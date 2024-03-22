Самыми привлекательными работодателями в Чехии являются Lego и Seznam
14 мая 2024
17:00
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Если бы чешские работники могли выбирать, они предпочли бы работать на производителя игрушек и строительных наборов Lego Production, на втором месте — интернет-компания Seznam.cz. Третье место в опросе заняла консалтинговая и аудиторская компания KPMG.
Таков результат опроса, на основании которого ежегодно вручается награда Randstad Award за лучшего работодателя в Чехии.
«Я ценю тот факт, что есть работодатели, которые дают людям работу, которые двигают дело вперед», — сказал на церемонии награждения министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). «Это не само собой разумеющееся. Я сам работал как индивидуальный предприниматель и как работодатель, и давать людям работу — нелегкая роль», — добавил он.
Компания Seznam, владеющая издательством Borgis, которое также управляет сервером Novinky.cz, стала самым востребованным работодателем в секторе информационных технологий и телекоммуникаций. Она также обогнала в списке компании IBM и Oracle.
Компания Lego Production заняла первое место среди производственных компаний, а KPMG — в секторе бизнес-услуг. В сфере розничной торговли люди больше всего хотели бы работать в Alza, в автомобильной промышленности — в Skoda Auto, а в секторе быстроразвивающихся потребительских товаров — в Coca-Cola. В банковской и страховой сфере лидирует Airbank, а среди энергетических и строительных компаний — CEZ.
Заработная плата и атмосфера на рабочем месте имеют решающее значение
Награда вручается рекрутинговым агентством Randstad Czech Republic. В ходе опроса, проведенного компанией Kantar, агентство спросило людей, чем они руководствуются при выборе работодателя.
Для 69% из них наиболее важными являются заработная плата и льготы, чуть меньше смотрят на финансовое состояние компании. Приятную рабочую атмосферу ценят 63% респондентов, а гарантии занятости — 60%. Баланс между работой и личной жизнью находится на пятом месте.
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