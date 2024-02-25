Чехия остается страной с очень дешевой рабочей силой
16 апреля 2024
08:00
423
Восемнадцать евро в час, или около 432 крон. Такова средняя стоимость труда работника для чешских компаний в прошлом году. Годом ранее она была на 38 крон меньше. Тем не менее, Чехия остается двенадцатой по дешевизне страной Европейского союза по стоимости труда. Это следует из текущего сравнения Eurostat, которое учитывает заработную плату и обязательные взносы, то есть социальное и медицинское страхование и др.
Почасовая оплата труда в Чехии лишь немного выше, чем в Словакии или Греции, согласно европейской статистике. Самый дешевый труд среди стран ЕС — в Болгарии, где она вдвое ниже, чем в Чехии, а самая высокая — в Люксембурге, где она составляет 53,9 евро, что в три раза больше, чем в Чехии.
«По сравнению с другими странами ЕС мы все еще являемся экономикой дешевой рабочей силы. Наши затраты на рабочую силу постепенно растут, но мы все еще не достигли и половины среднеевропейского уровня», — прокомментировал Петр Дуфек, экономист банка Creditas.
В прошлом году среднеевропейский показатель составлял 31,80 евро в час. В соседней Германии он составлял 41 евро, что в пересчете по среднему курсу прошлого года составляет около 984 чешских крон. Однако среди новых стран-членов ЕС почасовая оплата труда в Чехии является почти самой высокой после Словении, Кипра и Эстонии. В Польше, с которой Чехию часто сравнивают, в прошлом году они были на 3,50 евро ниже.
Причин больше
Аналитик компании Cyrrus Вит Градил отметил, что налоговая нагрузка на труд в Чехии, включая сборы, не является высокой по европейским стандартам. «Напротив, после отмены сверхбрутто-зарплаты в 2021 году мы находимся немного ниже среднеевропейского уровня в этом отношении», — отметил он.
Он подчеркнул, что важную роль играют общие экономические показатели, которые также определяют производительность труда. «Чешская экономика просто не очень продуктивна в Европейском союзе, и каждый час работы нашего среднего работника приносит меньше добавленной стоимости, что приводит к относительно более низким зарплатам», — сказал Градил.
«Кроме того, в более развитых экономиках — к которым мы в ЕС, как правило, не относимся — доля услуг в общем объеме экономического производства выше, — продолжил он. Именно в сфере услуг в большей степени представлен человеческий труд, что, в свою очередь, подразумевает большую долю работников в богатстве, создаваемом экономикой».
Промышленность платит меньше
«Чешская Республика все еще отстает от Западной Европы в этом отношении, имея большую долю промышленности, где человеческий труд менее важен, чем капитал, требует меньшей квалификации и поэтому относительно менее хорошо оплачивается. Не в последнюю очередь следует учитывать и неоплачиваемые расходы на рабочую силу, в основном налоги и сборы. Они чуть ниже среднеевропейских, что несколько снижает наши затраты на рабочую силу», — добавил Градил.
По словам Мирослава Новака, аналитика компании Akcenta, более низкая заработная плата остается главной причиной того, что почасовая стоимость рабочей силы в Чехии все еще значительно ниже, чем в западноевропейских странах. «Хотя в долгосрочной перспективе стоимость рабочей силы в Чехии растет быстрее, чем в Западной Европе, абсолютная и, по сути, относительная разница все еще велика. Это долгосрочная перспектива», — сказал Новак.
Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале прошлого года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 чешских крон. Две трети людей не дотягивают до нее. С учетом инфляции она снизилась на 1,2% в реальном выражении.
«Стоимость труда соответствует его производительности. В западноевропейских странах зарплаты и общие затраты на рабочую силу выше, но и производительность труда заметно выше. Чехи могут добиться более высоких зарплат в основном за счет перехода экономики на производство с более высокой добавленной стоимостью. Что касается налогового бремени на рабочую силу, то бюджетная ситуация не позволяет его снизить», — сказал Давид Марек, экономист компании Deloitte и советник президента Петра Павла.
Работники становятся старше
Чешское статистическое управление также следит за расходами компаний на персонал. По его данным, в позапрошлом году средние расходы на оплату труда составляли 56 472 чешских крон в месяц. Самые высокие показатели были у работодателей в Праге — 65 546 чешских крон, а самые низкие — в Карловарском крае — 48 293 чешских крон.
В публикации «Чешская Республика в цифрах» статистики также проанализировали, сколько часов в неделю в среднем работают сотрудники и предприниматели. Более пятой части работников работают менее тридцати часов в неделю и менее пятой части — менее сорока часов. Для остальных этот показатель составляет сорок и более часов. Среди индивидуальных предпринимателей 17,7% работают до тридцати часов в неделю, а 14,4% — до сорока часов.
