Компании в Чехии начали предлагать неограниченные отпуска
5 июля 2024
22:00
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Гибкий график работы и правила, позволяющие работать дома, уже стали обычной частью корпоративных льгот во многих отраслях. Стремясь привлечь и удержать способных работников, некоторые компании разрешают людям работать только четыре дня в неделю, а другие даже предлагают так называемый неограниченный отпуск.
Например, компания Seyfor, один из крупнейших в Европе поставщиков IT-решений, с прошлого года предлагает неограниченный отпуск в Чехии и Словакии. По мнению руководства компании, это предложение явно оправдало себя. Это также одна из причин очень низкой текучки кадров, которая в течение последнего года составляла 1,3% в месяц. Другими словами, люди не ищут лучшего и остаются в компании.
Подавляющее большинство сотрудников компании берут отгулы сверх обычной продолжительности отпуска, но относительно умеренно. По словам генерального директора Seyfor Мартина Циглера, сотрудники в Чешской Республике использовали в среднем 3,25 дня в рамках этой льготы, то есть 26 рабочих часов сверх стандартного пятинедельного отпуска.
Их коллеги из Seyfor в Словакии использовали в среднем только 1,77 дня дополнительного отпуска.
«Инструмент неограниченного отпуска оказался ключевым фактором при найме сотрудников, особенно на стратегические должности. Кандидаты часто спрашивают о нем в процессе отбора. Реальность его использования оправдала наши ожидания — сотрудники не злоупотребляют им и воспринимают его как ценный резерв свободного времени на случай непредвиденных ситуаций», — рассказывает Циглер.
«Эта концепция также предотвращает снижение производительности труда, вызванное переутомлением, поскольку позволяет людям восстановить силы. В результате повышается удовлетворенность сотрудников, возрастает мотивация и вдохновение при работе над проектами. И в конечном итоге — большая удовлетворенность всей компании», — добавил он.
Разрешение на неограниченный отпуск дается руководителем и зависит от выполнения работником поставленных задач. Самый высокий показатель использования неограниченного отпуска сотрудником Seyfor на сегодняшний день составил 15 дней сверх пятинедельной нормы, но есть и такие, кто не берет даже пяти недель.
По словам менеджера по персоналу Seyfor Евы Латовой, использование неограниченного отпуска связано с культурой компании, личной ответственностью и общей обстановкой. «Благодаря стандартным внутренним отношениям наши сотрудники знают, что все льготы предоставляются для того, чтобы поддерживать совмещение работы и личной жизни, и связаны с взаимной заменяемостью и выполненной работой. В результате они не злоупотребляют ни одной из льгот, включая неограниченный отпуск», — подтвердила Латова.
Она также отметила, что даже спустя полтора года после введения неограниченного отпуска гибкий график работы в сочетании с возможностью работать из дома остаются самыми популярными льготами для сотрудников.
По ее словам, сотрудники планируют свои обычные отпуска, не заботясь о том, что им придется создавать резерв на случай непредвиденных обстоятельств. «Это приводит к тому, что сотрудникам легче планировать стандартный отпуск, они лучше проводят каникулы со своими детьми и не сталкиваются с необходимостью переносить неиспользованные резервы на следующий год», — добавила Латова.
Всего несколько дополнительных дней
Цифровое агентство Effectix также третий год предоставляет своим сотрудникам неограниченный оплачиваемый отпуск. «У нас в компании около 90 коллег, и в среднем в 2023 году каждый из нас будет отдыхать 29 дней», — сказал глава компании Кароль Велеба. Как и в случае с Seyfor, это всего лишь несколько дополнительных дней к стандартному пятинедельному отпуску.
«Более или менее все используют его, но по-разному. Тот, кто любит путешествовать, берет больше дней отпуска за раз. Родители предпочитают более короткие отрезки времени. А некоторые коллеги вообще почти не берут отпуск, потому что он им не нужен», — отметил Велеба.
По его словам, концепция неограниченного оплачиваемого отпуска основана на принципе «делай все, что ты делаешь, в интересах Effectix».
«Если вы хотите отдохнуть, отдыхайте. Если нужно что-то сделать, сделайте это. Если у вас похмелье, вылечите его. Но это не должно влиять на качество вашей работы и удовлетворенность ваших клиентов и коллег. Все должно быть основано на взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул он.
«Мы следим не за тем, кто сколько берет отгулов, а за тем, как они выполняют свои задачи и какова их общая удовлетворенность работой», — резюмировал Велеба.
Он добавил, что те же правила действуют и в отношении домашнего офиса, а количество дней работы из дома не ограничено. Компания также позволяет людям работать за границей. «В настоящее время один из коллег находится в Норвегии в течение месяца, в сентябре другой отправляется в Южную Америку на пять месяцев, а три месяца назад коллега вернулась из Кении, где она была в течение месяца», — рассказал он.
Те, кто злоупотребляет отпусками, в итоге все равно уходят
По его словам, было несколько случаев, когда работники злоупотребляли. В большинстве случаев они сами уходили из компании. «Мы начинаем видеть в этом закономерность: как только человек начинает получать значительно больше, он подсознательно или сознательно отсоединяется от компании, перестает думать о ней и готовится уйти», — отметил Велеба.
Но возможность неограниченного отпуска существует и в других местах. Уже несколько лет люди пользуются им, например, в кадровом агентстве Jobs Contact или в страховой компании Direct. Компания сообщает на своем сайте, что в прошлом году один сотрудник взял отпуск на восемь с половиной недель. «Помимо положенных по закону четырех недель отпуска, он взял 23 дня неограниченного отпуска», — говорится на сайте.
