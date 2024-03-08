NÚKIB страдает от огромного оттока IT-сотрудников из-за зарплат
17 апреля 2024
16:30
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Еще один вклад в дискуссию о состоянии IT в чешском государственном управлении. Директор Национального управления по кибер- и информационной безопасности охарактеризовал ситуацию как критическую.
Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) сталкивается с высокой текучкой кадров. В настоящее время в управлении работает около 370 человек. В прошлом году оно набрало около 100 новых сотрудников, но в то же время 80 ушли. «Это критическая ситуация, которую нельзя игнорировать», — сказал Lupa директор кибер-офиса Лукаш Кинтр.
То, что происходит в учреждении, которое имеет влияние на значительную часть киберпространства Чехии и пишет новый важный закон о кибербезопасности, потенциально наделяющий NÚKIB большими полномочиями, напоминает ситуацию с IT-специалистами в органах государственной власти. Их, как правило, мало, они не всегда хорошо оплачиваются и не всегда достаточно квалифицированы, что приводит к некачественным закупкам, неэффективному управлению и так далее. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы иметь достаточное количество высокооплачиваемых специалистов.
Низкая финансовая оценка также является проблемой в киберсекторе, и, по словам Кинтра, она не единственная. «Люди проводят у нас два или три года, а затем переходят к этапу, когда заводят семью и решают вопросы с жильем. Вот тут-то финансы и играют важную роль», — рассказал Кинтр. Он добавил, что нельзя, чтобы организация была только инкубатором и генератором людей.
Пополнить свое резюме и уйти
NÚKIB следует шкале зарплат, предлагая 12-й или 13-й разряд. «Выпускники получают первый или второй разряд, где зарплата составляет около 30 000 крон. NÚKIB предлагает 53 000 на человека. Мы также занимаемся защитой секретной информации в информационных системах. Средний возраст там около 55 лет», — продолжает Кинтр.
Таким образом, в повседневной работе это выглядит так, что молодой сотрудник приходит в NÚKIB, получает «строчку в резюме», а затем уходит в частный сектор, где ему платят в разы больше. И дело не только в резюме: по словам Кинтра, сотрудник также унесет с собой уникальный опыт. Наименее приятная конкуренция наблюдается в технических профессиях, но проблемы с текучестью кадров есть и в других сферах.
«В технической сфере у нас все построено на опытных коллегах. Мы страдаем не от того, что не можем нанять людей, а от того, что не можем удержать их надолго. Мы можем инвестировать в нового коллегу год или два, а потом он уходит, не передав должным образом ноу-хау. Тогда мы ходим по кругу, и простого выхода нет», — рассказал глава NÚKIB.
Согласно последнему годовому отчету за 2022 год, бюджет киберагентства составил чуть менее 593 миллионов крон. Из них 267 миллионов ушло на зарплаты, а средняя зарплата составила 55 640 крон в месяц.
Кинтр подтвердил, что в связи с этим некоторые вещи в офисе выполняются людьми, не имеющими необходимого опыта, и в результате NÚKIB иногда критикуют за качество работы, особенно в техническом секторе.
«В определенных ситуациях могут возникать недоразумения или недопонимание, потому что эти люди находятся на начальном этапе работы. Я рад, что у нас все еще есть вышеупомянутые таланты, способные обучать новых коллег. Это касается не только технических специалистов, но и, например, юристов. Если бы эти люди решили оставить службу государству, у нас возникла бы большая проблема», — продолжает Кинтр.
Кинтр хотел бы, чтобы зарплатный бюджет увеличивался на десятки миллионов крон в год. «Я вижу, что если удовлетворить потребности одного субъекта, то другие закономерно отреагируют. Необходимо подойти к этому концептуально, а это нелегкий спор. Я не призываю повышать зарплату всем, кто работает в NÚKIB, хотя по-человечески мне бы очень хотелось это сделать. Мы должны понять, что давит на нас больше всего».
NÚKIB пытается внести изменения, например, в сотрудничестве с вице-премьером по цифровизации Иваном Бартошем. Над этой же проблемой работают все правительственные ведомства.
То, что происходит в учреждении, которое имеет влияние на значительную часть киберпространства Чехии и пишет новый важный закон о кибербезопасности, потенциально наделяющий NÚKIB большими полномочиями, напоминает ситуацию с IT-специалистами в органах государственной власти. Их, как правило, мало, они не всегда хорошо оплачиваются и не всегда достаточно квалифицированы, что приводит к некачественным закупкам, неэффективному управлению и так далее. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы иметь достаточное количество высокооплачиваемых специалистов.
Низкая финансовая оценка также является проблемой в киберсекторе, и, по словам Кинтра, она не единственная. «Люди проводят у нас два или три года, а затем переходят к этапу, когда заводят семью и решают вопросы с жильем. Вот тут-то финансы и играют важную роль», — рассказал Кинтр. Он добавил, что нельзя, чтобы организация была только инкубатором и генератором людей.
Пополнить свое резюме и уйти
NÚKIB следует шкале зарплат, предлагая 12-й или 13-й разряд. «Выпускники получают первый или второй разряд, где зарплата составляет около 30 000 крон. NÚKIB предлагает 53 000 на человека. Мы также занимаемся защитой секретной информации в информационных системах. Средний возраст там около 55 лет», — продолжает Кинтр.
Таким образом, в повседневной работе это выглядит так, что молодой сотрудник приходит в NÚKIB, получает «строчку в резюме», а затем уходит в частный сектор, где ему платят в разы больше. И дело не только в резюме: по словам Кинтра, сотрудник также унесет с собой уникальный опыт. Наименее приятная конкуренция наблюдается в технических профессиях, но проблемы с текучестью кадров есть и в других сферах.
«В технической сфере у нас все построено на опытных коллегах. Мы страдаем не от того, что не можем нанять людей, а от того, что не можем удержать их надолго. Мы можем инвестировать в нового коллегу год или два, а потом он уходит, не передав должным образом ноу-хау. Тогда мы ходим по кругу, и простого выхода нет», — рассказал глава NÚKIB.
Согласно последнему годовому отчету за 2022 год, бюджет киберагентства составил чуть менее 593 миллионов крон. Из них 267 миллионов ушло на зарплаты, а средняя зарплата составила 55 640 крон в месяц.
Кинтр подтвердил, что в связи с этим некоторые вещи в офисе выполняются людьми, не имеющими необходимого опыта, и в результате NÚKIB иногда критикуют за качество работы, особенно в техническом секторе.
«В определенных ситуациях могут возникать недоразумения или недопонимание, потому что эти люди находятся на начальном этапе работы. Я рад, что у нас все еще есть вышеупомянутые таланты, способные обучать новых коллег. Это касается не только технических специалистов, но и, например, юристов. Если бы эти люди решили оставить службу государству, у нас возникла бы большая проблема», — продолжает Кинтр.
Кинтр хотел бы, чтобы зарплатный бюджет увеличивался на десятки миллионов крон в год. «Я вижу, что если удовлетворить потребности одного субъекта, то другие закономерно отреагируют. Необходимо подойти к этому концептуально, а это нелегкий спор. Я не призываю повышать зарплату всем, кто работает в NÚKIB, хотя по-человечески мне бы очень хотелось это сделать. Мы должны понять, что давит на нас больше всего».
NÚKIB пытается внести изменения, например, в сотрудничестве с вице-премьером по цифровизации Иваном Бартошем. Над этой же проблемой работают все правительственные ведомства.
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