Статистики также отметили старение чешских работников: доля тех, кто родился в 70-х годах, то есть сегодняшних сорока- и пятидесятилетних, постепенно растет. Сейчас их почти треть.
По мнению Томаша Домбровского из Alma Career, это создает большие проблемы для компаний. «Через каких-то десять или пятнадцать лет компании не смогут обходиться без людей старшего возраста. Им придется работать с их карьерными переходами, помогать им преодолевать барьеры квалификации», — говорит он.
«По сравнению с другими странами ЕС мы все еще являемся экономикой дешевой рабочей силы. Наши затраты на рабочую силу постепенно растут, но мы все еще не достигли и половины среднеевропейского уровня», — прокомментировал Петр Дуфек, экономист банка Creditas.
В прошлом году среднеевропейский показатель составлял 31,80 евро в час. В соседней Германии он составлял 41 евро, что в пересчете по среднему курсу прошлого года составляет около 984 чешских крон. Однако среди новых стран-членов ЕС почасовая оплата труда в Чехии является почти самой высокой после Словении, Кипра и Эстонии. В Польше, с которой Чехию часто сравнивают, в прошлом году они были на 3,50 евро ниже.
Причин больше
Аналитик компании Cyrrus Вит Градил отметил, что налоговая нагрузка на труд в Чехии, включая сборы, не является высокой по европейским стандартам. «Напротив, после отмены сверхбрутто-зарплаты в 2021 году мы находимся немного ниже среднеевропейского уровня в этом отношении», — отметил он.
Он подчеркнул, что важную роль играют общие экономические показатели, которые также определяют производительность труда. «Чешская экономика просто не очень продуктивна в Европейском союзе, и каждый час работы нашего среднего работника приносит меньше добавленной стоимости, что приводит к относительно более низким зарплатам», — сказал Градил.
«Кроме того, в более развитых экономиках — к которым мы в ЕС, как правило, не относимся — доля услуг в общем объеме экономического производства выше, — продолжил он. Именно в сфере услуг в большей степени представлен человеческий труд, что, в свою очередь, подразумевает большую долю работников в богатстве, создаваемом экономикой».
Промышленность платит меньше
«Чешская Республика все еще отстает от Западной Европы в этом отношении, имея большую долю промышленности, где человеческий труд менее важен, чем капитал, требует меньшей квалификации и поэтому относительно менее хорошо оплачивается. Не в последнюю очередь следует учитывать и неоплачиваемые расходы на рабочую силу, в основном налоги и сборы. Они чуть ниже среднеевропейских, что несколько снижает наши затраты на рабочую силу», — добавил Градил.
По словам Мирослава Новака, аналитика компании Akcenta, более низкая заработная плата остается главной причиной того, что почасовая стоимость рабочей силы в Чехии все еще значительно ниже, чем в западноевропейских странах. «Хотя в долгосрочной перспективе стоимость рабочей силы в Чехии растет быстрее, чем в Западной Европе, абсолютная и, по сути, относительная разница все еще велика. Это долгосрочная перспектива», — сказал Новак.
Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале прошлого года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 чешских крон. Две трети людей не дотягивают до нее. С учетом инфляции она снизилась на 1,2% в реальном выражении.
«Стоимость труда соответствует его производительности. В западноевропейских странах зарплаты и общие затраты на рабочую силу выше, но и производительность труда заметно выше. Чехи могут добиться более высоких зарплат в основном за счет перехода экономики на производство с более высокой добавленной стоимостью. Что касается налогового бремени на рабочую силу, то бюджетная ситуация не позволяет его снизить», — сказал Давид Марек, экономист компании Deloitte и советник президента Петра Павла.
Работники становятся старше
Чешское статистическое управление также следит за расходами компаний на персонал. По его данным, в позапрошлом году средние расходы на оплату труда составляли 56 472 чешских крон в месяц. Самые высокие показатели были у работодателей в Праге — 65 546 чешских крон, а самые низкие — в Карловарском крае — 48 293 чешских крон.
В публикации «Чешская Республика в цифрах» статистики также проанализировали, сколько часов в неделю в среднем работают сотрудники и предприниматели. Более пятой части работников работают менее тридцати часов в неделю и менее пятой части — менее сорока часов. Для остальных этот показатель составляет сорок и более часов. Среди индивидуальных предпринимателей 17,7% работают до тридцати часов в неделю, а 14,4% — до сорока часов.
