Жители Чехии смогут получать зарплату в евро

«Мы пришли к этому изменению на основании неоднократных запросов из практики, и, безусловно, интерес к такой возможности среди компаний есть. В конце концов, ряд предприятий уже в значительной степени осуществляют некоторые свои операции в евро», — сказал пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Якуб Аугуста.





По его словам, выплачивать зарплату в иностранной валюте можно будет только на основании соглашения между работником и работодателем. «Ни одна из сторон не может быть принуждена к таким выплатам», — добавил пресс-секретарь.





Это часть более широких мер в ответ на все более тесную интеграцию чешских предприятий в еврозону





Аугуста назвала это предложение компромиссным вариантом, с которым согласился и Чешский национальный банк. Изначально министры и представители компаний выступали за то, чтобы возможность выплаты зарплаты в евро распространялась на все компании и работников. «Однако мы понимаем, что степень ослабления действующего регулирования должна быть тщательно продумана, чтобы минимизировать негативное влияние на эффективность денежно-кредитной политики ЧНБ», — сказала Ленка Янакова из Торговой палаты.





Таким образом, режим оплаты в иностранной валюте смогут применять только те работники, которые в первую очередь используют ее для покрытия жизненных потребностей себя и своей семьи. «То есть те, кто работает на чешских работодателей с местом работы в Чехии, но тесно связан с другими аспектами своей жизни за границей, где он оплачивает свои собственные, домашние или семейные жизненные потребности, и поэтому может быть заинтересован в получении зарплаты в иностранной валюте», — резюмировала Янакова.





Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) ранее говорил, что у него самого «более высокие амбиции», когда речь идет о зарплатах в евро, но он сказал, что предложение основано на решении коалиции и в свете данных ЧНБ и других фактов.





Нововведение может привлечь тысячи людей. «Это может быть, например, сотрудник чешской компании, у которого в трудовом договоре указано место работы за границей, чех, работающий в Чехии, но обучающийся за границей, лицо с чешским гражданством, имеющее в качестве супруга иностранца, постоянно проживающего за пределами Чехии, или лицо, имеющее алиментные обязательства по отношению к ребенку в другой стране, но которому не поручена опека или алименты в другой стране», — сказал Мирослав Диро, пресс-секретарь Торговой палаты.





Поправка, которая, помимо расширения возможностей оплаты в иностранной валюте, должна привести к более гибкому рынку труда, уже получила множество комментариев. Однако, как сообщил источник в Министерстве промышленности и торговли, глава ведомства Йозеф Сикела хотел бы обсудить вопрос о распространении действия поправки на всех работников.





Янакова из Торговой палаты говорит, что предлагаемое изменение в основном направлено на снижение транзакционных издержек, связанных с конвертацией заработной платы в необходимую валюту. «Эта мера позволит хотя бы частично сократить административные расходы для компаний, работающих за рубежом, и является частью более широких шагов, направленных на все более тесную интеграцию чешских предприятий в еврозону», — сказал Богуслав Чижек, главный экономист Конфедерации промышленности и транспорта.





По словам представителя министерства промышленности Марека Вошалика, более широкая возможность выплаты зарплаты в евро призвана помочь компаниям удержать качественных сотрудников, сократить расходы и упростить бухгалтерский учет.





В иностранной валюте должна выплачиваться только «чистая зарплата», в основном в евро, но теоретически и в долларах, после уплаты подоходного налога и взносов на социальное и медицинское страхование или исполнительных отчислений в кронах. Конвертация между валютами будет регулироваться курсами валюты ЧНБ.





Правительство пока не планирует вводить евро





Правительство Петра Фиалы (ODS) уже разрешило компаниям вести счета в единой европейской валюте с этого года. Однако, по мнению большинства министров, оно не намерено предпринимать никаких конкретных шагов по введению евро или назначать дату его принятия.





Конфедерация промышленности и транспорта давно выступает за введение единой европейской валюты, утверждая, что это повысит конкурентоспособность чешских компаний и сделает условия более привлекательными для международных инвестиций.





«Мы приветствуем возможность вести свои счета в евро. Однако компании не будут активно пользоваться этой возможностью до тех пор, пока не смогут платить налоги и рассчитываться с сотрудниками в евро. Многие компании также ждут, как будет работать весь процесс и как к нему отнесутся налоговые органы», — добавляет эксперт.