгое время не можем заполнить вакансии в офисах, нам не хватает около 100 человек», — сказал Криштоф.
Новые клерки в Пршибрамском бюро труда помогают своим коллегам в Праге, где ожидание социальных пособий слишком затянулось.
«Если мы не помогаем семьям быстро, у них возникают более серьезные проблемы, они неправомерно влезают в долги и попадают в долговую яму, мы стараемся не доводить их до займов», — пояснил Криштоф, объясняя стремление обрабатывать подавляющее большинство заявлений в течение 30 дней.
Отныне коллеги из офиса Бюро труда в Пршибраме помогают пражским чиновникам наверстать упущенное. Там было принято на работу 20 новых клерков, и еще 20 будут набраны постепенно.
Зарплата чиновников определяется по тарифу, поэтому она одинакова и в Праге, и в Пршибраме, но дело в том, что в Праге гораздо больше предложений на рынке труда и само бюро труда менее конкурентоспособно как работодатель. С другой стороны, в Пршибраме более высокий уровень безработицы, примерно на треть выше, чем в остальной части региона, поэтому найти работников было проще. Это подтвердила Мартина Беранкова, директор офиса в Пршибраме. «Нам было из кого выбирать, и вакансии заполнялись практически сразу», — говорит директор.
Соискателям не нужно ездить
Еще одним аргументом в пользу отдельного офиса в Пршибраме стала легкая доступность из столицы. Это особенно важно в кризисных ситуациях, когда необходимо будет физически доставлять документы сюда. Однако в действительности вся документация передается в электронном виде. Точно так же и самим заявителям нет необходимости куда-либо ехать.
Третий аргумент — достаточно места для новых сотрудников. Бюро труда в Пршибраме расположено в бывшей штаб-квартире Коммунистической партии Чехословакии, где достаточно места для чиновников.
Бюро по трудоустройству не только занимается вопросами безработицы, но и обрабатывает заявления на 20 различных социальных пособий. Самые распространенные из них — жилищные пособия, детские пособия и пособия для родителей. По всей стране люди подают от 30 000 до 40 000 заявлений в месяц, а в Праге, например, в феврале было подано почти 3 500 заявлений — примерно столько же, сколько в Центральной Чехии в целом.
Во всех 25 пражских филиалах Бюро труда работают 850 клерков, а в 16 центральночешских филиалах — около 1 000 сотрудников. «Так что не то чтобы мы набирали больше новых сотрудников, но в Пршибраме мы набираем людей, чтобы заменить тех, кого не хватает в Праге», — говорит Мартина Беранкова.
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