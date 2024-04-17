Комментарий: Я скорее соглашусь на снижение зарплаты, чем на увольнение. Почему в Чехии «странный» рынок труда?
10 июня 2024
09:30
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Это загадка. Несмотря на слабую экономику, в Чехии низкий уровень безработицы. Компании ищут людей, но они не хотят больше денег. Видимо, чехи предпочитают стабильность и даже при более низкой зарплате не меняют работу, пишет в своем комментарии экономист Томаш Дворжак.
В последнее время чешская экономика пережила несколько неприятных событий. Валовой внутренний продукт все еще ниже уровня до пандемии, а в рамках Европейского союза это самый медленный рост с конца 2019 г. Главную роль в скудном экономическом росте сыграло глубокое падение потребления домохозяйств, также самое большое в ЕС. Падение потребления — по крайней мере, на начальном этапе — было вызвано огромным снижением реальных доходов населения. И оно также было самым большим в ЕС.
Пока это выглядит как однообразная, хотя и несколько мрачная история. Однако есть еще один показатель, по которому Чехия превосходит все страны ЕС, и он в целом положительный: несмотря на слабый экономический рост и жесткую монетарную и фискальную политику, уровень безработицы в нашей стране остается низким.
Почему уровень безработицы остается низким, несмотря на слабые экономические показатели, — это загадка, но она относится к большинству европейских стран. Даже в еврозоне уровень безработицы находится на исторически низком уровне, а показатели занятости и участия в рынке труда выросли до исторических максимумов. Однако для будущего важнее задать другой вопрос: как получилось, что даже при очень низком уровне безработицы и напряженном рынке труда реальные доходы в нашей стране так сильно упали?
Найти ответ на этот вопрос важно по нескольким причинам. Как уже говорилось в начале, падение реальных зарплат во многом обусловлено слабым экономическим ростом. В то же время события последних трех лет должны стать уроком для Чешского национального банка. Члены правления банка неоднократно опасались так называемой спирали инфляции зарплат, но она так и не наступила, а рост зарплат в последние кварталы в основном не оправдывал прогнозов ЧНБ. Это добавляет еще одну причину оглянуться на падение реальных доходов — возможно ли, что чешский рынок труда функционирует нестандартно? И какие последствия это может иметь для нашей экономики в будущем?
Тот факт, что во время пандемии безработица оставалась низкой, не так уж и удивителен — правительство покрыло значительную часть расходов на заработную плату с помощью так называемого «курцарбайта», так что фирмам не пришлось увольнять сотрудников, несмотря на огромный спад продаж. Это оказалось очень удачным шагом, хотя не все меры поддержки были эффективны. Рост безработицы был минимальным, несмотря на огромное падение ВВП, и после пандемии безработица сравнительно быстро вернулась к историческим минимумам.
Однако ближе к концу пандемии началось вышеупомянутое падение реальных доходов населения. Практически ни одна европейская страна не избежала этого, но в нашей стране оно было наиболее драматичным. Большую роль здесь сыграла инфляция, поскольку рост уровня цен в 2020-2023 годах был исключительно сильным. Причины высокой инфляции уже неоднократно описывались — чешская экономика, являющаяся импортером энергетических товаров с большим промышленным сектором и собственной валютой, была очень уязвима к потрясениям в сфере поставок, таким как нарушение цепочек поставок во время пандемии или российская агрессия в Украине и последовавший за ней энергетический кризис.
Но инфляция — это только половина истории. Заработная плата в реальном выражении состоит из двух движущихся частей — номинальной заработной платы и просто роста уровня цен, то есть инфляции. В то время как цены росли, номинальный рост заработной платы не поспевал за ними — даже наполовину в худшие месяцы 2022 и 2023 годов. И это при том, что уровень безработицы на протяжении всего периода оставался на очень низком уровне — около 3 %, а компании в большинстве отраслей все чаще называли нехватку рабочей силы фактором, ограничивающим выпуск продукции.
При таком раскладе, согласно стандартной экономической теории, работники должны были бы добиться значительного роста заработной платы и тем самым предотвратить хотя бы часть падения покупательной способности, хотя и с задержкой — зарплата обычно реагирует медленнее, чем цены. Однако в чешской экономике, в отличие, например, от Польши, этого не произошло — реальная заработная плата вернется на допандемический уровень, согласно последним прогнозам, только через три-пять лет.
Почему номинальные зарплаты растут гораздо медленнее инфляции? Причин несколько. Несомненно, свою роль играет слабая переговорная позиция чешской рабочей силы, а также низкий уровень членства в профсоюзах и коллективных договорах. Членство в профсоюзах в Чехии снижается уже долгое время и находится ниже среднего показателя по ОЭСР. Чешские трудовые договоры также редко содержат пункт об индексации заработной платы, как это происходит, например, в Бельгии. В некоторых отраслях дисбаланс переговорной силы в сочетании со слабой рыночной конъюнктурой привел к так называемой маржинальной инфляции.
В то же время возможно, что работники в Чехии предпочитают стабильность, а не поиск работы с более высокой зарплатой. Частичные признаки этого есть, например, низкий уровень смены работы. И похоже, что работники готовы согласиться на более низкий рост заработной платы в обмен, например, на отсутствие увольнений на предприятиях. Возможно, свою роль сыграло и восприятие ситуации домохозяйствами — хотя инфляция в Чехии была одной из самых высоких в ЕС, домохозяйства оценивали ее в опросах гораздо менее серьезно, чем их европейские коллеги. Это может свидетельствовать о том, что чешские домохозяйства предпочитают «как-то перетерпеть» сложную ситуацию, а не бороться за сохранение покупательной способности.
Если чешский рынок труда действительно функционирует подобным образом, то это имеет важные последствия для будущего. Прежде всего, это свидетельствует о том, что опасения ЧНБ по поводу спирали инфляции заработной платы были неуместны. Напротив, такая ситуация скорее говорит против замедления темпов снижения ставок, к которому, похоже, готовится правление банка.
В то же время такое функционирование подтвердило бы тезис о «замороженном» рынке труда, который, в частности, был назван правительственным Национальным экономическим советом одним из препятствий для долгосрочного роста. Поэтому не будет преувеличением сказать, что понимание того, как работает наш рынок труда, абсолютно необходимо. Для анализа необходимы подробные и своевременные данные о движении рынка труда, но, к сожалению, в Чешской Республике их не хватает.
В последние месяцы на рынке труда наблюдается постепенное, но последовательное ослабление. Однако это не является гарантией того, что все вернется на круги своя. Напротив, в ближайшие годы могут участиться такие потрясения, как энергетический кризис или сбои в цепочках поставок. Если мы не поймем их влияния на рынок труда, то рискуем в ответ снова ошибиться в экономической политике.
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