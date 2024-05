Самые высокие зарплаты в Чехии получают те, кому за сорок. Почему?

Это следует из структуры зарплат, опубликованной Чешским статистическим управлением. Согласно ей, в прошлом году самый высокий среднемесячный валовой доход был у людей в возрасте от 40 до 44 лет — 48 994 чешских крон.





За ними следуют люди в возрасте от 35 до 39 лет с 48 573 чешскими кронами. После этого средний доход снижается — до 44 384 крон для тех, кому еще не исполнилось 60-ти лет.





После этого доходы снова немного повышаются, что связано с тем, что люди, занимающие более высокие должности, в основном продолжают работать, в то время как люди, занимающие более ответственные профессии, чаще всего выходят на пенсию раньше.



Průměrné příjmy podle věku (v Kč) | Celkem | Muži | Ženy

do 19 let | 29 576 | 30 732 | 27 752

od 20 do 24 let | 34 330 | 35 623 | 32 527

od 25 do 29 let | 41 520 | 43 096 | 39 338

od 30 do 34 let | 46 944 | 49 861 | 42 039

od 35 do 39 let | 48 573 | 53 251 | 41 854

od 40 do 44 let | 48 994 | 54 741 | 42 604

od 45 do 49 let | 47 767 | 53 728 | 41 887

od 50 do 54 let | 46 303 | 51 812 | 40 981

od 55 do 59 let | 44 384 | 48 372 | 40 589

od 60 do 64 let | 44 578 | 46 577 | 42 186

od 65 a více let | 45 892 | 47 481 | 43 368

Celkem | 45 927 | 50 010 | 41 139

Zdroj: Český statistický úřad





Экономисты и эксперты по персоналу объясняют превосходство в доходах тех, кому за тридцать и сорок, несколькими факторами.





«Это середина карьеры, когда большинство людей достигают самых высоких позиций, потому что у них за плечами достаточно опыта и они могут договориться о хороших условиях», — говорит Мартин Янски, генеральный директор кадровой компании Randstad Czech Republic.





«Позже, возможно, они предпочитают более спокойные, менее открытые должности, поэтому не так сильно настаивают на условиях оплаты труда».





50-летние также боятся просить больше денег из-за проблем с работой. Еще одна причина, по мнению Янски, может заключаться в том, что в этом возрасте сформировалось относительно сильное поколение, а значит, и относительно большое количество людей с высокими доходами.





«Это период жизни, когда у вас достаточно опыта, но в то же время у вас большие перспективы. Например, у людей в двадцать лет обычно еще нет достаточного опыта, а у людей в пятьдесят он уже есть, но они не видят перед собой такой большой перспективы», — говорит Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.





Влияние материнства





Данные статистического управления говорят и о другом. Например, неблагополучие женщин, которые в среднем имеют на девять тысяч меньше дохода, чем мужчины. Самые высокие заработки у них в период с 30 до 34 лет — 42 039 крон, а затем с 40 до 44 лет — 42 604 кроны.





В промежутке между этими двумя периодами их заработки падают. После 65 лет их средний заработок несколько выше, чем в тридцать или сорок лет, но он искажается тем, что работают в основном только люди с более высоким уровнем дохода, остальные выходят на пенсию.





Мартин Янски, управляющий директор рекрутинговой компании Randstad ČR считает, что причина временного сокращения дохода женщин после 34 лет и в целом более низких зарплат заключается в том, что они чаще остаются дома с детьми, чем их коллеги-мужчины.





«Когда женщины возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, работодатели часто заставляют их занять должность, которая не соответствует той, которую они оставили до рождения ребенка. Значительная часть женщин устраивается на работу с более низкой квалификацией или с той же квалификацией, но с худшими условиями», — говорит он.





Таким образом, женщины делают шаг назад в своей карьере, считает он.





«Их доход включает в себя декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Но в целом они занимают худшее положение на рынке труда. Когда они идут на собеседование в возрасте 27 лет, автоматически предполагается, что они уйдут в декретный отпуск», — добавляет Градил.





По его словам, еще одна причина более низких доходов женщин заключается в том, что у них другая структура занятости. Они чаще всего занимают более низкие должности. «Конечно, определенную роль могут играть и гендерные предпочтения, когда мужчины ценятся выше, потому что они мужчины», — добавил Градил.