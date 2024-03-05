Стоматологам из стран, не входящих в ЕС, будет проще найти работу в Чехии
17 апреля 2024
13:00
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Поправка Сената, призванная облегчить привлечение стоматологов из стран, не входящих в ЕС, к оказанию медицинской помощи в Чешской Республике, была одобрена нижней палатой парламента в ускоренном порядке. В связи с нехваткой стоматологов в Чехии, поправка призвана разрешить стоматологам из третьих стран работать в Чехии под руководством другого стоматолога. Роман Шмуцлер, президент Чешской стоматологической палаты, уже выступил против намерений разработчиков и намерен оспорить поправку в суде, если она будет принята.
Поправка, которая теперь отправится на утверждение в Сенат, призвана помочь восполнить нехватку стоматологов в Чехии, не снижая, по словам разработчиков, требований закона к профессиональной компетенции стоматологов. Согласно закону, врачи из стран, не входящих в ЕС, например, из Украины, сейчас должны нострифицировать свои дипломы, сдавать экзамен по чешскому языку и экзамен на профессиональную пригодность. Из-за этого, по словам заместителя председателя Сената Йитки Сеитловой (KDU-ČSL), они предпочитают работать в Польше или Словакии, где нет таких требований.
Согласно поправке, стоматологи смогут работать под руководством стоматологов с опытом работы не менее пяти лет, имеющих договоры не менее чем с тремя страховыми компаниями, или на рабочих местах, аккредитованных для обучения. Таким клиникам уже разрешено нанимать иностранных врачей на шесть месяцев для получения профессионального опыта.
Поправку поддержали 98 из 111 присутствующих депутатов. Представители правящих партий и оппозиционного движения ANO проголосовали «за», а депутаты от SPD воздержались.
Ранее Шмуклер заявил в интервью ČTK, что не считает проверку медицинских дипломов достаточной, поскольку она носит лишь формальный характер. Он также выразил сомнение в том, что врач успеет проконтролировать своих коллег-иностранцев в операционной. «И более или менее языковой тест отпадет, то есть пациент не будет его понимать», — добавил он. По словам председателя палаты, поправка противоречит законодательству ЕС, и он намерен оспорить ее в чешских и европейских судах, если она будет принята.
Сенатор Ладислав Вацлавец (ANO) назвал подход Шмуклера к поправке высокомерным. Он отметил, что аналогичное решение было принято в Польше и Словакии несколько лет назад. По словам Вацлавца, в Чехии проживает около трехсот стоматологов из Украины, столкнувшихся с российской агрессией, которые вынуждены заниматься другими профессиями.
По словам сенатора, от 1,5 до 1,8 миллиона человек в Чехии не имеют стоматологов. Палата давно не согласна с этим, и, по ее данным за январь, около 600 000 человек лишены систематической стоматологической помощи. По данным палаты, более 82 процентов населения имеют стоматолога по страховке и посещают профилактические осмотры, а еще два процента ходят только по острым вопросам. Примерно десятая часть населения оплачивает стоматологическую помощь самостоятельно.
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