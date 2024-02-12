Министр труда Чехии: Компании смогут увольнять быстрее и по электронной почте

Увольнение или прием на работу сотрудников в настоящее время может затянуться на месяцы. Поправка к Трудовому кодексу, которую, как сообщил SZ Byznys министр Мариан Юречка, он представит на следующей неделе, призвана привести в движение замороженный рынок труда. Крупные компании и другие работодатели отмечают, что их рост часто сдерживается негибким рынком труда. В Чехии низкий уровень безработицы, и когда компаниям приходится увольнять сотрудников, они сталкиваются со сложностями, предусмотренными Трудовым кодексом.





По словам министра, будут изменены как испытательный срок, так и срок уведомления. Кроме того, обе стороны смогут еще больше общаться друг с другом в электронном виде.





Поправка также уточняет возможность подачи уведомления в цифровом виде. «Это точно не будет текстовое сообщение, но это будет на основе связи, которая будет определена в трудовом договоре. Они могут договориться об электронной почте или ящике с данными», — сказал министр Юречка.





Компании смогут дольше тестировать новых сотрудников





Испытательный срок и срок уведомления также будут изменены, по крайней мере, в коалиции есть консенсус, сказал вице-премьер Юречка. Испытательный срок будет увеличен с трех до четырех месяцев для рядовых сотрудников и с шести до восьми месяцев для работников на руководящих должностях.





По словам Юречки, работодатели часто не знают, насколько работник способен и трудолюбив, даже спустя четверть года. «Эти временные ограничения появились в результате переговоров с работодателями, из их предложений, из их опыта», — сказал министр.





По словам Мариана Юречки, изменения пойдут на пользу и сотрудникам. Если у компаний будет возможность дольше испытывать сотрудников, они сократят число краткосрочных контрактов. Однако профсоюзы видят в этом изменении попытку продлить срок, в течение которого компания может уволить кандидата без объяснения причин.





Ускоренное увольнение





С другой стороны, срок уведомления может быть сокращен даже до одного месяца вместо нынешних двух. Сейчас срок уведомления начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующему лицу было вручено уведомление. Авторы поправки предлагают, что срок будет начинаться немедленно. Сокращение срока уведомления критикуют в основном профсоюзы, в том числе потому, что люди потеряют часть своего дохода.





«Дело вовсе не в том, что уволить кого-то будет проще, просто сроки будут быстрее», — прокомментировал предстоящее изменение Юречка. Национальный экономический совет при правительстве рекомендовал кабинету Петра Фиалы рассмотреть возможность введения увольнения без причины в обмен на более высокое выходное пособие. «Увольнения без объяснения причин — это не моя тема, я не буду вносить ее в поправки», — сказал Юречка в интервью.





Однако министру нравится датская модель flexicurity (гибкость + безопасность), которая, помимо гибких расторжений, основана на надежной системе социальной защиты и сложной системе переобучения безработных. Но эту модель нельзя применить здесь за полтора года. И это довольно дорого, сказал он.





Шесть месяцев поддержки, а потом радикальное сокращение?





В настоящее время министерство интенсивно занимается вопросами поддержки безработных, подтвердил министр SZ Byznys, в связи с предстоящим пересмотром системы пособий. Юречка хочет перестроить систему таким образом, чтобы поддержка людей, только что оставшихся без работы, в первые месяцы увеличивалась, но затем сокращалась, заявил он в SZ Byznys.





„Я хочу, чтобы в первые шесть месяцев была создана хорошая социальная защита для людей. Мы ведем внутренние дебаты о том, увеличить ли поддержку в первые три месяца, но затем очень быстро сократить ее и мотивировать человека, если он не может найти работу самостоятельно, искать работу через центр занятости в связи, например, с его переподготовкой, образованием и направлением его обратно на рынок труда“.





Юрецка говорит, что „нормальным“ считается поиск новой работы в течение трех-шести месяцев. По истечении шести месяцев это приведет к резкому сокращению государственной поддержки и пособий, объявил Юрецка. „Мы рассчитываем на первые шесть месяцев, после чего произойдет значительный прорыв и изменение подхода государства. Уже сейчас произойдет очень четкое сокращение социальной поддержки и так называемых льгот“.





Цель изменений, по словам Юречки, заключается не только в том, чтобы заставить людей искать работу более гибко, но и в том, чтобы не злоупотреблять системой поддержки.





«Сегодня вы можете видеть человека, который даже не зарегистрирован как ищущий работу, он сидит дома, а мы оплачиваем все его расходы на жилье в рамках комбинации пособия и жилищного пособия — двух пособий. Это ненормально, когда речь идет о человеке, у которого здоровые руки, ноги и голова. Я не говорю об уязвимых группах людей. И эта система существует у нас уже 34 года», — сказал министр.