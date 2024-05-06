Опрос: двое из пяти людей трудоспособного возраста в Чехии боятся потерять работу

Безработицы в мае этого года определенно опасались 16% респондентов, а скорее опасались — 24%. Таким образом, большинство трудоспособного населения не беспокоится о потере работы, а пятая часть заявила, что точно не беспокоится.



Люди, которые считают, что они плохо обеспечены или бедны, гораздо чаще опасаются безработицы, говорят авторы опроса. «В наименее обеспеченной группе 59% людей боятся безработицы, в то время как в наиболее обеспеченной группе озабоченность выразили 20%», — добавили они.



Беспокойство также чаще встречается среди людей предпенсионного возраста. В возрастной группе от 45 до 59 лет 43% боятся безработицы, 40% людей в возрасте от 18 до 29 лет и 36% людей в возрасте от 30 до 44 лет.



Примерно шесть из десяти чехов готовы работать за меньшую зарплату, если им угрожает потеря работы, что соответствует уровню предыдущих двух лет и остается самым низким показателем с начала века. Во время экономического спада после 2008 года эта доля составляла около 80%; в мае 2020 года, в начале пандемии ковида-19, — 73%. По мнению STEM, сказывается инфляция последних лет. «Таким образом, огромный рост цен в последнее время, скорее всего, ограничивает способность многих людей соглашаться на более низкую оплату», — говорится в сообщении агентства.



Опрос также показал, что большинство людей в Чехии считают более приемлемым сменить профессию, чем переезжать в поисках работы. 37% респондентов выразили готовность переехать в другой край, чтобы найти работу, если есть угроза ее потерять, по сравнению с 35% в предыдущие два года. Зато на 7% по сравнению с 2021 годом, до 89% в мае этого года, значительно увеличилось число людей, готовых сменить квалификацию или работать в другой отрасли. «Мы должны воспользоваться этим в условиях появления искусственного интеллекта», — отметила аналитик STEM Катержина Дуспивова.



STEM опросил 1053 человека старше 18 лет в период с 9 по 18 мая. Для получения результатов по проблеме безработицы он использовал ответы людей трудоспособного возраста, то есть без учета пенсионеров.