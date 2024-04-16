Чехи проводят на работе больше времени, чем немцы. Как и вся восточная часть ЕС

В 2023 году средняя продолжительность рабочей недели в Европейском союзе составит 36,1 часа. Средние фактические рабочие часы в неделю в разных странах-членах ЕС, конечно, отличаются. Самая длинная рабочая неделя была в Греции (39,8 часа), Румынии (39,5), Польше (39,3) и Болгарии (39,0).



Самая короткая рабочая неделя, напротив, в Нидерландах (32,2 часа), за ними следуют Австрия (33,6) и Германия (34,0). Таковы данные исследования Евростата под названием «Сколько часов в неделю работают европейцы?».



«С менее чем 40 часами Чешская Республика явно находится в восточной части Европы, так как у нее восьмая по продолжительности рабочая неделя», — комментирует Петр Дуфек, главный экономист банка «Кредитас». «Разница с теми, кто впереди Чехии, на самом деле лишь символическая. Одна хорошая новость — за последние десять лет рабочая неделя чехов сократилась на 1,2 часа», — добавляет он.



Однако общей чертой для всех стран ЕС является значительно большее количество часов, отработанных в сельском хозяйстве.



Действительно, самыми продолжительными видами экономической деятельности были сельское, лесное и рыбное хозяйство (41,5 фактических часов), добыча полезных ископаемых и разработка карьеров (39,1) и строительство (38,9), а самые короткие рабочие недели были зафиксированы в деятельности домашних хозяйств в качестве работодателей (26,7 часов), образовании (31,9) и искусстве, развлечениях и отдыхе (33,0).



«На результаты, конечно, влияет не только экономический уровень страны, но и использование неполной занятости, которая в нашей стране скорее редкость, чем распространенная практика. Можно спорить о том, как используется рабочее время, но это может быть справедливо для любой страны», — говорит Дюфек.



«Суть в том, что, хотя на Востоке мы проводим больше времени на работе, в экономическом плане Восток все еще отстает от Запада. Здесь играет роль не только структура экономики, ориентация на низкую или высокую добавленную стоимость, но и то, как на самом деле рассчитывается производительность труда — особенно в сфере услуг». По словам экономиста, на результаты также влияют культурные различия между странами. В качестве примера можно привести общепринятую практику закрытия магазинов по праздникам или воскресеньям и т.д.



В большинстве стран ЕС в 2023 году работники, занятые на собственном счете, работали больше часов в неделю, чем служащие, за некоторыми исключениями, включая Кипр и Эстонию, где служащие в среднем работали больше, чем работники, занятые на собственном счете.



