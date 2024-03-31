Число несовершеннолетних в центрах занятости Чехии выросло на треть

Рост составил 3 400 человек, или более трети. «Большинство несовершеннолетних заявителей имеют только начальное образование. Те, кто имеет высшее образование, составляют лишь около половины процента от общего числа безработных несовершеннолетних», — сказал Právo Мартин Бушо, пресс-секретарь Чешского бюро труда. - Это логично, так как высшее образование обычно заканчивается по достижении совершеннолетия».





Из данных бюро трудно понять, сколько подростков обращаются в бюро труда после того, как не окончили среднюю школу. Но по неофициальным оценкам экспертов рынка труда, за последние три года их было от 1 500 до 2 500 в год, большинство из них — в прошлом году.





Для сравнения: в этом году 6 000 девятиклассников не прошли первый тур приема и теперь имеют право на второй тур, который будет проходить так же, как и первый, только без государственных экзаменов.





Конечно, молодые люди из начальных школ не всегда остаются без работы сразу после окончания школы. Очень часто они пользуются последними каникулами, когда им еще полагаются льготы иждивенцев. Поэтому государство оплачивает их медицинскую страховку.





«Выпускник начальной школы считается ребенком-иждивенцем, и государство автоматически оплачивает за него медицинскую страховку в период сразу после школьных каникул до 31 августа», — говорит пресс-секретарь Виктория Пливова.





Конечно, есть исключения, в частности, когда ученик выполняет работу в течение целого месяца, что дает право на участие в страховании.





«В июле и августе число подростков, состоящих на учете по безработице, снижается. Это происходит потому, что некоторые из них достигают восемнадцатилетнего возраста, выбывают из группы или находят работу. Затем в сентябре происходит единовременный рост», — объясняет Бушо.





Таким образом, проблемы для детей и их родителей начинаются по окончании каникул, когда возникает обязанность оплачивать медицинскую страховку. Это не маленькая сумма. Например, в этом году страховой взнос для людей без налогооблагаемого дохода составляет 2 552 чешские кроны. Она регулярно увеличивается при повышении минимальной заработной платы.





Итак, если молодые люди отправляются в центр занятости после окончания начальной школы, им понадобится удостоверение личности и документ, подтверждающий окончание обязательного школьного образования. Например, табель успеваемости за последний год обучения в начальной школе. «Если они приходят после неполного обучения в средней школе, то нужно подтверждение об окончании школы», — отметил Бушо.