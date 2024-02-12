Министр труда Чехии: Компании смогут увольнять быстрее и по электронной почте
13 апреля 2024
14:00
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Компании смогут быстрее избавляться от сотрудников. Вместо двухмесячного срока уведомления, возможно, уже через месяц, причем по электронной почте, предлагает министр труда Мариан Юречка. Пособия по безработице сначала увеличатся, но затем резко сократятся.
Увольнение или прием на работу сотрудников в настоящее время может затянуться на месяцы. Поправка к Трудовому кодексу, которую, как сообщил SZ Byznys министр Мариан Юречка, он представит на следующей неделе, призвана привести в движение замороженный рынок труда. Крупные компании и другие работодатели отмечают, что их рост часто сдерживается негибким рынком труда. В Чехии низкий уровень безработицы, и когда компаниям приходится увольнять сотрудников, они сталкиваются со сложностями, предусмотренными Трудовым кодексом.
По словам министра, будут изменены как испытательный срок, так и срок уведомления. Кроме того, обе стороны смогут еще больше общаться друг с другом в электронном виде.
Поправка также уточняет возможность подачи уведомления в цифровом виде. «Это точно не будет текстовое сообщение, но это будет на основе связи, которая будет определена в трудовом договоре. Они могут договориться об электронной почте или ящике с данными», — сказал министр Юречка.
Компании смогут дольше тестировать новых сотрудников
Испытательный срок и срок уведомления также будут изменены, по крайней мере, в коалиции есть консенсус, сказал вице-премьер Юречка. Испытательный срок будет увеличен с трех до четырех месяцев для рядовых сотрудников и с шести до восьми месяцев для работников на руководящих должностях.
По словам Юречки, работодатели часто не знают, насколько работник способен и трудолюбив, даже спустя четверть года. «Эти временные ограничения появились в результате переговоров с работодателями, из их предложений, из их опыта», — сказал министр.
По словам Мариана Юречки, изменения пойдут на пользу и сотрудникам. Если у компаний будет возможность дольше испытывать сотрудников, они сократят число краткосрочных контрактов. Однако профсоюзы видят в этом изменении попытку продлить срок, в течение которого компания может уволить кандидата без объяснения причин.
Ускоренное увольнение
С другой стороны, срок уведомления может быть сокращен даже до одного месяца вместо нынешних двух. Сейчас срок уведомления начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующему лицу было вручено уведомление. Авторы поправки предлагают, что срок будет начинаться немедленно. Сокращение срока уведомления критикуют в основном профсоюзы, в том числе потому, что люди потеряют часть своего дохода.
«Дело вовсе не в том, что уволить кого-то будет проще, просто сроки будут быстрее», — прокомментировал предстоящее изменение Юречка. Национальный экономический совет при правительстве рекомендовал кабинету Петра Фиалы рассмотреть возможность введения увольнения без причины в обмен на более высокое выходное пособие. «Увольнения без объяснения причин — это не моя тема, я не буду вносить ее в поправки», — сказал Юречка в интервью.
Однако министру нравится датская модель flexicurity (гибкость + безопасность), которая, помимо гибких расторжений, основана на надежной системе социальной защиты и сложной системе переобучения безработных. Но эту модель нельзя применить здесь за полтора года. И это довольно дорого, сказал он.
Шесть месяцев поддержки, а потом радикальное сокращение?
В настоящее время министерство интенсивно занимается вопросами поддержки безработных, подтвердил министр SZ Byznys, в связи с предстоящим пересмотром системы пособий. Юречка хочет перестроить систему таким образом, чтобы поддержка людей, только что оставшихся без работы, в первые месяцы увеличивалась, но затем сокращалась, заявил он в SZ Byznys.
„Я хочу, чтобы в первые шесть месяцев была создана хорошая социальная защита для людей. Мы ведем внутренние дебаты о том, увеличить ли поддержку в первые три месяца, но затем очень быстро сократить ее и мотивировать человека, если он не может найти работу самостоятельно, искать работу через центр занятости в связи, например, с его переподготовкой, образованием и направлением его обратно на рынок труда“.
Юрецка говорит, что „нормальным“ считается поиск новой работы в течение трех-шести месяцев. По истечении шести месяцев это приведет к резкому сокращению государственной поддержки и пособий, объявил Юрецка. „Мы рассчитываем на первые шесть месяцев, после чего произойдет значительный прорыв и изменение подхода государства. Уже сейчас произойдет очень четкое сокращение социальной поддержки и так называемых льгот“.
Цель изменений, по словам Юречки, заключается не только в том, чтобы заставить людей искать работу более гибко, но и в том, чтобы не злоупотреблять системой поддержки.
«Сегодня вы можете видеть человека, который даже не зарегистрирован как ищущий работу, он сидит дома, а мы оплачиваем все его расходы на жилье в рамках комбинации пособия и жилищного пособия — двух пособий. Это ненормально, когда речь идет о человеке, у которого здоровые руки, ноги и голова. Я не говорю об уязвимых группах людей. И эта система существует у нас уже 34 года», — сказал министр.
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