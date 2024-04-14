Чешские зарплаты — это позор. Они должны быть на четверть выше, считает эксперт
27 мая 2024
12:00
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После волны инфляции, в результате которой реальная заработная плата сильно упала, люди требуют от компаний более быстрого роста зарплат. Но, как правило, это делают только корпорации. Заработная плата в стране примерно на четверть ниже, чем должна быть, говорит Ярослава Резлерова из компании ManpowerGroup.
Это два разных мира. Недавний выпускник университета приходит в качестве кандидата на должность офис-менеджера в среднюю компанию и просит 100 000 крон брутто. Но ему предлагают 70 000. Представления компаний о зарплате и требования кандидатов в последнее время совсем не совпадают, говорит Ярослава Резлерова. Люди знают, что существует общая нехватка рабочей силы, но компании, хотя и испытывают давление от нехватки доступной рабочей силы, до последней минуты отказываются тратить больше денег на зарплаты.
«Это очень парадоксальная ситуация, когда представления кандидатов, возможно, на 20-30% выше, чем то, что компании предлагают в качестве зарплаты за эти позиции. Обычно это происходит из-за того, что кто-то знает, что его друг в компании XY получал такие деньги, и думает, что это должно быть стандартом для всех тех же позиций в других компаниях», — говорит она.
По словам Резлеровой, наибольшая разница между требованиями к зарплате и предложением компаний наблюдается на должностях в сфере информационных технологий и техники. «В наших опросах 66% компаний говорят нам, что не могут заполнить вакансии, и это оказывает сильное давление на заработную плату. Сегодня кандидат — король на рынке, и он может требовать определенную зарплату. И если компания не дает ему этого, он просто уходит в другое место», — говорит Резлерова, добавляя, что это, конечно, не относится ко всем регионам, а к крупным городам и промышленным районам.
Новичок получает больше
Компаниям приходится ужимать зарплаты, особенно для новичков, что вызывает напряженность. Достаточно много компаний знают, что им приходится платить новым сотрудникам больше, чем уже работающим на аналогичных должностях. Это создает проблемы во многих компаниях, когда опытный работник случайно узнает, сколько предложили новичку. Ситуация может улучшиться, когда вступит в силу новая европейская директива, которой все боятся, о равной оплате труда мужчин и женщин. Компании должны будут публиковать свои категории зарплат для определенных должностей. Тогда «игра в прятки» исчезнет. Новые сотрудники по крайней мере будут иметь представление о том, какую зарплату просить, но компаниям снова придется разбираться с жалобами действующих работников. «Я думаю, это может помочь», — говорит Резлерова.
Хотя зарплаты росли в течение последних нескольких лет, в основном на 6-7%, из-за высокой инфляции работники не ощущали их роста в реальном выражении. В этом году после инфляционного торнадо даже реальные зарплаты наконец-то вырастут, но ненамного.
«Они немного вырастут. В среднем в Manpower мы видим от 8 до 10% роста зарплат, но мы также видим много компаний, которые не могут себе этого позволить, экономически это для них не выгодно, или им придется стать очень эффективными, инвестировать в технологии», — делится опытом руководитель ManpowerGroup.
Заработная плата позорно низкая
В целом Резлерова считает зарплаты в Чехии низкими. «Уровень зарплат в Чехии не является значительно высоким. Мы на 20-25% отстаем от некоего разумного среднего уровня зарплат, который у нас должен быть. Но в настоящее время экономика не располагает возможностями для большего роста. На многих должностях, во многих профессиях людям недоплачивают. В промышленном производстве, например, зарплата настолько низкая, что не соизмерима со стоимостью жизни. Это позорно», — сказал Резлер.
По словам Резлеровой, до повышения зарплат еще далеко. «Конец дешевой рабочей силе наступит в тот момент, когда экономика здесь претерпит значительные изменения, что начинает происходить, когда компании, которые давно должны были обанкротиться и закрыться, перестают субсидироваться, а люди получают возможность уехать куда-нибудь на лучшую работу с более высоким заработком».
Молодым людям не нужны деньги
В настоящее время на рынок труда массово выходит поколение молодых людей, так называемое поколение Z. У этого поколения иные приоритеты, чем у предыдущего. «Им не нужны деньги, им даже не нужны какие-то престижные должности, которые выглядят хорошо, их больше интересует содержание работы, будут ли они продолжать образование, переедут ли они куда-то, будут ли у них гибкие варианты на работе, чтобы они могли получать хорошую зарплату и наслаждаться досугом, которым они хотят распоряжаться. Работодателям довольно сложно с этим смириться», — говорит Ярослава Резлерова.
Чешская Республика уже давно является одной из стран с самым низким уровнем безработицы в ЕС, который в апреле составил 3,7%. В центрах занятости зарегистрировано более 280 000 соискателей работы при 268 000 вакансий. Некоторые экономисты характеризуют местный рынок труда как стагнирующий или замороженный. Ожидается, что новые правила, предусмотренные поправками к Трудовому кодексу, оживят его. Например, будет продлен испытательный срок и сокращен период уведомления об увольнении.
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