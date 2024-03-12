Неполная занятость полезна не только матерям с детьми, но и пенсионерам

Неполный рабочий день — это словосочетание сегодня часто звучит среди родителей маленьких детей. В Чехии они востребованы, но их по-прежнему не хватает. Пожилые люди также могут извлечь из этого пользу. Особенно те, кто еще хотел бы работать, но уже не имеет сил, здоровья или желания трудиться полный рабочий день.



Постепенный выход на пенсию — так называют это новое явление — становится тенденцией в США. Идея заключается в том, что работник не уходит в один момент на 100%, а постепенно сокращает свое рабочее время. По данным инвестиционной компании Principal на 2023 год, 61% американских компаний уже сталкивались с этим. В то же время опрос показывает, что более половины американских миллениалов (люди, родившиеся в 1981-1996 годах) и почти три четверти представителей поколения X (люди, родившиеся в 1965-1980 годах) предпочли бы постепенное сокращение рабочего времени.



«В этом есть преимущества для обеих сторон. Работник снизит уровень стресса и нагрузку, а компания не потеряет человека с десятилетиями опыта работы в отрасли», — рассказывает Fortune Алисия Гарсия из компании MasterControl, имеющей опыт работы с частичной занятостью для пожилых людей.



В Чехии описанная выше тенденция пока не так заметна, хотя число работающих пенсионеров растет. По сравнению с переписью 2011 года оно увеличилось более чем в два раза, и в 2021 году число пенсионеров составит 566 000 человек, или 10,7% от общего числа занятых. Учитывая демографическую кривую чешского населения, можно ожидать, что это число будет расти.



В ближайшем будущем на пенсию будут выходить люди самого разного возраста, что приведет к исчезновению с рынка труда большой группы квалифицированных работников. В то же время можно ожидать, что пенсионный возраст в Чешской Республике также сдвинется в связи с вышеупомянутой социально-демографической ситуацией и необходимой пенсионной реформой. Таким образом, неполный рабочий день может стать для компаний способом сохранить хотя бы часть профессиональной рабочей силы. А сотрудникам — достойный доход.



«Выход на пенсию — это очень индивидуальный вопрос, потому что в этом возрасте все находятся в разном психическом и физическом состоянии», — говорит Мартина Махова, директор по персоналу компании Pluxee (бывшая Sodexo Benefits). Она рассказывает, что некоторые коллеги поддерживают связь с компанией в основном через временную работу или на основе консультаций, если они являются экспертами в специализированных областях. «Конечно, я могу представить, что по взаимному согласию мы сократим часы работы, чтобы это устраивало обе стороны. Но большинство людей с удовольствием прекращают свою официальную трудовую деятельность и занимаются другими делами», — добавляет он.



Но он также отмечает, что в последние годы неполный рабочий день становится все более популярным среди людей всех возрастов. «Люди хотят проводить время с семьей, заниматься благотворительностью или имеют ограничения по здоровью, и мы всегда стараемся приспособиться к ним настолько, насколько это возможно для компании», — заключает он.



В общем, умные компании сохраняют пожилых людей, просто меняют их должностные обязанности.

Иржи Халбрштат, менеджер по подбору персонала и маркетингу компании ManpowerGroup, считает, что положение работников в Чехии перед и во время выхода на пенсию не столь радужно. «Очень немногие в этой стране могут выбрать работу по своему вкусу до того, как им исполнится 60 лет», — говорит он, добавляя, что до выхода на пенсию люди чаще всего держатся за свою должность зубами и молятся, чтобы не потерять работу.



Если пожилые люди и работают после выхода на пенсию, то, как правило, не по своей специальности. «Чаще всего речь идет не о сокращении рабочего дня, а о переходе на другую, как правило, неквалифицированную должность», — говорит Халбрштат.



Чешские пенсионеры пенсионного возраста могут работать неполный рабочий день не по своей специальности по двум причинам. В одних местах не хватает мест с частичной занятостью, а в других на пожилых людей влияет то, что в Чехии не принято заниматься самообразованием на протяжении всей жизни, поэтому они «пропускают» новости в своей области и перестают ими интересоваться по достижении пенсионного возраста. По данным Торговой палаты Чехии, которая ссылается на исследование Eurostat, до пандемии Covid 19 в стране получили образование лишь около 8,1% активного населения в возрасте от 25 до 64 лет.



Тем не менее, в скандинавских странах, например, до трети сотрудников учатся на протяжении всей жизни. «Опыт развитых стран Западной и Северной Европы показывает, что традиционным обучением практически в любой области на всю жизнь не обойтись. Если мы хотим быть передовой экономикой с добавленной стоимостью в производстве, нам не обойтись без обучения в течение всей жизни, что мы часто наблюдаем у работников сферы информационных технологий», — говорит Яна Гаврдова, вице-президент Торговой палаты.



По мнению Торговой палаты, компании будут очень нуждаться в опытных работниках до и во время выхода на пенсию. «Для подавляющего большинства компаний пожилые люди и люди предпенсионного возраста являются важной частью их рабочих команд. Пожилые сотрудники привносят в компании многолетний опыт работы, хорошие трудовые привычки и понимание, которые они могут передать другим коллегам», — резюмирует Гаврдова. Томаш Проуза, еще один вице-президент Торговой палаты, подтверждает, что компаниям стоит рассчитывать на пожилых людей в своих командах. «Как правило, умные компании сохраняют старших сотрудников, они просто меняют их должностные обязанности», — заключает он.