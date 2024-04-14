Самая распространенная причина смены работодателя в Чехии — рост стоимости жизни
28 мая 2024
09:30
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Самой распространенной причиной, по которой чехи меняют работодателя, является рост стоимости жизни. Это следует из опроса, проведенного рекрутинговой компанией Randstad среди почти 5 000 респондентов. Исследование также показало, что женщины менее удовлетворены своим материальным положением. Привлекательная зарплата и льготы остаются самым важным фактором при выборе работодателя, но баланс между работой и личной жизнью приобретает все большее значение.
«Уже несколько лет зарплата и льготы являются для чешских работников самым важным фактором при выборе работодателя. Поэтому компаниям следует уделять больше внимания конкурентоспособным пакетам вознаграждений, иначе они рискуют потерять талантливых сотрудников», — сказал Мартин Янский, генеральный директор Randstad ČR.
Неудовлетворенность вознаграждением становится наиболее частой причиной смены работодателя. «Самой распространенной причиной смены компании является слишком низкое вознаграждение из-за растущей стоимости жизни. Эту причину называют почти половина работников, особенно женщины», — говорит Янский.
Другими ключевыми аспектами при выборе работодателя, согласно опросу, являются финансовое состояние компании — 64%, приятная рабочая атмосфера — 63%, гарантия занятости — 60% и баланс между работой и личной жизнью — 51%, причем этот фактор имеет тенденцию к росту.
Чехи как никогда готовы переехать ради работы. «В прошлом году на первом месте стояло удобное местоположение, а в этом году почти половина респондентов готовы сменить место жительства ради работы, особенно если работодатель предоставит им жилье или финансовую субсидию на переезд», — отметил Янский.
Значение home office также растет: почти треть чехов работает из дома. Удаленная работа и гибкие условия труда уже стали стандартом во многих отраслях.
Согласно результатам другого исследования, опубликованного Randstad в середине мая, четверть работников в Чехии планируют сменить работодателя в ближайшие шесть месяцев. Наиболее распространенная причина — низкий уровень оплаты труда в связи с ростом стоимости жизни. За последние два года цены выросли более чем на четверть, а реальные доходы упали на десятую часть.
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