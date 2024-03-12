Минтруда Чехии: 300 000 рабочих мест исчезнут в течение восьми лет

«Сегодня на основании данных предприятий и зарубежного опыта мы совершенно точно определили, что 300 000 рабочих мест, как мы их знаем сегодня, исчезнут в ближайшие семь-восемь лет. Один миллион рабочих мест претерпит значительные изменения в характере своей деятельности, и это будет в первую очередь результатом цифровизации, когда эти должности потребуют от людей цифровых компетенций», — сказал Юречка во время визита в самый маленький регион Чехии.





В течение полутора лет его министерство хочет обучить до 130 000 человек, чтобы повысить их компетенцию в области цифровых технологий. Министерство труда и социальных дел и Бюро по трудоустройству хотят инвестировать в человеческий капитал и поддержать переподготовку и цифровое образование. На эти цели выделено пять миллиардов крон.





Обучением работников должны заниматься компании, неправительственные организации и, прежде всего, бюро по трудоустройству. Помочь в этом призван и так называемый образовательный интернет-магазин для переподготовки www.jsemvkurzu.cz.





18 500 человек, в основном женщины, уже проявили интерес к цифровым учебным курсам. Курсы прошли 13 379 человек.





Интерес к переподготовке проявляют и в Карловарском крае. По словам Павла Кучеры, директора бюро труда в Карловых Варах, количество людей, подающих заявления на их получение, удвоилось по сравнению с прошлым годом. По его словам, в регионе растет доля жителей с цифровой изоляцией, что затрудняет их попытки выйти на рынок труда.