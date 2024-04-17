Иностранцам из этих девяти стран не понадобится разрешение на работу в Чехии
5 июня 2024
19:30
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По словам представителей министерства труда, возглавляемого Марианом Юрецкой (KDU-ČSL), целью является трудоустройство высококвалифицированных работников.
Австралийцы, японцы, израильтяне и американцы с июля получат свободный доступ на чешский рынок труда. Для работы им не понадобятся разрешения или рабочие карты. Это предусмотрено постановлением, одобренным правительством в среду.
В общей сложности под действие закона попадают граждане девяти стран. Помимо вышеперечисленных государств, смягчение правил распространяется на граждан Южной Кореи, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Сингапура.
Эта мера призвана облегчить жизнь, особенно экспертам и менеджерам. Кабинет министров может скорректировать список этих работников в соответствии с текущим состоянием рынка труда после консультаций с работодателями и профсоюзами.
«При выборе стран учитывался, в частности, тот факт, что приоритетом Чехии является поддержка найма и трудоустройства высококвалифицированных работников, а с точки зрения безопасности выбранные страны — это страны с минимальной степенью риска», — заявили в министерстве труда.
Работодатели жаловались на задержки
Жителям стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, для работы в Чехии сейчас нужны разрешения или рабочие карты. Некоторые работодатели и инвесторы указывали на длительную процедуру, которая усложняет ситуацию при привлечении специалистов.
В конце первого квартала центры занятости зарегистрировали 9 821 работника из девяти стран, включенных в список. Более 80% из них работали на высококвалифицированных должностях, сообщили в министерстве.
Выходцы из девяти выбранных стран составляют чуть более одного процента иностранных работников в Чехии, число которых на конец марта составило 817 940 человек. Из всех перечисленных стран в Чехии работает больше всего британцев — 4434 человека. В самом конце
В общей сложности под действие закона попадают граждане девяти стран. Помимо вышеперечисленных государств, смягчение правил распространяется на граждан Южной Кореи, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Сингапура.
Эта мера призвана облегчить жизнь, особенно экспертам и менеджерам. Кабинет министров может скорректировать список этих работников в соответствии с текущим состоянием рынка труда после консультаций с работодателями и профсоюзами.
«При выборе стран учитывался, в частности, тот факт, что приоритетом Чехии является поддержка найма и трудоустройства высококвалифицированных работников, а с точки зрения безопасности выбранные страны — это страны с минимальной степенью риска», — заявили в министерстве труда.
Работодатели жаловались на задержки
Жителям стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, для работы в Чехии сейчас нужны разрешения или рабочие карты. Некоторые работодатели и инвесторы указывали на длительную процедуру, которая усложняет ситуацию при привлечении специалистов.
В конце первого квартала центры занятости зарегистрировали 9 821 работника из девяти стран, включенных в список. Более 80% из них работали на высококвалифицированных должностях, сообщили в министерстве.
Выходцы из девяти выбранных стран составляют чуть более одного процента иностранных работников в Чехии, число которых на конец марта составило 817 940 человек. Из всех перечисленных стран в Чехии работает больше всего британцев — 4434 человека. В самом конце
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