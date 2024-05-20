Зарплаты в чешских компаниях в этом году выросли на 5,6% — меньше, чем в прошлом и позапрошлом году
26 июня 2024
14:00
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Заработная плата на предприятиях в этом году выросла на 5,65%. Темпы роста немного замедлились по сравнению с 2022 и 2023 годами. Однако замедление не столь выражено, как ожидалось. Это следует из анализа ассоциации Comp&Ben, которая занимается анализом зарплат и систем вознаграждения. Согласно ему, медианный рост в этом году составил 5,55%.
По данным Чешского статистического управления, среднемесячная брутто-зарплата в Чехии в первом квартале составила 43 941 крону, увеличившись в реальном выражении на 4,8% по сравнению с прошлым годом.
«Во второй половине 2024 года и особенно в первом квартале 2025 года мы снова ожидаем небольшого снижения темпов роста заработной платы. Кроме того, можно ожидать, что в некоторых отраслях уже в следующем году рост заработной платы может оказаться ниже 5%», — сказал директор Ассоциации Comp&Ben Томаш Юрчик. По его словам, дальнейшие прогнозы по корректировке зарплат на 2025 год будут известны осенью, когда компании будут утверждать бюджеты по зарплатам на следующий год.
По словам представителей ассоциации, различия в показателях роста зарплат в разных отраслях заметны, но не столь значительны, как в предыдущие годы.
«Например, рост зарплат в компаниях обрабатывающей промышленности был выше, чем в компаниях непроизводственной сферы. Автомобильный сектор традиционно демонстрирует самые высокие показатели, с медианным ростом в 6%, или сектор информационных технологий. Традиционно сектор услуг демонстрирует одни из самых низких показателей роста заработной платы. Эта тенденция сохраняется, и можно ожидать, что она продолжится и в следующем периоде», — сказал Юрчик.
«В последние годы сохраняется тенденция к более быстрому росту заработной платы на оперативных должностях, в среднем на 6,4% по сравнению с руководящими должностями. Для них этот показатель составил 5,2%. Однако мы уже не видим такой огромной разницы, которая была заметна, например, в 2022 году, когда зарплаты повышались для "синих воротничков", то есть оперативных должностей, за счет специалистов и менеджеров», — отметил Юрчик.
Значения зарплат, использованные в анализе Ассоциации Comp&Ben, основаны на маркетинговых исследованиях, проведенных BD Advisory в последний раз в мае этого года. Аналогичный уровень роста зарплат подтверждается и регулярным исследованием международной компании Mercer, которая также работает на чешском рынке.
В большинстве компаний коммерческого сектора существует определенный процесс повышения заработной платы, так называемая ежегодная корректировка заработной платы, которая проводится раз в год в заранее установленную дату. Чаще всего зарплата корректируется в январе или апреле каждого года. Поэтому рекомендуется собирать данные о фактическом повышении заработной платы только в начале второго квартала, что позволяет получить наиболее полное представление о реальной ситуации с заработной платой в коммерческом секторе.
Ассоциация Comp&Ben объединяет ключевых работодателей на внутреннем рынке для анализа заработных плат и систем вознаграждения в частном секторе.
Ассоциация была создана в сотрудничестве с Экономическим университетом в Праге. В число членов-учредителей входит ряд крупных работодателей, таких как PPF Group, Vodafone, Foxconn, Zentiva, PwC ČR, Siko, Makro, Notino, ČEZ, T-Mobile, Raiffeisenbank, Hornbach, Mattoni, Aterra Group, Mercer, BD Advisory и Miele.
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