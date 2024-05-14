Работодатель в Чехии, признанный банкротом, не выплачивает зарплату. Куда обратиться?

08:00 20 ИЮНЯ 2024 3327 КАРЬЕРА

Много опыта плюс перспектива. Самые высокие заработки в Чехии у людей после 40 лет, когда они находятся на пике своих сил и еще не опасаются, что на рынке труда ими никто не заинтересуется. По...