Эксперты: минимальная достойная зарплата в Чехии в прошлом году составила 45 500 крон брутто

Эту сумму подсчитала группа экспертов платформы «За минимальную достойную зарплату». При этом учитывались расходы на питание, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильный телефон, интернет и небольшой резерв, а также рост цен. Эксперты обнародовали результаты на сегодняшней пресс-конференции. По данным статистиков, минимальная зарплата в прошлом году составила 17 300 крон, средняя зарплата — 43 341 крону, а медианная — 37 227 крон.





«Минимальная достойная зарплата — это инструмент, с помощью которого можно очень хорошо понять кризис покупательной способности, который мы еще испытываем после резкой инфляционной волны, хотя инфляция и снизилась до нормального уровня. Средняя зарплата или медианная зарплата ничего не говорят о том, как живется на эти суммы. Они ничего не говорят о расходах. Мы рассчитываем не только на выживание, но и на что-то дополнительное», — говорит политолог Катержина Шмейкалова.





Более двух десятков экспертов по социальным вопросам, экономистов, социологов и политологов работают над концепцией минимальной достойной зарплаты с 2016 года. В своих расчетах эксперты опирались на данные Статистического управления, министерств и других учреждений. Они рассчитали размер вознаграждения за полный рабочий день для человека, который содержит другого человека — ребенка или взрослого. Впервые они опубликовали сумму на 2019 год.





В прошлом году минимальная достойная зарплата в Чехии выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты подсчитали, что в прошлом году ежемесячные расходы на жилье составили 14 713 крон, на питание — 8 194 кроны, на одежду и обувь — 1 460 крон, на транспорт — 1 946 крон, на здоровье и гигиену — 1 348 крон, на телекоммуникации — 1 446 крон, на отдых — 3 774 кроны и на сбережения — 4 597 крон. В Праге сумма на жилье составила 16 133 крон, а на питание — 8 442 кроны. Минимальная достойная зарплата в мегаполисе выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом.





По словам экономиста Яна Биттнера, минимальная достойная зарплата в прошлом году выросла примерно в соответствии с инфляцией. Заработок, однако, вырос значительно меньше. «184 000 человек оказались за порогом в годовом исчислении, потому что их расходы росли быстрее, чем зарплата», — сказал Биттнер. По его словам, в общей сложности около 2,7 миллиона работников, или 67%, находятся за порогом достойного заработка. В прошлом году этот показатель составлял 63%, а до кризиса — 41%, уточнил экономист.





В Чехии реальная заработная плата упала больше всего в ЕС, за последние два года «железный занавес» в сфере оплаты труда стал еще сильнее. Даже при низком уровне безработицы уровень жизни не растет, количество клиентов продовольственных банков увеличивается, некоторые семьи не могут откладывать средства и залезают в долги, а стресс отражается на здоровье и успеваемости детей в школе, говорят эксперты.