«В прошлом году 62% директоров брали неограниченный отпуск», — добавила представитель страховой компании Нела Матаседже, добавив, что в среднем эти работники брали всего четыре дополнительных дня к положенному по закону отпуску, как и годом ранее.
Подавляющее большинство сотрудников компании берут отгулы сверх обычной продолжительности отпуска, но относительно умеренно. По словам генерального директора Seyfor Мартина Циглера, сотрудники в Чешской Республике использовали в среднем 3,25 дня в рамках этой льготы, то есть 26 рабочих часов сверх стандартного пятинедельного отпуска.
Их коллеги из Seyfor в Словакии использовали в среднем только 1,77 дня дополнительного отпуска.
«Инструмент неограниченного отпуска оказался ключевым фактором при найме сотрудников, особенно на стратегические должности. Кандидаты часто спрашивают о нем в процессе отбора. Реальность его использования оправдала наши ожидания — сотрудники не злоупотребляют им и воспринимают его как ценный резерв свободного времени на случай непредвиденных ситуаций», — рассказывает Циглер.
«Эта концепция также предотвращает снижение производительности труда, вызванное переутомлением, поскольку позволяет людям восстановить силы. В результате повышается удовлетворенность сотрудников, возрастает мотивация и вдохновение при работе над проектами. И в конечном итоге — большая удовлетворенность всей компании», — добавил он.
Разрешение на неограниченный отпуск дается руководителем и зависит от выполнения работником поставленных задач. Самый высокий показатель использования неограниченного отпуска сотрудником Seyfor на сегодняшний день составил 15 дней сверх пятинедельной нормы, но есть и такие, кто не берет даже пяти недель.
По словам менеджера по персоналу Seyfor Евы Латовой, использование неограниченного отпуска связано с культурой компании, личной ответственностью и общей обстановкой. «Благодаря стандартным внутренним отношениям наши сотрудники знают, что все льготы предоставляются для того, чтобы поддерживать совмещение работы и личной жизни, и связаны с взаимной заменяемостью и выполненной работой. В результате они не злоупотребляют ни одной из льгот, включая неограниченный отпуск», — подтвердила Латова.
Она также отметила, что даже спустя полтора года после введения неограниченного отпуска гибкий график работы в сочетании с возможностью работать из дома остаются самыми популярными льготами для сотрудников.
По ее словам, сотрудники планируют свои обычные отпуска, не заботясь о том, что им придется создавать резерв на случай непредвиденных обстоятельств. «Это приводит к тому, что сотрудникам легче планировать стандартный отпуск, они лучше проводят каникулы со своими детьми и не сталкиваются с необходимостью переносить неиспользованные резервы на следующий год», — добавила Латова.
Всего несколько дополнительных дней
Цифровое агентство Effectix также третий год предоставляет своим сотрудникам неограниченный оплачиваемый отпуск. «У нас в компании около 90 коллег, и в среднем в 2023 году каждый из нас будет отдыхать 29 дней», — сказал глава компании Кароль Велеба. Как и в случае с Seyfor, это всего лишь несколько дополнительных дней к стандартному пятинедельному отпуску.
«Более или менее все используют его, но по-разному. Тот, кто любит путешествовать, берет больше дней отпуска за раз. Родители предпочитают более короткие отрезки времени. А некоторые коллеги вообще почти не берут отпуск, потому что он им не нужен», — отметил Велеба.
По его словам, концепция неограниченного оплачиваемого отпуска основана на принципе «делай все, что ты делаешь, в интересах Effectix».
«Если вы хотите отдохнуть, отдыхайте. Если нужно что-то сделать, сделайте это. Если у вас похмелье, вылечите его. Но это не должно влиять на качество вашей работы и удовлетворенность ваших клиентов и коллег. Все должно быть основано на взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул он.
«Мы следим не за тем, кто сколько берет отгулов, а за тем, как они выполняют свои задачи и какова их общая удовлетворенность работой», — резюмировал Велеба.
Он добавил, что те же правила действуют и в отношении домашнего офиса, а количество дней работы из дома не ограничено. Компания также позволяет людям работать за границей. «В настоящее время один из коллег находится в Норвегии в течение месяца, в сентябре другой отправляется в Южную Америку на пять месяцев, а три месяца назад коллега вернулась из Кении, где она была в течение месяца», — рассказал он.
Те, кто злоупотребляет отпусками, в итоге все равно уходят
По его словам, было несколько случаев, когда работники злоупотребляли. В большинстве случаев они сами уходили из компании. «Мы начинаем видеть в этом закономерность: как только человек начинает получать значительно больше, он подсознательно или сознательно отсоединяется от компании, перестает думать о ней и готовится уйти», — отметил Велеба.
Но возможность неограниченного отпуска существует и в других местах. Уже несколько лет люди пользуются им, например, в кадровом агентстве Jobs Contact или в страховой компании Direct. Компания сообщает на своем сайте, что в прошлом году один сотрудник взял отпуск на восемь с половиной недель. «Помимо положенных по закону четырех недель отпуска, он взял 23 дня неограниченного отпуска», — говорится на сайте.
«В прошлом году 62% директоров брали неограниченный отпуск», — добавила представитель страховой компании Нела Матаседже, добавив, что в среднем эти работники брали всего четыре дополнительных дня к положенному по закону отпуску, как и годом ранее.
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