Статистики также отметили старение чешских работников: доля тех, кто родился в 70-х годах, то есть сегодняшних сорока- и пятидесятилетних, постепенно растет. Сейчас их почти треть.
По мнению Томаша Домбровского из Alma Career, это создает большие проблемы для компаний. «Через каких-то десять или пятнадцать лет компании не смогут обходиться без людей старшего возраста. Им придется работать с их карьерными переходами, помогать им преодолевать барьеры квалификации», — говорит он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
14 АПРЕЛЯ 2024
850
В некоторых регионах люди ждут выплаты социальных пособий по две недели, а в других — по два с лишним месяца. Хуже всего приходится заявителям в Праге, где бюро по трудоустройству не успевают...
18:00
14 АПРЕЛЯ 2024
519
Минимальная зарплата в Чехии должна вырасти до 48% от средней зарплаты в Чешской Республике в течение следующих пяти лет, согласно поправке к Трудовому кодексу. В 2029 году минимальная зарплата...
14:00
13 АПРЕЛЯ 2024
930
Компании смогут быстрее избавляться от сотрудников. Вместо двухмесячного срока уведомления, возможно, уже через месяц, причем по электронной почте, предлагает министр труда Мариан Юречка. Пособия...
14:00
9 АПРЕЛЯ 2024
496
Уровень безработицы в Чешской Республике спустя два месяца вернулся к отметке ниже 4%, снизившись в марте до 3,9%. На это повлияла теплая погода, сообщило сегодня Чешское бюро труда.
14:30
31 МАРТА 2024
1930
30% работников ожидают, что их зарплата в этом году будет стагнировать, а 23% даже прогнозируют ее снижение. Напротив, две пятых прогнозируют ее рост. При этом значительного повышения ожидают...
12:00
22 МАРТА 2024
1622
Спустя 25 месяцев после начала российского вторжения в Украину почти 400 000 человек, которых война заставила покинуть свою страну, живут в Чехии. Около трети из них работают, в основном на самых...
19:30
19 МАРТА 2024
1538
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РАБОТА В XXI ВЕКЕ? ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ОТПУСКА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Равные условия труда для всех — это не клише, а реальная практика. Мы проанализировали, как компания Nestlé подходит к вопросам корпоративных льгот.
14:00
17 МАРТА 2024
1428
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 45% ОТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ. ПОПРАВКИ ОБСУДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Минимальная зарплата в Чехии должна соответствовать примерно 45% от средней зарплаты. Сейчас минимальная зарплата составляет 41% от средней зарплаты, которая в Чехии достигает 46 027 крон.
22:00
12 МАРТА 2024
1758
Чешский рынок труда немного охлаждается, однако в этом полугодии больше компаний планируют нанимать сотрудников, чем увольнять. Так что люди, которые собираются сменить работу, по-прежнему легко ее...
19:30
12 МАРТА 2024
2368
«ВЫ УВОЛЕНЫ, В ВАС БОЛЬШЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ». ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕХИИ РАССКАЗАЛИ О ВОЗВРАЩЕНИИ НА РАБОТУ ПОСЛЕ ДЕКРЕТА
Система защиты женщин при уходе за детьми в Чехии не работает. Женщины часто сталкиваются с увольнением сразу после возвращения из отпуска по уходу за ребенком.
12:00
8 МАРТА 2024
1537
В ФЕВРАЛЕ НА ОДНУ ВАКАНСИЮ В ЧЕХИИ ПРИХОДИЛОСЬ 1,1 СОИСКАТЕЛЯ. ДВЕ ТРЕТИ ВАКАНСИЙ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Уровень безработицы в Чехии в феврале не изменился по сравнению с январем и остался на уровне 4%. В конце февраля без работы в Чехии оставалось 296 107 человек, что на 561 больше, чем в предыдущем...
13:30
5 МАРТА 2024
1757
Большинство чешских компаний, 84%, планируют в этом году повысить заработную плату своим сотрудникам. Около 40% фирм заявили, что ограничатся 5%, и примерно столько же повысят зарплаты не более чем...
09:30
4 МАРТА 2024
1978
Директор крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии получил прибавку к зарплате в размере около 63%. Компания VZP первоначально отказалась раскрыть размер зарплаты генерального директора...
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
3949
Чешский рынок труда стал тормозом для экономического развития, и его нужно расшевелить. В этом может помочь предложение Национального экономического совета при правительстве (NERV) разрешить...
12:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
3428
Диана Седлакова из Ходова в окрестностях Соколова уже более 20 лет ездит по Европе, исполняя свою детскую мечту. В этом году ей исполнится 60 лет, но на пенсию ей еще рано. Путешествия доставляют...