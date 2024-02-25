Чехия остается страной с очень дешевой рабочей силой

Почасовая оплата труда в Чехии лишь немного выше, чем в Словакии или Греции, согласно европейской статистике. Самый дешевый труд среди стран ЕС — в Болгарии, где она вдвое ниже, чем в Чехии, а самая высокая — в Люксембурге, где она составляет 53,9 евро, что в три раза больше, чем в Чехии.



«По сравнению с другими странами ЕС мы все еще являемся экономикой дешевой рабочей силы. Наши затраты на рабочую силу постепенно растут, но мы все еще не достигли и половины среднеевропейского уровня», — прокомментировал Петр Дуфек, экономист банка Creditas.



В прошлом году среднеевропейский показатель составлял 31,80 евро в час. В соседней Германии он составлял 41 евро, что в пересчете по среднему курсу прошлого года составляет около 984 чешских крон. Однако среди новых стран-членов ЕС почасовая оплата труда в Чехии является почти самой высокой после Словении, Кипра и Эстонии. В Польше, с которой Чехию часто сравнивают, в прошлом году они были на 3,50 евро ниже.



Причин больше



Аналитик компании Cyrrus Вит Градил отметил, что налоговая нагрузка на труд в Чехии, включая сборы, не является высокой по европейским стандартам. «Напротив, после отмены сверхбрутто-зарплаты в 2021 году мы находимся немного ниже среднеевропейского уровня в этом отношении», — отметил он.



Он подчеркнул, что важную роль играют общие экономические показатели, которые также определяют производительность труда. «Чешская экономика просто не очень продуктивна в Европейском союзе, и каждый час работы нашего среднего работника приносит меньше добавленной стоимости, что приводит к относительно более низким зарплатам», — сказал Градил.



«Кроме того, в более развитых экономиках — к которым мы в ЕС, как правило, не относимся — доля услуг в общем объеме экономического производства выше, — продолжил он. Именно в сфере услуг в большей степени представлен человеческий труд, что, в свою очередь, подразумевает большую долю работников в богатстве, создаваемом экономикой».



Промышленность платит меньше



«Чешская Республика все еще отстает от Западной Европы в этом отношении, имея большую долю промышленности, где человеческий труд менее важен, чем капитал, требует меньшей квалификации и поэтому относительно менее хорошо оплачивается. Не в последнюю очередь следует учитывать и неоплачиваемые расходы на рабочую силу, в основном налоги и сборы. Они чуть ниже среднеевропейских, что несколько снижает наши затраты на рабочую силу», — добавил Градил.



По словам Мирослава Новака, аналитика компании Akcenta, более низкая заработная плата остается главной причиной того, что почасовая стоимость рабочей силы в Чехии все еще значительно ниже, чем в западноевропейских странах. «Хотя в долгосрочной перспективе стоимость рабочей силы в Чехии растет быстрее, чем в Западной Европе, абсолютная и, по сути, относительная разница все еще велика. Это долгосрочная перспектива», — сказал Новак.



Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале прошлого года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 чешских крон. Две трети людей не дотягивают до нее. С учетом инфляции она снизилась на 1,2% в реальном выражении.



«Стоимость труда соответствует его производительности. В западноевропейских странах зарплаты и общие затраты на рабочую силу выше, но и производительность труда заметно выше. Чехи могут добиться более высоких зарплат в основном за счет перехода экономики на производство с более высокой добавленной стоимостью. Что касается налогового бремени на рабочую силу, то бюджетная ситуация не позволяет его снизить», — сказал Давид Марек, экономист компании Deloitte и советник президента Петра Павла.



Работники становятся старше



Чешское статистическое управление также следит за расходами компаний на персонал. По его данным, в позапрошлом году средние расходы на оплату труда составляли 56 472 чешских крон в месяц. Самые высокие показатели были у работодателей в Праге — 65 546 чешских крон, а самые низкие — в Карловарском крае — 48 293 чешских крон.



В публикации «Чешская Республика в цифрах» статистики также проанализировали, сколько часов в неделю в среднем работают сотрудники и предприниматели. Более пятой части работников работают менее тридцати часов в неделю и менее пятой части — менее сорока часов. Для остальных этот показатель составляет сорок и более часов. Среди индивидуальных предпринимателей 17,7% работают до тридцати часов в неделю, а 14,4% — до сорока часов.



Статистики также отметили старение чешских работников: доля тех, кто родился в 70-х годах, то есть сегодняшних сорока- и пятидесятилетних, постепенно растет. Сейчас их почти треть.



По мнению Томаша Домбровского из Alma Career, это создает большие проблемы для компаний. «Через каких-то десять или пятнадцать лет компании не смогут обходиться без людей старшего возраста. Им придется работать с их карьерными переходами, помогать им преодолевать барьеры квалификации», — говорит он.