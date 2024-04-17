Средняя зарплата работников «на бригаде» растет, но все еще меньше, чем на полной занятости
3 июня 2024
18:00
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Средняя почасовая зарплата временно нанятых работников в Чехии медленно увеличивается, но темпы роста отстают от зарплат штатных сотрудников. Этой весной временные работники получали в среднем 153 кроны за час работы, что на 4% больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата штатных работников в прошлом году выросла на 7,5%. Однако реальная стоимость заработка временных рабочих и штатных сотрудников упала из-за высокой инфляции. Статистические данные о зарплатах временных работников были предоставлены порталом Fajn-brigady.cz, который является посредником в предложениях временной работы от компаний, кадровых агентств и частных лиц.
Зарплаты временных работников в разных частях страны отличаются. Больше всего зарабатывают временные работники в Праге, где сейчас получают в среднем 164 кроны в час. С другой стороны, в Злинском крае самое низкое материальное вознаграждение — 135 крон. В Оломоуцком крае средний почасовой заработок временных работников в 2023 году составил 139 крон и был на 6% выше в годовом исчислении, чем в 2022 году, когда он составлял 131 крону. Этой весной он был на 4% выше по сравнению с прошлым годом и составлял 144 кроны.
Финансовое вознаграждение временного работника зависит в основном от выбранной профессии. «Самое низкое вознаграждение, как правило, получают уборщицы или охранники, а также должности, где не требуется предыдущий опыт и нет особых требований. Профессиональные должности, требующие опыта или специальных навыков, обычно ценятся высоко. Это, например, преподаватели иностранных языков или специфические должности ручного труда», — рассказала Мартина Рышкова с портала Fajn-brigady.cz.
Например, в Оломоуцком крае компании в основном ищут уборщиков, охранников, официантов и официанток. «Как правило, это летние вакансии, длящиеся с первых солнечных дней до начала осени. Работа в киосках с мороженым, различные должности в бассейнах и летних лагерях для детей — тоже частая работа на каникулах», — говорит Рышкова.
Группа Pivovary CZ планирует набрать этим летом от 50 до 60 временных работников для пивоваренных заводов в Литовеле, Пржерове и Ганушовице. «Большинство людей будут заняты в сфере логистики и производства, где летний сезон наиболее загружен. Кроме того, мы также ищем временных работников для разовых презентаций и мероприятий, число которых во время самых крупных событий может доходить до сотни», — рассказала ČTK Павла Пиштякова, менеджер по персоналу Pivovary CZ Group.
Рышкова отметила, что за последние три месяца на портале Fajn-brigady.cz было зарегистрировано на десятую часть меньше предложений о работе по сравнению с прошлым годом, но интерес соискателей остался прежним. «Однако летний сезон только начинается, так что это не означает, что в июле и августе будет нехватка временных рабочих мест», — добавила она.
Финансовое вознаграждение временного работника зависит в основном от выбранной профессии. «Самое низкое вознаграждение, как правило, получают уборщицы или охранники, а также должности, где не требуется предыдущий опыт и нет особых требований. Профессиональные должности, требующие опыта или специальных навыков, обычно ценятся высоко. Это, например, преподаватели иностранных языков или специфические должности ручного труда», — рассказала Мартина Рышкова с портала Fajn-brigady.cz.
Например, в Оломоуцком крае компании в основном ищут уборщиков, охранников, официантов и официанток. «Как правило, это летние вакансии, длящиеся с первых солнечных дней до начала осени. Работа в киосках с мороженым, различные должности в бассейнах и летних лагерях для детей — тоже частая работа на каникулах», — говорит Рышкова.
Группа Pivovary CZ планирует набрать этим летом от 50 до 60 временных работников для пивоваренных заводов в Литовеле, Пржерове и Ганушовице. «Большинство людей будут заняты в сфере логистики и производства, где летний сезон наиболее загружен. Кроме того, мы также ищем временных работников для разовых презентаций и мероприятий, число которых во время самых крупных событий может доходить до сотни», — рассказала ČTK Павла Пиштякова, менеджер по персоналу Pivovary CZ Group.
Рышкова отметила, что за последние три месяца на портале Fajn-brigady.cz было зарегистрировано на десятую часть меньше предложений о работе по сравнению с прошлым годом, но интерес соискателей остался прежним. «Однако летний сезон только начинается, так что это не означает, что в июле и августе будет нехватка временных рабочих мест», — добавила она.
Средняя почасовая оплата труда временных работников за последние три месяца в чешских кронах:
- Прага — 164
- Среднечешский край — 153
- Южночешский край — 146
- Пльзеньский край — 151
- Карловарский край —158
- Устецкий край — 149
- Либерецкий край — 147
- Краловеградецкий край — 150
- Пардубицкий край — 141
- Высочина — 145
- Южноморавский край — 150
- Оломоуцкий край — 144
- Моравско-Силезский край —142
- Злинский край — 135
- Чешская Республика в среднем — 153
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