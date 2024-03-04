После декрета на ту же должность и зарплата в евро. Чехия готовит изменения в Трудовой кодекс
17 апреля 2024
08:00
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Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил поправки к Трудовому кодексу. Предложенные изменения теперь отправятся в Палату депутатов. SZ Byznys подводит итоги того, что изменится для работников.
Предложенная поправка к Трудовому кодексу приобрела окончательный вид. По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки, правительство отвечает на требования работодателей, некоторых работников и экспертов. Оно хочет сделать рынок труда более эффективным и укрепить экономику. Теперь изменения обсудит нижняя палата парламента.
Поправки должны вступить в силу в 2025 г. Главная цель — повысить гибкость Трудового кодекса. Министерство также реагирует на необходимость модернизации рынка труда, чтобы освободить его от административного бремени и воспользоваться преимуществами тенденции к цифровизации.
Двухлетняя гарантия занятости для работающих родителей
Поправки предусматривают, например, поддержку раннего возвращения из декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, при котором до достижения ребенком двухлетнего возраста родитель будет иметь право на ту же работу. Обязательство удерживать работника на рабочем месте уже является частью трудовых отношений, однако до сих пор работнику не гарантировалось сохранение прежней должности или места работы.
Министерство также хочет упростить совмещение отпуска по уходу за ребенком с возвращением на работу на постоянной или временной основе. Сотрудники, которые заменяют сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, должны иметь больше свободы при повторном трудоустройстве.
Сокращение сроков уведомления об увольнении
Сокращение срока уведомления с двух месяцев до одного месяца в случае, если причины связаны с проступком сотрудника, призвано ускорить процесс увольнения. Теперь срок начинает отсчитываться с первого дня месяца, следующего за уведомлением об увольнении, но будет применяться с даты подачи заявления. Эту идею поддержали некоторые члены парламента от коалиции, которые говорят, что нанимать работников легко, но процесс подачи уведомления слишком сложен. В отличие от этого, срок увольнения работника по дисциплинарным причинам будет увеличен с двух до трех месяцев с момента, когда работодателю стало известно о проступке работника.
Кроме того, процесс увольнения можно будет осуществлять в электронном виде, по электронной или обычной почте, как это предусмотрено в трудовом договоре.
Изменения также касаются объединения оснований для увольнения, связанных с длительной нетрудоспособностью, которые часто формулируются неверно. «При несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании работник имеет право на компенсацию, выплачиваемую из средств обязательного страхования работодателя в том же размере», — говорит Юречка.
Будут уточнены права работника в случае недействительного прекращения трудовых отношений. «Если работник добивается в суде иска о признании увольнения недействительным, существует правовая неопределенность в отношении того, имеет ли он право на отпуск задним числом за это время», — объясняет Дана Ручкова, директор Департамента трудовых отношений. Изменения должны принести компенсацию работнику в случае неправомерных действий работодателя.
По словам министра, в конечном итоге поправка не будет включать в себя возможность подачи уведомления без указания причины, хотя некоторые члены правительства приветствовали бы это изменение. «Я никогда не говорил, что хочу включить это в поправку. Ее не будет в проекте, подготовленном Министерством труда. Я всегда говорил, что для меня это не вопрос. Весь вопрос о последующих мерах не решен, — сказал Юречка на прошлой неделе.
Министерство также рассматривает возможность увеличения испытательного срока до четырех месяцев с нынешних трех для рядовых сотрудников. Для руководящих должностей этот срок увеличится с шести до восьми месяцев. Это должно помочь работодателям, которые, по словам Юречки, считают нынешний срок недостаточным для оценки способностей работников. Это касается, например, руководящих должностей или ученых.
«Для ряда профессий сегодня в основном требуется с самого начала пройти определенную подготовку, получить дополнительное образование, пройти сертификацию, поэтому мы и сделали это», — прокомментировал Юречка.
«Об этом периоде можно договориться между работодателем и работником, — говорит министр. Поэтому введение более длительного испытательного срока не является обязательным, окончательное решение будет зависеть от согласия обеих сторон».
«Мы должны перестать пытаться решать все вопросы на центральном уровне», — говорит Богдан Войнар, вице-президент Конфедерации промышленности Чешской Республики. По его мнению, следует предоставить больше свободы самим компаниям.
Более благоприятное планирование смен
Одним из изменений является возможность более удобного планирования смен. Пока что возможность самостоятельного составления графика возможна только при удаленной работе, но поправка распространит ее и на рабочие места на территории предприятия.
Работать смогут даже 14-летние
Поправка позволит несовершеннолетним в возрасте 14 лет и старше выполнять легкую работу во время летних каникул без требования окончания начальной школы. Работать можно будет не более 35 часов в неделю, или семь часов в день. По словам министра, это поможет молодым людям заработать дополнительные деньги и получить опыт работы.
Министерство также хочет разрешить, например, выплачивать зарплату в валюте, отличной от чешской, что должно помочь, в частности, иностранным работникам. Помимо евро, будут введены и другие валюты. «Сегодня выплачивать вознаграждение в валюте, отличной от чешской, можно только в том случае, если работник имеет место работы за границей», — поясняет директор. Поправка будет распространяться и на сотрудников, которые работают в Чехии, но живут за границей или имеют там семью.
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