Средняя зарплата работников «на бригаде» растет, но все еще меньше, чем на полной занятости

Зарплаты временных работников в разных частях страны отличаются. Больше всего зарабатывают временные работники в Праге, где сейчас получают в среднем 164 кроны в час. С другой стороны, в Злинском крае самое низкое материальное вознаграждение — 135 крон. В Оломоуцком крае средний почасовой заработок временных работников в 2023 году составил 139 крон и был на 6% выше в годовом исчислении, чем в 2022 году, когда он составлял 131 крону. Этой весной он был на 4% выше по сравнению с прошлым годом и составлял 144 кроны.



Финансовое вознаграждение временного работника зависит в основном от выбранной профессии. «Самое низкое вознаграждение, как правило, получают уборщицы или охранники, а также должности, где не требуется предыдущий опыт и нет особых требований. Профессиональные должности, требующие опыта или специальных навыков, обычно ценятся высоко. Это, например, преподаватели иностранных языков или специфические должности ручного труда», — рассказала Мартина Рышкова с портала Fajn-brigady.cz.



Например, в Оломоуцком крае компании в основном ищут уборщиков, охранников, официантов и официанток. «Как правило, это летние вакансии, длящиеся с первых солнечных дней до начала осени. Работа в киосках с мороженым, различные должности в бассейнах и летних лагерях для детей — тоже частая работа на каникулах», — говорит Рышкова.



Группа Pivovary CZ планирует набрать этим летом от 50 до 60 временных работников для пивоваренных заводов в Литовеле, Пржерове и Ганушовице. «Большинство людей будут заняты в сфере логистики и производства, где летний сезон наиболее загружен. Кроме того, мы также ищем временных работников для разовых презентаций и мероприятий, число которых во время самых крупных событий может доходить до сотни», — рассказала ČTK Павла Пиштякова, менеджер по персоналу Pivovary CZ Group.



Рышкова отметила, что за последние три месяца на портале Fajn-brigady.cz было зарегистрировано на десятую часть меньше предложений о работе по сравнению с прошлым годом, но интерес соискателей остался прежним. «Однако летний сезон только начинается, так что это не означает, что в июле и августе будет нехватка временных рабочих мест», — добавила она.





Средняя почасовая оплата труда временных работников за последние три месяца в чешских кронах:



Прага — 164

Среднечешский край — 153

Южночешский край — 146

Пльзеньский край — 151

Карловарский край —158

Устецкий край — 149

Либерецкий край — 147

Краловеградецкий край — 150

Пардубицкий край — 141

Высочина — 145

Южноморавский край — 150

Оломоуцкий край — 144

Моравско-Силезский край —142

Злинский край — 135

Чешская Республика в среднем — 153