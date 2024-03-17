В Чехии можно будет работать с 14 лет. Какими будут правила?
30 апреля 2024
11:30
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Помощь на кухне ресторана, административная работа, продажа мороженого или управление социальными сетями. Это лишь некоторые из работ, которые со следующего года смогут выполнять дети и подростки в Чехии в возрасте 14 лет и старше, не закончив обязательного школьного образования. В настоящее время это невозможно.
Министерство труда и социальных дел планирует изменить это в предстоящей поправке к Трудовому кодексу. Идея заключается не только в том, чтобы позволить молодым людям зарабатывать дополнительные деньги.
«Разрешение несовершеннолетним выполнять легкий труд во время основных каникул может положительно сказаться и на бизнес-среде, поскольку работодатели смогут частично покрыть дефицит рабочей силы летом, когда сотрудники массово уходят в отпуск. Это будет касаться не только 14-летних, но и 15-, 16- и 17-летних, которые не закончили обязательное школьное образование», — говорится в пояснительной записке Министерства труда.
Будут и определенные ограничения. В частности, эти молодые люди смогут подрабатывать только во время летних каникул, а не круглый год. И только с разрешения родителей, приемных родителей или других законных опекунов.
Ограничения касаются и продолжительности рабочего дня. «Для несовершеннолетних продолжительность рабочего дня составит не более 35 часов в неделю, — заявила Дана Ручкова, главный директор отдела законодательства Министерства труда, представляя поправки. — Это означает, что им не разрешат работать более семи часов в день».
Разумеется, сверхурочные и ночные работы будут запрещены. Первичный медицинский осмотр будет обязательным.
Строгие ограничения будут действовать и в отношении рода занятий. До сих пор исключение делалось только для художественной, культурной, рекламной или спортивной деятельности, которой могут заниматься несовершеннолетние в возрасте до 15 лет без прохождения обязательного школьного обучения.
Теперь это исключение будет распространено и на легкий труд, который в Законе об охране здоровья населения отнесен к первой категории. При этом он не должен оказывать негативного влияния на здоровье несовершеннолетних.
К таким легким работам можно отнести, например, работу в качестве вожатых и аниматоров в лагерях или работу в качестве помощников в гостиничном бизнесе, например, на кухне или там, где не продаются алкогольные напитки.
«Сюда также входят вспомогательные канцелярские работники (работа с корреспонденцией, назначение встреч, курьерская работа, то есть доставка писем и легких посылок), работники кинотеатров и продавцы билетов, администраторы социальных сетей, переводчики, репетиторы для частных занятий, уборщицы и домашняя прислуга, веб-мастера, графические и мультимедийные художники и так далее», — перечисляет министерство в своей пояснительной записке.
Несовершеннолетние в этом возрасте и без обязательного школьного образования не должны заниматься такими видами деятельности, как машинист, литейщик, модельщик, деревообработчик, ночной сторож, каменщик, плиточник или стекольщик.
Они также не смогут получать дополнительный доход, работая стеклорезом, переработчиком отходов, сортировщиком мусора, медсестрой, кузнецом, лесником, оператором станков по производству резиновых изделий, водолазом, швеей, швеей-вышивальщицей, паяльщиком, маляром и так далее.
Для некоторых родителей это долгожданное изменение. «У меня 13-летний сын. Поскольку мы живем вдвоем, я не могу давать ему много карманных денег. Он будет счастлив, если сможет зарабатывать, например, на мороженое с друзьями», — говорит Мари Юзова из Северной Чехии.
Она не уверена, что для таких молодых людей найдется достаточно рабочих мест и что предприниматели будут заинтересованы в них.
В настоящее время поправка проходит процедуру комментариев. Затем она должна быть одобрена правительством и законодателями и подписана президентом. Планируется, что закон начнет действовать с января следующего года.
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