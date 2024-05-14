Работодатель в Чехии, признанный банкротом, не выплачивает зарплату. Куда обратиться?
24 июня 2024
19:30
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Чешское бюро труда сообщило о проблемах, с которыми сейчас сталкивается компания Liberty Ostrava. Металлургическая компания, большинство предприятий которой простаивает уже полгода, подала заявление о банкротстве, и суд открыл производство по делу. Компания заявила, что ищет покупателя.
Ее сотрудники могут обратиться в центр занятости за деньгами для компенсации зарплаты, больничного листа или выходного пособия. Согласно закону, им все выплатят. Другие люди могут оказаться в такой же ситуации в любой момент. Как подать заявление на компенсацию и кого это касается?
«Условием является неплатежеспособность работодателя. Это означает, что он не удовлетворил требования работников по заработной плате, причитающейся им после даты, когда в отношении него был объявлен мораторий до открытия производства по делу о банкротстве, или после даты, когда в отношении него было подано заявление о банкротстве в компетентный суд», — пояснил Мартин Бушо, представитель Бюро труда. По его словам, ходатайство о несостоятельности может быть подано и работниками, которым работодатель не выплатил зарплату.
Выплата зарплаты относится не только к обычной занятости на полный или неполный рабочий день, но и к договорам о выполнении работ или договорам о трудовой деятельности. «Однако в случае договора о выполнении работы это происходит только при условии, что из вознаграждения вычитается социальное обеспечение. И вознаграждение за весь месяц должно превышать 10 000 крон», — уточнил Бушо.
Требования о выплате заработной платы должны быть поданы не позднее пяти месяцев и 15 календарных дней с даты, когда местное региональное отделение бюро публикует на официальном сайте информацию об объявлении моратория до начала процедуры банкротства или об открытии процедуры банкротства работодателя. Эту информацию можно найти на сайте Бюро по трудоустройству. Но, конечно, нет необходимости ждать так долго, можно подать заявление на выплату компенсации сразу же после подачи заявления о несостоятельности.
Заявление должно быть подано в письменном виде
Заявление должно быть подано в письменном виде. Форму для его подачи можно найти на сайте Бюро по трудоустройству Чешской Республики, так же как и форму для подтверждения требований о выплате заработной платы. «Заявитель должен приложить к заявлению, в частности, трудовой договор, расчетные листки по выплате заработной платы, на которую он претендует, заявление об увольнении, справку о трудоустройстве и справку от работодателя или бухгалтера о невыплаченной заработной плате», — говорится на сайте бюро.
Заявление должно быть подано в соответствующее региональное отделение бюро по трудоустройству. «Это определяется округом, в котором зарегистрирован офис, место ведения бизнеса или проживания работодателя. Поэтому не всегда нужно подавать заявление по месту жительства», — предупреждает сайт Pravoprovsechny.cz, добавляя, что, если человек по ошибке подаст заявление в другом месте, он не потеряет деньги. Просто выплата будет отложена.
Размер компенсации устанавливается в 1,5 раза выше определенной суммы, которая представляет собой среднюю чистую заработную плату в экономике за определенный месяц. На данный момент максимальная компенсация составляет 65 000 крон в месяц. Но человек может получить и меньше, если его чистая зарплата была ниже.
«Условием является неплатежеспособность работодателя. Это означает, что он не удовлетворил требования работников по заработной плате, причитающейся им после даты, когда в отношении него был объявлен мораторий до открытия производства по делу о банкротстве, или после даты, когда в отношении него было подано заявление о банкротстве в компетентный суд», — пояснил Мартин Бушо, представитель Бюро труда. По его словам, ходатайство о несостоятельности может быть подано и работниками, которым работодатель не выплатил зарплату.
Выплата зарплаты относится не только к обычной занятости на полный или неполный рабочий день, но и к договорам о выполнении работ или договорам о трудовой деятельности. «Однако в случае договора о выполнении работы это происходит только при условии, что из вознаграждения вычитается социальное обеспечение. И вознаграждение за весь месяц должно превышать 10 000 крон», — уточнил Бушо.
Требования о выплате заработной платы должны быть поданы не позднее пяти месяцев и 15 календарных дней с даты, когда местное региональное отделение бюро публикует на официальном сайте информацию об объявлении моратория до начала процедуры банкротства или об открытии процедуры банкротства работодателя. Эту информацию можно найти на сайте Бюро по трудоустройству. Но, конечно, нет необходимости ждать так долго, можно подать заявление на выплату компенсации сразу же после подачи заявления о несостоятельности.
Заявление должно быть подано в письменном виде
Заявление должно быть подано в письменном виде. Форму для его подачи можно найти на сайте Бюро по трудоустройству Чешской Республики, так же как и форму для подтверждения требований о выплате заработной платы. «Заявитель должен приложить к заявлению, в частности, трудовой договор, расчетные листки по выплате заработной платы, на которую он претендует, заявление об увольнении, справку о трудоустройстве и справку от работодателя или бухгалтера о невыплаченной заработной плате», — говорится на сайте бюро.
Заявление должно быть подано в соответствующее региональное отделение бюро по трудоустройству. «Это определяется округом, в котором зарегистрирован офис, место ведения бизнеса или проживания работодателя. Поэтому не всегда нужно подавать заявление по месту жительства», — предупреждает сайт Pravoprovsechny.cz, добавляя, что, если человек по ошибке подаст заявление в другом месте, он не потеряет деньги. Просто выплата будет отложена.
Размер компенсации устанавливается в 1,5 раза выше определенной суммы, которая представляет собой среднюю чистую заработную плату в экономике за определенный месяц. На данный момент максимальная компенсация составляет 65 000 крон в месяц. Но человек может получить и меньше, если его чистая зарплата была ниже.
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