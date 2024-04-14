Самая распространенная причина смены работодателя в Чехии — рост стоимости жизни

«Уже несколько лет зарплата и льготы являются для чешских работников самым важным фактором при выборе работодателя. Поэтому компаниям следует уделять больше внимания конкурентоспособным пакетам вознаграждений, иначе они рискуют потерять талантливых сотрудников», — сказал Мартин Янский, генеральный директор Randstad ČR.





Неудовлетворенность вознаграждением становится наиболее частой причиной смены работодателя. «Самой распространенной причиной смены компании является слишком низкое вознаграждение из-за растущей стоимости жизни. Эту причину называют почти половина работников, особенно женщины», — говорит Янский.





Другими ключевыми аспектами при выборе работодателя, согласно опросу, являются финансовое состояние компании — 64%, приятная рабочая атмосфера — 63%, гарантия занятости — 60% и баланс между работой и личной жизнью — 51%, причем этот фактор имеет тенденцию к росту.





Чехи как никогда готовы переехать ради работы. «В прошлом году на первом месте стояло удобное местоположение, а в этом году почти половина респондентов готовы сменить место жительства ради работы, особенно если работодатель предоставит им жилье или финансовую субсидию на переезд», — отметил Янский.





Значение home office также растет: почти треть чехов работает из дома. Удаленная работа и гибкие условия труда уже стали стандартом во многих отраслях.





Согласно результатам другого исследования, опубликованного Randstad в середине мая, четверть работников в Чехии планируют сменить работодателя в ближайшие шесть месяцев. Наиболее распространенная причина — низкий уровень оплаты труда в связи с ростом стоимости жизни. За последние два года цены выросли более чем на четверть, а реальные доходы упали на десятую часть.