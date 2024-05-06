Опрос: двое из пяти людей трудоспособного возраста в Чехии боятся потерять работу
23 июня 2024
13:00
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Две пятых людей трудоспособного возраста в Чехии боятся безработицы — столько же, сколько и год назад. Потерять работу чаще боятся люди трудоспособного возраста, чем люди предпенсионного возраста и те, кто финансово уязвим или беден. Значительно увеличилось число людей, которые готовы работать в другой сфере, если им угрожает потеря работы. Доля таких людей выросла с 82% три года назад до 89% в мае этого года. Это следует из опроса агентства STEM, результаты которого Чешское агентство новостей предоставило сегодня.
Безработицы в мае этого года определенно опасались 16% респондентов, а скорее опасались — 24%. Таким образом, большинство трудоспособного населения не беспокоится о потере работы, а пятая часть заявила, что точно не беспокоится.
Люди, которые считают, что они плохо обеспечены или бедны, гораздо чаще опасаются безработицы, говорят авторы опроса. «В наименее обеспеченной группе 59% людей боятся безработицы, в то время как в наиболее обеспеченной группе озабоченность выразили 20%», — добавили они.
Беспокойство также чаще встречается среди людей предпенсионного возраста. В возрастной группе от 45 до 59 лет 43% боятся безработицы, 40% людей в возрасте от 18 до 29 лет и 36% людей в возрасте от 30 до 44 лет.
Примерно шесть из десяти чехов готовы работать за меньшую зарплату, если им угрожает потеря работы, что соответствует уровню предыдущих двух лет и остается самым низким показателем с начала века. Во время экономического спада после 2008 года эта доля составляла около 80%; в мае 2020 года, в начале пандемии ковида-19, — 73%. По мнению STEM, сказывается инфляция последних лет. «Таким образом, огромный рост цен в последнее время, скорее всего, ограничивает способность многих людей соглашаться на более низкую оплату», — говорится в сообщении агентства.
Опрос также показал, что большинство людей в Чехии считают более приемлемым сменить профессию, чем переезжать в поисках работы. 37% респондентов выразили готовность переехать в другой край, чтобы найти работу, если есть угроза ее потерять, по сравнению с 35% в предыдущие два года. Зато на 7% по сравнению с 2021 годом, до 89% в мае этого года, значительно увеличилось число людей, готовых сменить квалификацию или работать в другой отрасли. «Мы должны воспользоваться этим в условиях появления искусственного интеллекта», — отметила аналитик STEM Катержина Дуспивова.
STEM опросил 1053 человека старше 18 лет в период с 9 по 18 мая. Для получения результатов по проблеме безработицы он использовал ответы людей трудоспособного возраста, то есть без учета пенсионеров.
Люди, которые считают, что они плохо обеспечены или бедны, гораздо чаще опасаются безработицы, говорят авторы опроса. «В наименее обеспеченной группе 59% людей боятся безработицы, в то время как в наиболее обеспеченной группе озабоченность выразили 20%», — добавили они.
Беспокойство также чаще встречается среди людей предпенсионного возраста. В возрастной группе от 45 до 59 лет 43% боятся безработицы, 40% людей в возрасте от 18 до 29 лет и 36% людей в возрасте от 30 до 44 лет.
Примерно шесть из десяти чехов готовы работать за меньшую зарплату, если им угрожает потеря работы, что соответствует уровню предыдущих двух лет и остается самым низким показателем с начала века. Во время экономического спада после 2008 года эта доля составляла около 80%; в мае 2020 года, в начале пандемии ковида-19, — 73%. По мнению STEM, сказывается инфляция последних лет. «Таким образом, огромный рост цен в последнее время, скорее всего, ограничивает способность многих людей соглашаться на более низкую оплату», — говорится в сообщении агентства.
Опрос также показал, что большинство людей в Чехии считают более приемлемым сменить профессию, чем переезжать в поисках работы. 37% респондентов выразили готовность переехать в другой край, чтобы найти работу, если есть угроза ее потерять, по сравнению с 35% в предыдущие два года. Зато на 7% по сравнению с 2021 годом, до 89% в мае этого года, значительно увеличилось число людей, готовых сменить квалификацию или работать в другой отрасли. «Мы должны воспользоваться этим в условиях появления искусственного интеллекта», — отметила аналитик STEM Катержина Дуспивова.
STEM опросил 1053 человека старше 18 лет в период с 9 по 18 мая. Для получения результатов по проблеме безработицы он использовал ответы людей трудоспособного возраста, то есть без учета пенсионеров.
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