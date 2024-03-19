Чехия готовит новинку: люди смогут сами определять, когда им приходить на работу
6 мая 2024
08:00
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Трудовой кодекс планируется дополнить новой функцией: работники смогут сами составлять график прихода на работу. По мнению экспертов, изменение поможет в основном контрактникам при составлении графика смен.
Для работников это звучит как сказка, для работодателей — как фильм ужасов: поправки к Трудовому кодексу предусматривают возможность для работников самостоятельно планировать свое рабочее время.
«Работник будет приходить на рабочее место в полном соответствии со своими потребностями», — рассказала на семинаре в Палате депутатов Дана Ручкова, старший директор отдела законодательства Министерства труда и социальных дел.
Работодатель должен быть согласен
Так называемое самоназначение является частью пакета изменений этого года, направленных на лучшее совмещение семейной и трудовой жизни, и включает в себя такие предложения, как двухлетняя гарантия сохранения прежней работы после возвращения из отпуска по уходу за ребенком или упрощение одновременного получения пособия по уходу за ребенком и возвращения на работу по соглашению.
Из формулировки поправки и пояснительной записки следует, что право на самостоятельное составление графика имеет необходимое условие: требуется согласие работодателя, подтвержденное письменным договором. Кроме того, договор может быть расторгнут в течение 15 дней.
«Это право не возникает автоматически. Если работодатель не захочет разрешить сотрудникам это делать, оно не возникнет. По природе вещей, в производственных компаниях, здравоохранении, образовании не существует такого понятия, как работник, планирующий собственное время», — отмечает Клара Готвальдова, юрист, специализирующийся на трудовом праве.
«Я не могу представить, для каких профессий это подойдет», — размышляет о практическом применении Радован Буркович, президент Ассоциации агентств по трудоустройству.
Михал Харасек, соучредитель Tymbe, приложения, ориентированного на временную работу, говорит, что из-за общей нехватки рабочих рук работа уже организуется с большим учетом возможностей человека.
В Министерстве труда и социальных дел на вопрос о том, кому больше всего помогут изменения, ответили, что Трудовой кодекс — это общий законодательный акт, и поэтому предложение не направлено на обеспечение гибкости для конкретной группы работников.
На практике помощь скорее окажут работодатели
На самом деле эксперты говорят о том, что «самоназначение» будет наиболее применимо при оказании услуг контрактным работником и, таким образом, фактически больше поможет работодателям.
Из пояснительной записки к закону следует, что это право будет предоставлено как контрактникам, так и работникам, состоящим в основных трудовых отношениях.
Важно напомнить, что прошлогодние поправки к Кодексу, вступившие в силу в октябре, добавили обязанность контрактных работников планировать свое рабочее время за три дня, но с возможностью договориться об ином.
Яна Стехликова, управляющий директор Flecto, платформы, занимающейся вопросами гибкого графика, говорит, что в настоящее время существует неопределенность в вопросе необходимости составления графика смен, даже с учетом того, что можно договориться о других условиях. «С точки зрения толкования юристы ужасно подстраиваются под то, что если вы договариваетесь о разнице, то какой период является самым коротким из возможных», — говорит она.
По мнению нескольких опрошенных экспертов, планирование рабочего времени самим работником вносит определенность в работу работодателей.
Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел, косвенно подтверждает эту логику. «Мы ожидаем, что именно контрактные работники в наибольшей степени воспользуются большей гибкостью», — говорит он.
Выбирайте смену, уведомляйте письменно
По мнению Яны Стехликовой из Flecto, эта новость может особенно помочь сетям быстрого питания, где используется система, при которой работники выбирают себе смену из списка.
«Теоретически, по закону это должно быть невозможно. Ведь решения должен принимать работодатель, а не работник», — говорит она.
С ней согласна и адвокат Клара Готвальдова. «Это типичный пример. Потому что там работает много студентов. И это как раз то, что нужно: они планируют свои смены в зависимости от того, как у них проходят занятия», — говорит она.
В то время как Клара Готвальдова считает это изменение и все поправки к Трудовому кодексу, которые готовятся в этом году, положительными, другой опрошенный юрист и специалист по Трудовому кодексу настроен критически.
Ева Острушка Клушова из юридической фирмы Forlex отмечает, что в закон включено требование, согласно которому работник, самостоятельно составляющий график рабочего времени, должен письменно уведомить об этом работодателя. «На практике перед началом каждой смены, если у работника нет заранее составленного плана, он должен написать работодателю, что приступает к работе, вот график», — говорит адвокат. Она отмечает, что на практике это обязательство не будет соблюдаться.
Поправка к Трудовому кодексу в настоящее время находится на стадии обсуждения и может еще измениться. Министерство труда ожидает, что изменения могут вступить в силу с января 2025 года.
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