Министр труда Чехии: Минимальная зарплата через пять лет превысит 27 000 крон

В этом году самый низкий заработок составляет 18 900 крон, около 41% от средней зарплаты. Новое установление минимальной зарплаты регулируется поправкой к Трудовому кодексу, которая будет обсуждаться в нижней палате парламента.



«В ближайшие несколько лет минимальная зарплата вырастет до уровня, которого не было за последние 30 лет. Мы достигнем 47% от средней зарплаты. Если взять прогноз Министерства финансов, основанный на его данных, то в 2029 году минимальная зарплата может составить примерно 27 400 чешских крон», — сказал Юречка.



Согласно поправкам к Трудовому кодексу, минимальная зарплата в Чехии должна постепенно вырасти с нынешних 41% до 47% от средней зарплаты к 2029 году. Это соотношение должно повышаться каждый год регулярными темпами. Гарантированная зарплата, которая представляет собой самый низкий заработок в зависимости от профессионализма, сложности и ответственности работы и выплачивается в восемь ступеней от минимальной зарплаты до двукратной, должна быть отменена в компаниях с января. Она должна остаться только в государственном секторе.



Работодатели и профсоюзные деятели призывают к предсказуемому повышению минимальной зарплаты и установлению ее индексации. Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКОС) приветствует повышение соотношения к средней зарплате. Однако она требовала 50%. При этом профсоюзы не согласны с отменой гарантированного заработка на предприятиях. Напротив, этого требовали предприниматели. Юречка ранее заявлял, что корректировка является компромиссом.



Разумные минимальные зарплаты регулируются прошлогодней директивой ЕС, которую страны-участницы должны ввести в действие до середины ноября этого года. Директива рекомендует минимальный заработок на уровне 60% от медианной брутто-зарплаты или 50% от средней брутто-зарплаты.