Центр занятости в Чехии скорректирует размер финансовой помощи безработным

Число долгосрочных безработных растет, и их доля в общем числе зарегистрированных соискателей работы сейчас превышает 31%. Что это значит?





Это доля людей в общей численности безработных. Количество людей, которых мы смогли устроить на рынок труда, растет семимильными шагами. В мае их было 24 000, в то время как в прошлом мае их было всего 15 000. Таким образом, мы значительно улучшаем ситуацию с тем, сколько людей могут найти работу.





Логично, что это легче для тех, кто был безработным в течение более короткого периода времени. Это означает, что доля долгосрочных безработных растет. Это, пожалуй, главная причина.





Тем не менее, это более 86 000 человек. Почему они так долго остаются без работы?





Причины самые разные. Чаще всего это связано с тем, что они имеют квалификацию, которая больше не востребована на рынке труда. На переобучение или получение опыта в другой сфере уходит много времени.





И тут вы должны понять, что проблемы этих людей носят совокупный характер. Это не только квалификация или опыт, о которых мы можем мечтать. У них также есть проблемы с жильем, с чрезмерной задолженностью, иногда с зависимостями или психологическими расстройствами. И это надолго.





Длительная безработица часто является тревожным сигналом для работодателей. Что с этим делать?





Например, коллеги из Дечина работают с муниципальной компанией, которая нанимает долгосрочных безработных без опыта работы в технических службах, чтобы они могли заново освоить рабочие навыки или справиться с частичными неудачами и не сбежать из-за этого с работы.





Эти люди затем также представляют интерес для местных производственных компаний, потому что они знают, что они выполняли определенную работу.





Мы работаем с университетом над созданием прогностической модели, которая предскажет, сможет ли клиент легко найти высокооплачиваемую работу.



Уровень безработицы немного снизился и остается низким, но не везде. Есть проблемы в Мосте, Хомутове и Карвине, где на каждую вакансию приходится десять безработных. Как вы хотите заставить эти регионы «шевелиться» в центре занятости?





Даже в этих регионах есть интерес к конкретным профессиям и мало людей с квалификацией в области информационных технологий. Самое полезное, что вы можете сделать, — это переобучение, просто научить человека чему-то новому, что востребовано в данном регионе.





А какова структура переподготовки на данный момент?





Помимо традиционной переподготовки по профессиям, у нас появилась цифровая переподготовка. В пятерку лидеров по интересу входят общая компьютерная грамотность, веб-программирование, бухгалтерские программы, как упростить свою работу с помощью искусственного интеллекта и аналитика данных.





Это то, что помогает всем. Им пользуются и те, у кого есть работа, но кто хочет улучшить свое положение на рынке. На цифровые курсы и переподготовку уже записались 23 000 человек.





Планируете ли вы в будущем внести еще какие-либо существенные изменения в систему переподготовки?





Сейчас мы собираемся связать воедино все имеющиеся у нас данные. С их помощью мы увидим, какие мероприятия Бюро и какие виды переподготовки приводят к тому, что люди находят высокооплачиваемую работу или увеличивают свой доход у нынешнего работодателя. В соответствии с этим мы будем направлять переподготовку.





Вы хотите настроить Центр занятости так, чтобы он не искал работу, а подыскивал людям хорошо оплачиваемую работу? И как это сделать?





У нас будет больше возможностей для такого руководства в будущем, благодаря оцифровке пособий, которая сейчас происходит. Другое дело, что мы будем делать это более разумно, потому что измерим, что работает лучше всего.





Это немного связано с тем, о чем вы спросили в самом начале: у нас будет предиктивная модель с университетом, которая будет предсказывать, легко ли клиент найдет высокооплачиваемую работу или нет. Мы будем оценивать его рискованность, чтобы знать, кто из клиентов найдет ее сразу, кому нужно помочь чуть-чуть, а на ком стоит сосредоточиться более тщательно.





А где-нибудь подобное работает?





Например, в Испании. Я разговаривал с коллегами, и это помогло им гораздо эффективнее работать с клиентами, которые рискуют столкнуться с проблемами на рынке труда. Я думаю, что в этом случае мы станем умнее и сможем лучше ориентироваться на безработных, находящихся в группе риска.





Вы будете проводить анализ для каждого человека в отдельности или комплексно для всего сегмента ищущих работу?





Индивидуально. Идея заключается в том, что мы с самого начала, когда человек приходит к нам, на основе инструмента и того, что он рассказывает о себе, узнаем, каков риск того, что он не найдет хорошую работу в течение девяти месяцев. Тогда мы будем работать с ним соответствующим образом.





А каковы будут факторы риска?





Об этом нам расскажут данные. Это будет прогностический инструмент, который будет учиться на исторических данных. Он построит математическую модель, которая рассчитает, какие факторы привели к тому, что людям до сих пор было трудно найти хорошую работу.





Когда проводили подобный анализ в Словакии, в их число входили образование, цифровые навыки, предыдущий опыт работы и даже регион. И на основании этого мы садимся, рассказываем человеку, что мешает ему найти работу и на чем нужно сосредоточиться. Будь то переобучение, курсы цифровых навыков, опыт работы или возможность ездить на хорошую работу.