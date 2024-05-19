В Чехии все больше людей работают из дома по понедельникам и пятницам
25 июня 2024
14:00
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Полупустые пражские дороги, общественный транспорт и рестораны каждую пятницу — тому подтверждение. Домашний офис, или работа на дому, определенно прижились в Чехии после пандемии ковида. По данным Торговой палаты, 93% работодателей предлагают такой вариант по мере возможности.
«Согласно нашим данным, пятница и понедельник — одни из самых популярных дней для работы из дома. Многие выбирают пятницу, чтобы насладиться длинными выходными и частично поработать на даче, а понедельник — чтобы избежать пробок в час пик и не спеша начать работу после выходных», — подтвердил Томаш Павличек из портала вакансий Atmoskop.cz.
В компании Shoptet люди чаще всего работают из дома по понедельникам и пятницам, а в офисе находятся со вторника по четверг.
По словам представителя компании Мартины Сухомеловой, работа на дому, а в более широком смысле гибридная рабочая среда, стала стандартом в технологических компаниях еще с социалистических времен.
«Это помогает сотрудникам более эффективно структурировать свое рабочее время. Они могут сконцентрировать свое рабочее время в офисе, например, на командных встречах, которые лучше проводить лично. И наоборот, они часто отдают предпочтение сосредоточенной работе или менее сложным звонкам, работая из дома», — рассказала она.
Она добавила, что у каждой команды в компании есть свои предпочтения и способы работы, поэтому правила относительно количества дней для домашнего офиса определяются на уровне команды.
«Домашний офис — это уже привычная часть поддержки наших сотрудников. Кроме того, мы предоставляем им максимально возможный гибкий график работы, отпуск или неоплачиваемый дополнительный отпуск, а также уход за детьми на рабочем месте», — добавил Антонин Крпенский, директор пражской фармацевтической компании Onapharm.
Даже Dataddo, стартап в области технологий управления данными, не придерживается строгих правил домашнего офиса. «Каждая команда управляет им в зависимости от того, что для нее наиболее эффективно. Мы хотим быть гибкими, но в то же время чем более гибкими мы становимся, тем большее давление оказывается на результаты», — отметил основатель компании Петр Немет.
«В общем, мы хотим, чтобы люди приходили в офис и встречались друг с другом, потому что ничего лучше не придумано. Но большинство людей проводят один день в неделю в домашнем офисе», — добавил он.
Молодые сотрудники все чаще просят о домашнем офисе. «Очевидно, что у нового поколения сотрудников другие представления о том, как нужно работать», — говорит Мирослав Диро, представитель Торговой палаты.
Правила home office изложены в статье 317 Трудового кодекса, и надомная работа возможна только на основании письменного соглашения между работодателем и работником.
Закон также устанавливает правила расторжения такого соглашения. Последние также определяют график работы сотрудника в домашнем офисе.
Компании рассматривают домашний офис как стандартный способ выполнения работы. «Нужно только научиться правильно его использовать, он подходит не для всех профессий. Важно установить диапазон того, как часто и когда сотрудники могут работать в домашнем офисе. Установите правила, чтобы сотрудники встречались в компании, чтобы они не теряли идентификацию с компанией», — считает Марсела Выскокова из кадрового агентства Advantage Consulting.
По данным опроса Торговой палаты, семь из десяти работодателей считают домашние офисы подходящим решением в случаях, когда сотрудник вынужден ухаживать за членом семьи, например, из-за болезни ребенка или инвалидности пожилого человека.
Иногда это также может быть решением для больного сотрудника, который не хочет брать больничный. Треть работодателей предоставляют домашний офис, чтобы сэкономить время и деньги на дорогу до работы.
Право на отпуск действует до достижения ребенком девяти лет.
Новой особенностью домашнего офиса является возможность возмещать сотрудникам наиболее распространенные расходы по фиксированной ставке. Работодатель может компенсировать сумму доказанных расходов или единовременную сумму за газ, электричество и воду. Размер почасовой оплаты, которая не облагается налогом, устанавливается Министерством труда и социальных дел.
С января работодатели должны выплачивать людям, работающим на дому, 4,50 кроны за каждый отработанный час в качестве компенсации расходов. Если человек работает 160 часов в месяц, он должен получать 720 крон.
Однако работодатель может назначить и более высокую сумму, а закон допускает и третий вариант, согласно которому работник ничего не получит за возросшие расходы на ведение домашнего хозяйства.
Люди, имеющие детей в возрасте до девяти лет или ухаживающие за родственниками, теперь имеют право на надомную работу, неполный рабочий день или другой режим рабочего времени. Работодатель должен будет указать причины отказа.
По данным исследования, проведенного компанией Alma Career, более трех четвертей компаний и более половины небольших компаний предлагают возможность работать из дома.
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