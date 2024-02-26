Эксперты: минимальная достойная зарплата в Чехии в прошлом году составила 45 500 крон брутто
16 апреля 2024
14:00
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Минимальная достойная заработная плата за полный рабочий день, обеспечивающая потребности взрослого с ребенком, досуг и небольшие сбережения, должна составлять 45 573 кроны брутто. При этом 67% работников в Чехии не дотягивали до этой суммы. В Праге достойный доход брутто в прошлом году составил 47 718 крон из-за более высоких расходов.
Эту сумму подсчитала группа экспертов платформы «За минимальную достойную зарплату». При этом учитывались расходы на питание, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильный телефон, интернет и небольшой резерв, а также рост цен. Эксперты обнародовали результаты на сегодняшней пресс-конференции. По данным статистиков, минимальная зарплата в прошлом году составила 17 300 крон, средняя зарплата — 43 341 крону, а медианная — 37 227 крон.
«Минимальная достойная зарплата — это инструмент, с помощью которого можно очень хорошо понять кризис покупательной способности, который мы еще испытываем после резкой инфляционной волны, хотя инфляция и снизилась до нормального уровня. Средняя зарплата или медианная зарплата ничего не говорят о том, как живется на эти суммы. Они ничего не говорят о расходах. Мы рассчитываем не только на выживание, но и на что-то дополнительное», — говорит политолог Катержина Шмейкалова.
Более двух десятков экспертов по социальным вопросам, экономистов, социологов и политологов работают над концепцией минимальной достойной зарплаты с 2016 года. В своих расчетах эксперты опирались на данные Статистического управления, министерств и других учреждений. Они рассчитали размер вознаграждения за полный рабочий день для человека, который содержит другого человека — ребенка или взрослого. Впервые они опубликовали сумму на 2019 год.
В прошлом году минимальная достойная зарплата в Чехии выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты подсчитали, что в прошлом году ежемесячные расходы на жилье составили 14 713 крон, на питание — 8 194 кроны, на одежду и обувь — 1 460 крон, на транспорт — 1 946 крон, на здоровье и гигиену — 1 348 крон, на телекоммуникации — 1 446 крон, на отдых — 3 774 кроны и на сбережения — 4 597 крон. В Праге сумма на жилье составила 16 133 крон, а на питание — 8 442 кроны. Минимальная достойная зарплата в мегаполисе выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом.
По словам экономиста Яна Биттнера, минимальная достойная зарплата в прошлом году выросла примерно в соответствии с инфляцией. Заработок, однако, вырос значительно меньше. «184 000 человек оказались за порогом в годовом исчислении, потому что их расходы росли быстрее, чем зарплата», — сказал Биттнер. По его словам, в общей сложности около 2,7 миллиона работников, или 67%, находятся за порогом достойного заработка. В прошлом году этот показатель составлял 63%, а до кризиса — 41%, уточнил экономист.
В Чехии реальная заработная плата упала больше всего в ЕС, за последние два года «железный занавес» в сфере оплаты труда стал еще сильнее. Даже при низком уровне безработицы уровень жизни не растет, количество клиентов продовольственных банков увеличивается, некоторые семьи не могут откладывать средства и залезают в долги, а стресс отражается на здоровье и успеваемости детей в школе, говорят эксперты.
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